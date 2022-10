Lukko ui vastavirtaan SM-liigassa – Ismo Lehkonen kehuu viihdyttävimmäksi, päävalmentajalta risuja liigan träppipelaamiselle: ”Mielestäni puuduttavaa”

Kuva: Mikko Lieri / All Over Press

Rauman Lukko on pitänyt alkukaudella maalinsa puhtaana.

Rauman Lukko viilettää SM-liigan kärkipaikalla viihdyttävällä jääkiekolla. Urheilujohtaja Kalle Sahlstedt uskoo, että se on myös tyyli, mikä kiinnostaa katsojia.

Rauman Lukko on yksi SM-liigan alkukauden onnistujista. Pelaajabudjettiaan kasvattaneet raumalaiset ovat luottaneet hyökkäyspelaamiseen ja aktiivisuuteen. Se viilettää SM-liigan sarjakärjessä, kun runkosarjaa on pelattu vajaa neljäsosa.

– Lukolla on hyviä pelaajia ja luisteluvoimainen joukkue, joka pystyy erittäin aktiiviseen karvauspelaamiseen. Viime vuonna he tuhosivat vastustajan viihelähtöjä, mutta tänä vuonna se on ollut vielä paremmalla tasolla, Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen sanoo.

– Viihdearvoltaan Lukko on numero yksi SM-liigassa.

Lukko myös pystyy kääntämään peliä puolustusalueelta yllättävän rohkeilla ratkaisuilla, mutta suoritusvarmasti. Hyökkäysalueella joukkue puolestaan kierrättää ja vaihtaa näppärästi paikkoja.

Urheilujohtaja Kalle Sahlstedt on ollut tyytyväinen joukkueensa tuloksiin. Yksi asia on tullut kuitenkin yllätyksenä.

– Pelaamme hyökkäysvoittoista jääkiekkoa, joten sinällään jopa pieni yllätys, että puolustuspeli ja maalivahtipeli on ollut todella tiivistä, Sahstedt sanoo.

Artjom Zagidulin on ollut alkukaudella huippuvireessä. Kuva: All Over Press

Lukko kilpailee katsojista

Sahlstedt on oikeassa. Lukon neljästätoista ottelusta viisi on päättynyt nollapeliin. Artjom Zagidulin on tilkinnyt veräjän 93,88 prosentin varmuudella. Päästettyjä on vain 1,24 ottelua kohden.

– Toiseen suuntaan meillä on potentiaalia parantaa. Hyökkäyspelaaminen ei ole ollut niin raikasta kuin se voisi olla. Parannettavaa on aika paljonkin, Sahlstedt sanoo.

Lukko on yhtä kaikki kiinnostava piristysruiske jääkiekon SM-liigaan, jossa puolustuspeli ja taktisuus ovat korostuneet viime vuosina. Erityisesti puhetta ovat herättäneet Liigan alhaiset maalimäärät muihin sarjoihin verrattuna.

Sahlstedtin mukaan yleisöä viihdyttävään jääkiekkoon pyrkiminen onkin Lukossa todella tärkeää.

– Ajattelen paljon asiaa niin, että kilpailemme katsojista. Toivoisin, että pystymme pelaamaan erinomaista jääkiekkoa, missä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ei peruutella muuten kuin pakon edessä, Sahlstedt sanoo.

Kalle Sahlstedt toimi Lukon urheilujohtajana myös keväällä 2021, jolloin joukkue voitti Suomen mestaruuden. Kuva: Jaakko Stenroos/All Over Press

Tähän Lukko on Sahlstedtin mukaan luottanut Pekka Virran valmentajakaudelta saakka. Lukko voitti mestaruuden hyökkäysvoittoisella pelillä keväällä 2021.

Hän uskoo, että tavalla, johon Lukko pyrkii, voitetaan tulevaisuudessa enemmän ja useammin mestaruuksia.

– Uskon siihen jääkiekkoon. Olemme todistaneet, että sellaisella jääkiekolla pystyy Suomessa voittamaan mestaruuden. Kaiken lisäksi se on mielestäni sellaista lätkää, mitä ihmiset haluavat nähdä.

Millaisella jääkiekolla voitetaan mestaruuksia 2020-luvulla? Marko Virtasen, Anrei Hakulisen ja Kalle Sahlstedtin vastauksen kysymykseen voi katsoa alla olevalta videolta.

Lukon päävalmentajana toista kautta toimiva Marko Virtanen on samoilla linjoilla. Hän toteaa, että myös kansainvälinen peli menee enemmän siihen suuntaan, että hitaita lähtöjä pelataan enemmän silloin, kun se sopii pelirytmiin.

– Haluamme, että myös yleisö viihtyy hallissa. Tykkään itsekin katsoa nopeaa ja vauhdikasta kiekkoa, missä mennään, lyödään kaikki likoon ja tilanteet tulevat nopeasti. Träppi vastaan träppi -peli on mielestäni aika puuduttavaa.

Reissu käänsi suuntaa

Virtanen on alkukauden osalta erityisen tyytyväinen joukkueen sitoutumiseen. Se on ollut kesästä alkaen yksi Lukon kantavia teemoja ja näkynyt myös puolustuspelaamisessa.

– Tällä hetkellä olemme todella hyvällä tiellä. Sitoutuminen on isoimpia arvoja ja sen päälle on hyvä lähteä rakentamaan.

Puolustuspeli ei tosin ollut vielä harjoituskaudella uomissaan. Silloin Lukko päästi keskimäärin kolme maalia ottelua kohden.

Elokuun turnaus Slovakiassa ja joukkueen yhteinen lähes viikon reissu oli kapteeni Anrei Hakulisen mukaan kuitenkin käänteentekevä.

– Silloin olimme koko ajan yhdessä ja hitsaannuimme paremmin yhteen. Se oli mielestäni tärkeä palanen joukkueen prosessia.

Anrei Hakulinen on SM-liigan pistepörssin ykkönen tehoilla 7+9=16. Kuva: All Over Press

Virtasen mukaan Lukko on sitoutumisen osalta paljon edellä esimerkiksi viime kautta, joka oli raumalaisille vaikeampi. Sahlstedtin mukaan myös Virtanen on kehittynyt viime vuodesta.

– Hänellä oli juttuja, missä oli varaa parantaa, ja olen äärettömän iloinen, että Marko on niitä parantanut. Hän on ollut erinomainen valmentaja meille, Sahlstedt sanoo.

Virtasen sopimus katkolla

Virtasella ei ole vielä sopimusta seuran kanssa ensi kaudeksi. Virtasen mukaan hänen tilannettaan tarkastellaan maajoukkuetauolla.

Marko Virtanen toimii toista kauttaan Lukon päävalmentajana. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Sahlstedtin mukaan Virtasen jatkaminen Lukon pääkäskijänä on mahdollista. Hän kuitenkin nostaa esiin, että Suomessa on paljon todella hyviä valmentajia.

– Kun sopimus on katkolla, seuran tehtävänä on aina kartoittaa ne muutkin vapaana olevat valmentajat ja miettiä sieltä mahdollisia ehdokkaita. Näen, että Markolla on ihan hyvät mahdollisuudet jatkaa tulevaisuudessa, Sahlstedt pyörittelee.

Tällä kaudella Lukko kuitenkin haluaa laittaa hanttiin esimerkiksi Kärpille, Tapparalle ja Ilvekselle. Joukkueessa on painotettu myös erikoistilannepelaamista, sillä Virtasen mukaan raumalaiset taipuivat Tapparalle puolivälierissä juuri tällä osa-alueella.

– Kaikki joukkueet haluavat pelata kannusta, mutta sen voittaminen muodostuu pienistä puroista. Silloin täytyy onnistua täydellisesti. Tänä vuonna sarja on äärimmäisen kova ja useampi joukkue on tehnyt isompia satsauksia. Me haluamme olla siinä tietenkin mukana, Virtanen sanoo.