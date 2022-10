Lauri Markkanen teki heti ison vaikutuksen – joukkuekaveri saa vielä suurempaa ylistystä: ”Hän on maaninen kuntosalilla”

Lauri Markkanen aloitti koripallon NBA-kauden torstaina aamulla Suomen aikaa uudessa seurassaan Utah Jazzissa. Kausi lähti käyntiin suomalaiselta mallikkaasti.

Markkanen heitti 17 pistettä ja oli joukkueen toiseksi kovin pistelinko Denver Nuggetsia vastaan. Jazz nappasi kotonaan tyylikkään voiton Nuggetsista pistein 123–102.

Jazz on ennakkokaavailuissa liigan pohjakastia, supertähti Nikola Jokicin Denverin on arvioitu kamppailevan kärkipään sijoista.

Clevelandista Utahiin täksi kaudeksi siirtynyt Markkanen sai heti kehut joukkueen päävalmentajalta Will Hardylta.

– Hän (Markkanen) on monikäyttöinen pelaaja kentällä. Hänen kokonsa ja atleettisuus, kuin myös peliäly, ovat erittäin tärkeässä osassa joukkuetta, Hardy sanoi NBA:n nettisivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Reilun puoli tuntia kentällä ollut Markkanen heitti kolme onnistunutta kolmosta ja teki neljä koriin johtanutta syöttöä. Levypalloja Markkanen kahmi neljä, kaikki puolustuspäässä.

Ottelun jälkeisessä haastattelussa Markkanen sai kehut hyvästä puolustuspelistä.

– Nautin kilpailusta. Olen valmiina, ketä ikinä pitääkään puolustaa. Joukkueella on paljon sydäntä ja meillä on hienot fanit tukena, Markkanen intoili.

Lauri Markkanen Nuggetsin pelaajien ympäröimänä. Kuva: NBAE via Getty Images

”Collin on kova”

Jazz-ryhmän tehokkain oli Collin Sexton upottamalla 20 pistettä. Vakavasta polvivammasta toipunut Sexton kirjasi myös viisi levypalloa ja kaksi syöttöä.

23-vuotias Sexton siirtyi Markkasen tavoin Clevelandista Utahiin kaudelle 2022–2023. Viime kaudella hän pelasi vain 11 ottelua loukkaantumisen takia.

Päävalmentaja Hardy pitää Sextonin luonnetta poikkeuksellisena.

– Collin on kova. Hänen palonsa lajiin pystyi näkemään kentällä, erityisesti ottelun lopussa. Hän teki isoja pelejä. Hän on maaninen kuntosalilla. Hänen työmoraalinsa on parhaita, mitä olen NBA:ssa nähnyt.

Vaikka Sexton ja Markkanen olivat joukkueen tähdet, päävalmentaja Hardy kehui koko joukkuetta.

– Meillä oli seitsemän pelaajaa tuplilla, jokainen joka pelasi sai syötön, Hardy huomautti.

Tähänastisella NBA-uralla Markkasen paras kausi tilastojen valossa on Bulls-aikakauden 2018–2019, jolloin hän sai lukemat 18,7/9.

Näet koko NBA-kierroksen tulokset tekstitv:stä.

