Kuka on Robin Salo, jonka kahden maalin NHL-ilta tuli puskista? Tero Lehterä paljastaa puolustajalupauksen ”valtavan muutoksen” salat

Vielä tuntemattomampi suomalaispakki Robin Salo nousi kauden toisessa New York Islandersin ottelussa otsikoihin.

Leijonissa kuusi A-maaottelua pelannut puolustaja Robin Salo tekee läpimurtoaan NY Islandersin joukkueessa. Espoossa syntynyt Sport-kasvatti on monelle NHL:ää seuraavalle jääkiekkoseuraajalle vielä tuntematon nimi.

Robin Salo, 24, pomppasi monien jääkiekkojännärien silmille sunnuntaiaamuna, kun jääkiekkosarja NHL:n yksi tuoreimmista suomalaispuolustajista laukoi kaksi maalia NY Islandersille yhdessä ottelussa. Tätä ennen Vaasan Sportin kasvatti oli tehnyt yhden NHL-osuman.

New York Islanders varasi Salon kesällä 2017 varaustilaisuuden toisella kierroksella, 46:ntena pelaajana. 185-senttinen ja 85-kiloinen puolustaja sai kuitenkin pitkään odotetun NHL-debyyttinsä vasta viime kaudella.

Siinä missä vuoden 2017 NHL-varaustilaisuudessa Salon tapaan huudetut suomalaispuolustajat Miro Heiskanen, Juuso Välimäki, Henri Jokiharju ja Urho Vaakanainen pelaavat Pohjois-Amerikassa jo viidettä kauttaan, niin Salo aloittelee vasta toista sessiotaan.

Ensimmäisellä taalaliigan kaudellaan 2021–2022 puolustaja nähtiin 21 NHL-runkosarjapelissä, ja pisteitä kertyi niissä viisi (1+4=5). Valtaosan kaudesta Salo pelasi farmisarja AHL:ssä, Bridgeportissa, jossa kokosi pelaamissaan 40 ottelussa tehot 4+16=20.

Robin Salo tuo NY Islandersin takalinjoille lisää luisteluvoimaa. Kuva: Getty Images

Salo on toisen polven jääkiekkoilija. Hänen Robert-isänsä esiintyi SM-liigassa seitsemän kauden ajan tehtaillen Kiekko-Espoossa sekä yhden kauden ajan Bluesissa pisteitä yhteensä 57 (21+36) pelaamissaan 312 liigakamppailussa.

Kehitys pysähtyi Sportissa

Robin Salo debytoi SM-liigassa 16-vuotiaana ja teki ensiesiintymisensä kotimaan pääsarjassa kaudella 2014–2015. Vuotta myöhemmin Salo juhli Pikkuleijonissa maailmanmestaruutta.

Lupaava Salo ei ottanut odotettuja kehitysaskeleita kasvattajaseura Sportissa kausina 2015–2018. Sen aikaisen Sport-valmennuksen pelitapa, niin sanottu ”äijäkiekko”, ei välttämättä istunut parhaalla mahdollisella tavalla nuorelle puolustajalupaukselle.

– Sen aikainen Sport oli ihan väärä paikka nuorelle, oman kylän kiekolliselle puolustajalle. Työntekoon ja aggressiiviseen pelitapaan panostavassa joukkueessa Salon ei ollut järkevää olla, sanoo Ylen jääkiekkoasiantuntija Topi Nättinen, joka itse pelasi samaan aikaan Salon kanssa SaiPassa.

Robin Salon kasvattajaseura on Vaasan Sport. Kuva: Kuvavain

Salo lähti käytännössä ensimmäistä kertaa pois kotoaan tullessaan Lappeenrantaan kausiksi 2018–2020.

– Se ehkä näkyi ensimmäisellä kaudella jossain asioissa, eikä hän sopeutunut parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta hyvä, että hän lähti. Robin oppi itsestään uutta ja näki, mitä tekeminen on muualla, Nättinen lisää.

Lehterä tarjosi urheilullisuuden, johon Robin Salo tarttui

Siirto kahden vuoden pestillä Lappeenrannan SaiPaan ja valmentaja Tero Lehterän alaisuuteen parikymppisenä nuorten maajoukkuepakkina osoittautui käänteentekeväksi siirroksi uran kannalta.

Lehterä tunsin hyvin Robinin isän Robert Salon omalta Espoon-aikakaudeltaan, ja nuori kiekkolupaus halusi itse siirtyä SaiPaan kehittymään pelaajana. Ehkä isänsä vinkillä.

– ”Robbanin” kohdalla isoin juttu oli se, että hän löysi urheilullisuuden. Minä selitin, miksi ja miten kannattaa tehdä joitain oheisharjoitteita. Fiksuna kaverina hän osti neuvot, kun niitä jaksoi perustella kunnolla käytännön esimerkeillä. Minä ikään kuin ”myin” hänelle tiettyjä uusia asioita, mutta pelaaja itse teki sen kaiken työn ja muutoksen, Lehterä korostaa.

Tero Lehterän valmennuksessa Robin Salo otti uransa merkittävimmän edistysaskeleen. Kuva: All Over Press

Lehterä kertoo olleensa säännönmukaisesti NY Islandersin Euroopan-scoutin Veli-Pekka Kautosen kanssa tekemisissä ja keskustelleensa, mitä NHL-seura haluaa Robin Salolta ja mitä osa-alueita kannattaa kehittää.

Kaksinkamppailuvoiman puute

Vaikka Robin Salo teki ensimmäisen SaiPa-kauden säälipleijareissa, keväällä 2019, kahdessa Ilves-pudotuspelimatsissa maalin, niin hyökkäyspään välähdyksistä huolimatta hän saattoi olla vielä siinä vaiheessa puolustajia peluuttavan Sami Hirvosen painajainen.

Kaksinkamppailuvoima ei vain riittänyt oman alueen puolustamisessa SM-liigatasolla.

Lehterä vastasi ensimmäisellä SaiPa-kaudellaan pelaajiensa fysiikkavalmennuksesta, joka on aina ollut nuorten jääkiekkoilijoiden kehittämisestä kiinnostuneen valmentajan yksi intohimoista.

– Kun hän oppi kyykkäämään paremmalla tekniikalla, niin häntä piinanneet polvikivut väistyivät ja sitä kautta hän pystyi treenaamaan isommilla tehoilla saaden lisävoimaa esimerkiksi kaksinkamppailuihin. Robban tiputti lisäksi rasvaprosenttiaan ja sai keskivartalonsa parempaan kuntoon. Nämä muutokset heijastuivat sitten jäällä ihan kaikkeen, jolloin näimme hänen kohdallaan ihan valtavan muutoksen.

Robin Salo oli SM-liigan peliaikakuningas SaiPa-kaudella 2019–2020. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

Jääkiekkovalmentaja Lehterä oli mielissään aiempaa urheilullisemman Salon muutoksista kaukalossa. Lehterä peluutti jälkimmäisellä SaiPa-kaudella Saloa peräti 23.28 minuutin ottelukohtaisella keskiarvolla, joka oli eniten kaikista liigapelaajista sillä kaudella.

– Kehitys ei tapahtunut tietysti ihan hetkessä, mutta se tapahtui kuitenkin yhden vuoden aikana. Kaukalossa tämä näkyi heti siinä, että hän oli nopeampi ja jaksavampi sekä palautui aiempaa nopeammin. Lisääntynyt voima heijastui sitten luistelun terävyytenä ja laukauksen parantumisena.

Ruotsin SHL:ssä, Örebrossa Salo pelasi reilun kauden ajan ja kehittyi edelleen pelaajana. Hän oli tätä ennen esiintynyt jo ensi kertaa Leijonien paidassa. Kaudella 2020–21 puolustaja veti Ruotsissa huippukauden ja takoi pelaamissaan 51 runkosarjapelissä pisteet 6+24=30/+17.

– Kun seurasin Salon pelaamista Ruotsissa, niin hän oli koko ajan entistä vapautuneempi, rennompi ja pääsi tekemään paremmin hyökkäyspään juttuja. Silloin jo arvelin, että jos NHL-ura jää jostain kiinni, niin se on puolustaminen, kertoo Nättinen.

New York Islanders unelmapaikka Salolle

New York Islandersin organisaatiossa tapahtui isoja muutoksia menneen kesän aikana, ja NHL-seura siirtyi valmentajaikoni Barry Trotzin jälkeiselle aikakaudelle. GM Lou Lamoriello erotti viime kauden päätteeksi Trotzin ja palkkasi päävalmentajaksi Lane Lambertin, joka toimi pitkään Trotzin apuvalmentajana.

Uudet tuulet puhaltavat tällä kaudella NY Islandersissa, ja nyt näyttää, että joukkueen uusi pelitapa istuu vallan erinomaisesti Robin Salolle. Islandersissa vapautui kaksi pelipaikkaa alakerrasta, kun isot ja hitaat Zdeno Chara ja Andy Greene lopettivat uransa.

Lambertin pelisysteemissä joukkueen puolustajilta odotetaan luisteluvoimaa, kiekollista taitoa ja hyökkäyksien jatkuvaa tukemista. Nämä elementit ovat nimenomaan Robin Salon vahvuuksia.

Robin Salolla on taskussa kesällä solmittu kahden vuoden ja 1,6 miljoonan dollarin pesti. Hänen pestinsä on yksisuuntainen, eli hän saa saman palkan, vaikka pelaisi AHL:ssä. Kuva: Getty Images

– On se sitten tuuria tai mitä ikinä onkaan, niin NHL:ssä tärkeä osa-alue on olla tietyllä tavalla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Ja sitten vielä käyttää se sauma. Minusta pelin henki on, että nyt Salon pitää se käyttää, kiekkoasiantuntija Nättinen paaluttaa.

Nättinen muistuttaa, että vaikka Salo ei ole mikään pakkijärkäle, niin hän on moderni, parhaimmillaan dynaamisen puolustajaprofiilin pelaaja, joka on ihan nyky-NHL:ää.

Salo raivasi pelipaikkansa harjoituskauden otteilla

Islanders on tehnyt kahdessa kauden ensimmäisessä NHL-pelissä kahdeksan maalia, joista peräti kuusi on tullut puolustajan lavasta. Anaheimista otetussa 7–1-voitossa Salo ja hänen pakkiparinsa Scott Mayfield osuivat kumpikin kahdesti. Milloin NHL-seuran kolmospakkipari on tehnyt kaksi maalia mieheen? Eipä muistu mieleen.

Robin Salon kaksi maalia Ahaheim-matsissa ja tehotilaston mahtiluku +4 olivat sen luokan temppu, että NY Islandersin organisaatiossa vain legendaarinen puolustaja, neljä Stanley Cupia voittanut Denis Potvin on pystynyt samaan, viimeksi vuonna 1982.

Islandersin kolmospakkipari Robin Salo – Scott Mayfield teki kaksi maalia mieheen Anaheim-pelissä. Kuva: Getty Images

Kun 22-vuotias, luisteluvoimainen venäläispuolustaja Aleksandr Romanov hankittiin Montrealista, niin Islandersin takalinjan kuudennesta pakin paikasta lähti harjoitusleirillä kamppailemaan usea puolustaja.

Voittajana tästä ryhmästä nousi Robin Salo, joka onnistui sarjan kynnyksellä vakuuttamaan valmentaja Lambertin ja voittamaan pelipaikan ennen ruotsalaista Sebastian Ahoa, Dennis Cholowskia sekä kokeneempia Grant Huttonia ja Parker Wotherspoonia.

– Robin luo paljon vapaata tilaa vahvalla luistelullaan, pääsee sillä karvauksen alta pois, pystyy kiekollisen pelin kautta joukkuetta edesauttavaan pelaamiseen sekä tuomaan tarvittaessa itse pelivälinettä ylös hyökkäysalueelle. Näillä ominaisuuksilla hänellä on nähdäkseni hyvä mahdollisuus olla tehokas joka ilta, kehui Islandersin kapteeni Anders Lee suomalaista ennen NHL-kauden alkua.

Ailahteleva NHL-startti ja tulevaisuuden näkymät

Kiekkoasiantuntija Nättinen arvelee, että Salon luistelu ja kiekollinen pelaaminen riittävät ihan täysin NHL-tasolle. Avauspeleissä Salo on saanut vastuuta kakkosylivoimassa, vaikka hänen kokonaispeliaikansa puolustuksen hierarkiassa jää viitos- tai kuutospakin tasolle.

– Puolustaminen ja kokonaisvaltaisuus ratkaisevat Salon NHL-uran. Hän pystyy tekemään kiekolla ratkaisuja ja hänellä on hyvä ymmärrys pelamisesta ja erinomainen syöttövalikoima.

Salon NHL-kausi on alkanut kahdesta maalistaan ja huikeasta Anaheim-pelistä huolimatta ailahtelevasti liikkeelle. Floridalle kärsityssä 1–3-avaustappiossa suomalainen oli suurissa vaikeuksissa puolustustehtävissä, joutui kaksi kertaa jäähylle sekä jäi plus/miinus-tilastossa pakkaselle, -2.

Hätäisimmät Islanders-kannattajat olivat jo siinä vaiheessa vaatimassa hänelle pikaista farmikomennusta.

Robin Salo kamppailee New Jerseyn Michael McLeodin kanssa. Suomalaispuolustajan pitää korvata laitakahinoissa puuttuvat sentit tai kilot hyvällä sijoittumisellaan ja luistelullaan. Kuva: Getty Images

Nättinen tuumii, että Salosta ei välttämättä tule koskaan NHL-seuran top3-puolustajaa. Iso rooli taalajäillä kun tulee kokonaisvaltaisesta pelaamisesta, jossa puolustaminen on viime kädessä ykkösjuttu takalinjojen luutijoille.

– Minusta hän on lähtökohtaisesti nelos- tai vitospakki NHL:ssä ja pystyy mahdollisten loukkaantumisten sattuessa tuuraamaan kärkipakkeja. Kykyjä hänellä on, mutta silti en usko, että hänestä tulee maailman parhaassa liigassa 40–50 tehopisteen puolustaja.

Nättinen muistelee, että hänen kanssaan pelatessaan SaiPassa parikymppisenä, Robin Salon kamppailupelaaminen, tietty röyhkeys ja luonne eivät olleet sillä tasolla, mitä vaaditaan NHL-huippupuolustajalta. Peruspelaamisen pitää olla urakkapuolustajilla timanttisessa kuosissa.

