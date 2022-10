Näin ilman huivia kisanneen Elnaz Rekabin mystinen tapaus on edennyt: Sankarin vastaanotto Iranissa – oliko pukeutuminen ministerin luona mielenilmaus?

Iranilaiskiipeilijä Elnaz Rekabi, 33, nousi otsikoihin muutama päivä sitten. MM-pronssia 2021 voittanut iranilaisnainen kiipeili viime viikonloppuna kilpailussa Etelä-Koreassa ilman hiukset peittävää hijabia, eli päähinettä, jollaista iranilaisnaisten tulisi maan lakien mukaan käyttää.

Rekabin tekoa on ylistetty Iranissa ja myös muualla. Etenkin, koska Rekabi kilpaili ilman hijabia samaan aikaan, kun Iranissa ja muualla maailmassa on osoitettu vahvasti mieltä Iranin naisten puolesta.

Mielenosoitukset käynnistyivät, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli 16. syyskuuta Iranin siveyspoliisien käsissä. Siveyspoliisi pidätti Aminin, koska tämä ei ollut sen mielestä pukeutunut riittävän siveellisesti. Poliisi on kiistänyt pahoinpitelyn ja sanonut Aminin kuolleen terveysongelmien takia.

Viime viikkojen mielenosoitukset ovat olleet rajuimmat Iranissa sitten vuoden 2019, jolloin yli 300 ihmistä kuoli polttoaineiden hinnankorotusten takia puhjenneessa protestiaallossa.

Lue lisää: Tästä syystä Mahsa Aminin kuolemasta syttyneet mielenosoitukset ovat poikkeukselliset – katso kooste Iranin naisten oikeuksien historiasta

Uutispodcast: Mahsa Amini kuoli väärin puetun hijabin tähden – nyt naiset polttavat huivejaan Iranissa

Ihmisoikeusjärjestöt uskovat: Instagram-julkaisu pakotettuna

Huoli Rekabin voinnista ja kohtalosta alkoi pian, kun tämä oli yltänyt Etelä-Korean kilpailuissa neljänneksi. BBC kertoi (siirryt toiseen palveluun) maanantaina, etteivät Rekabin ystävät olleet saaneet tähän yhteyttä enää sunnuntain jälkeen. Lisäksi BBC:n lähteet kertoivat, että kiipeilijältä olisi viety tämän passi ja puhelin.

Eteläkorealaisesta hotellista, jossa Iranin joukkue majoittui, kerrottiin joukkueen jäsenten poistuneen maanantaiaamuna. BBC:n mukaan Rekabi lähti hotellista kaksi päivää ennen suunniteltua kotiinpaluuta.

Rekabista kuultiin vasta tiistaina, kun hän päivitti Instagramiaan – tai sitä päivitettiin, kuten monet uskovat. Rekabin Instagramissa kerrottiin, ettei hän kilpaillut tarkoituksella ilman hijabia, vaan tapaus oli vahinko.

BBC:n mukaan Rekabin Instagramissa selvitettiin, että hijabi putosi vahingossa huonon ajoituksen vuoksi, ja koska hänen kilpailuvuoronsa tuli odottamatta. Lisäksi Rekabin Instagramissa kerrottiin, että hän pahoittelee aiheuttamaansa huolta ja että Iranin kiipeilyjoukkue on matkalla takaisin kotimaahansa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti.

Instagram-julkaisut eivät vähentäneet huolta Rekabin kohtalosta. BBC:n Rana Rahimpour sanoi (siirryt toiseen palveluun), että Instagramissa käytetty kieli on saanut monet epäilemään, että Rekabi olisi tehnyt julkaisun pakotettuna. Aiemmin ilman hijabia urheilleet iranilaisnaiset ovat kertoneet BBC:n mukaan kokemuksistaan, että Iranin viranomaiset olivat vaatineet samanlaisia anteeksipyyntöjä.

– Rangaistus on jo alkanut, sanoi tiistaina Iran Human Rights -järjestön johtaja, professori Mahmood Reza Amiry-Moghaddam CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

– Hän oli täysin pimennossa yhden kokonaisen päivän… ja sitten hän vain kirjoitti tämän yhden viestin Instagramiinsa. Joten painostus häntä kohtaan alkoi jo Etelä-Koreasta, Amiry-Moghaddam uskoi.

Kuuluisa shakkituomari: ”Minulle annettiin lista tekemisistä”

BBC muistuttaa uutisessaan shakkituomari Shohreh Bayatista, josta levisi kaksi vuotta sitten kuvia, kun hän tuomaroi Shanghaissa ilman hijabia. Hän sai tappouhkauksia ja päätyi hakemaan turvapaikkaa Englannista.

– Minun piti valita puoleni, koska minua pyydettiin pyytämään anteeksi julkisesti. Minulle annettiin lista tekemisistä. Tiesin, että jos vain seuraisin niitä asioita, joihin en uskonut – jos pyytäisin anteeksi, etten käyttänyt huivia, en voisi antaa itselleni anteeksi, Bayat kommentoi nyt.

Bayat ei usko, että Rekabi jätti hijabin vahingossa. Hän kommentoi, että Rekabi teki ”voimakkaan lausunnon jättäessään käyttämättä huivia”.

Shohreh Bayat sai 2021 International Women of Courage -palkinnon työstään naisten oikeuksien eteen. Kuva: Getty Images

Iranin suurlähetystö Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa kielsi, että Rekabi olisi pakotettu lähtemään kotimaahansa. Suurlähetystö ilmoitti kiistävänsä ”kaiken valheellisen uutisoinnin”.

Kansainvälinen urheilukiipeilyliitto (IFSC) kertoi olleensa yhteydessä Rekabiin ja Iranin kiipeilyliittoon.

– On syytä korostaa, että urheilijoiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja tuemme kaikkia pyrkimyksiä pitää yhteisömme arvostettu jäsen turvassa tässä tilanteessa, IFSC lausui.

Tiistaina Rekabin veli Davoud Rekabi oli kommentoinut sisarensa tilannetta kansalliselle Tasmin-uutistoimistolle, kertoo CNN. Davoud oli sanonut, että hänen siskonsa ”urheilee aina käyttäen maajoukkueen asua”.

– Elnaz kuuluu tälle maalle, ja hän tulee aina urheilemaan tämän maan puolesta, Davoud Rekabi oli sanonut ulostulossaan, jota on myöskin CNN:n mukaan epäilty painostettuna tehdyksi.

Palasi Teheraniin sankarina – pahoitteli medialle aiheuttamaansa hämminkiä

Varhain keskiviikkoaamuna Rekabi palasi Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Lentokentällä häntä oli vastassa suuri joukko ihmisiä, jotka huusivat tämän nimeä ja kutsuivat tätä sankariksi. Lentokentän terminaalissa hänelle annettiin kukkia.

Rekabi myös puhui medialle lentokentällä. Hän toisti kommenteissaan saman, joka hänen Instagramissaan oli kerrottu aiemmin. Rekabi sanoi medialle, että kilpaileminen ilman hijabia oli vahinko, koska hänellä oli ongelmia kenkiensä ja muiden varusteidensa kanssa, joten hänelle tuli kiire.

Rekabin saama vastaanotto ja kommentteja medialle on nähtävänä tämän jutun pääkuvana olevalla videolla.

Rekabi pahoitteli aiheuttamaansa myllerrystä ja kertoi palanneensa Iraniin terveenä. Reutersin mukaan Rekabi kiisti, että hänen olisi pitänyt palata suunniteltua aiemmin. Hän myös kiisti, että olisi ollut 48 tuntia tavoittamattomissa ja kertoi, ettei aio erota maajoukkueesta.

Lentokentältä Rekabi poistui valkoisessa pakettiautossa ihmisjoukon keskeltä. Kansainväliset uutismediat kirjoittavat, että ei ole tiedossa, onko Rekabi pidätetty kotimaassaan tai mitä jatkotoimia hän mahdollisesti kohtaa.

Iranin urheiluministeriö antoi kansainvälisille kuvatoimistoille keskiviikkona kuvia tapaamisesta. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Rekabin saavuttua kotimaahansa levisi julkisuuteen kuvia, joissa hän istuu tapaamisessa Iranin urheilu- ja nuorisoministerin Hamid Sajjadin kanssa. Myös sitä on pidetty sosiaalisessa mediassa kannanottona, että Rekabi on esiintynyt kotimaahansa palattuaan hupussa ja lippalakissa, ei varsinaisessa hijabissa.

The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kansainvälinen olympiakomitea on pitänyt palaverin Kansainvälisen urheilukiipeilyliiton ja Iranin viranomaisten kanssa. KOK kertoo saaneensa ”selkeät takeet siitä, ettei Rekabi joudu kärsimään seurauksista ja jatkaa harjoittelua sekä kilpailua”. Iranin olympiakomitean puheenjohtaja Mahmoud Khosravi Vafa sanoi uutistoimisto AP:n mukaan, ettei syytä rangaistuksiin ole, koska Rekabin kiipeily ilman hijabia ”ei ollut tarkoituksellinen”.

Guardian: Iran pelkää urheilijoiden mielenilmauksia

Viime viikkoina Iranissa levinneiden mielenosoitusten aikana monia mielenosoittajien tukevia urheilijoita on häiritty, raportoi The Guardian. Brittilehden mukaan Iranin viranomaisten suuri pelko ovat mielenilmaukset jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa, joissa Iran pelaa samassa lohkossa Englannin, Walesin ja USA:n kanssa.

Vaikkei Rekabi ole sanonut – tai voinut sanoa – kiipeilleensä tarkoituksella ilman hijabia, ei ylistys hänen toiminnastaan ole laantunut.

– Hän, kuten lukemattomat naiset Iranissa, on vaarantanut kaikkensa kertoakseen maailmalle vastustavansa pakkohijabia, ja olemme erittäin huolissamme hänen turvallisuudestaan, lausui Center for Human Rights in Iran -järjestön johtaja Hadi Ghaemi.

Viime viikkojen aikana on kuollut arviolta yli 200 ihmistä Iranin auktoriteettien hajottaessa mielenosoituksia. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto vaati tiistaina (siirryt toiseen palveluun) Irania lopettamaan tarpeettoman ja suhteettoman voimankäytön mielenosoittajia vastaan. Lisäksi YK vaati kaikkien mielivaltaisesti pidätettyjen välitöntä vapauttamista.

Eri lähteiden mukaan jopa 23 lasta on kuollut ja monia muita loukkaantunut ainakin seitsemässä maakunnassa. Myös useisiin kouluihin on tehty ratsioita ja turvallisuusjoukot ovat pidättäneet lapsia, kun heidän on väitetty osallistuneen valtion vastaisiin mielenosoituksiin.