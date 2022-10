Kalle Rovanperän ja Toyotan pahimmassa kilpailjassa kuohuu jatkuvasti – suomalaiseen verratu lupaus latasi kovaa tekstiä, tiimipäällikkö kiistää rajut väitteet

Keski-Suomessa toimintaansa pyörittävällä Toyotalla on tänä viikonloppuna mahdollisuus varmistaa tiimimestaruus rallin MM-sarjassa. Kauden viimeistä edellisessä kilpailussa Kataloniassa Toyota tarvitsee vähintään 23 pistettä, jotta mestaruus ratkeaa. Se tulisi esimerkiksi yleiskilpailun sijoilla 3 ja 4 tai palkintokorokesijasta ja kuudennesta sijasta, joten mahdollisuudet mestaruuden ratkeamiseen Kataloniassa ovat hyvät.

Kovin kilpailija Hyundai on jäänyt 81 pistettä jälkeen Toyotasta. Hyundain alkukausi oli etenkin vaikea.

Tiimin ympärillä on kuohunut kauden mittaan. Kuljettajat eivät ole pitäneet lainkaan autosta. Esimerkiksi virolaistähti Ott Tänak on ryöpyttänyt ajokkiaan kauden mittaan monta kertaa.

Tuorein kohu saatiin, kun norjalaisruotsalainen lupaus Oliver Solberg sai lähtöpassit tiimistä Uuden-Seelannin MM-rallin jälkeen. Kalle Rovanperäänkin aikanaan verratun lupauksen kausi oli hyvin vaikea. Kenties pahin pettymys nähtiin Jyväskylän MM-rallissa, kun Solberg ajoi ulos ensimmäisen varsinaisen ajopäivän ensimmäisessä mutkassa.

Solberg latasi kovaa tekstiä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa sen jälkeen (siirryt toiseen palveluun), kun hänen lähdöstään oli ilmoitettu. Solbergin mukaan Hyundailla ei ole ollut hyvää ilmapiiriä ja piti Hyundain tekoa kovana paikkana.

– Tavallaan on kuitenkin kiva olla poissa kaikesta politiikasta ja kaikesta p*****a, jota oli tiimissä, Solberg tylytti SVT:lle.

Hyundai ilmoitti Solbergin lähtöpassien yhteydessä tahdostaan saada ensi kaudelle kolme kokenutta kuljettajaa. Solbergin mukaan alkuperäinen suunnitelma oli jotain aivan muuta.

– Hyundai sanoi, että olisin ainoa nopea nuori kuljettaja, joka pystyisi vastamaan Rovanperälle. He sitten myöhemmin pahoittelivat, että eivät voineet jatkaa yhteistyötä kanssani. Toivon kuitenkin, että tulen saamaan uuden mahdollisuuden, Solberg sanoi.

Yle Urheilu kysyi Katalonian MM-rallin yhteydessä Hyundain WRC-tiimin väliaikaiselta tallipäälliköltä Julien Moncetilta Solbergin kovista väitteistä. Moncet kertoi olevansa eri mieltä Solbergin kanssa.

– Meillä oli hyvä suhde Oliverin kanssa. Hän on fiksu tyyppi ja antoi paljon palautetta, jotta pystyimme kehittämään autoa. Ehkä kauden alku oli häneltä vaikea. Askel askeleelta kehityimme ja pystyimme antamaan hänelle parhaan mahdollisen auton, joka sopi hänen tyyliinsä, Moncet sanoi.

Väliaikainen tiimipäällikkö muistutti Solbergin yltäneenkin parhaisiin suorituksiinsa kahdessa viimeisessä kilpailussaan, kun maailmanmestari Petter Solbergin poika oli Belgiassa neljäs ja Uudessa-Seelannissa viides.

Moncet myöntää kuitenkin, että alkukauden vaikeudet ovat heijastuneet tiimin ilmapiiriin.

– Olimme väsyneitä ja uupuneita jo kauden alussa, koska yritimme saada autot kasaan lyhyessä ajassa. Oli puutetta osista. Unet jäivät lyhyiksi, Moncet toteaa.

Tähtikuskien kommentien perusteella Julien Moncet ei ole nauttinut suurta luottamusta Hyundailla. Kuva: Getty Images

Tälle kaudelle rallin MM-sarjaan tulivat uudet hybridiautot. Moncetin mukaan tiimi jäi heti kauden alussa jälkeen Toyotasta, sillä he olivat myöhässä uusien autojen kehittämisen kanssa.

– Ensimmäinen prototyyppimme oli myöhässä. Emme olleet ehtineet ajaa paljoa ennen kauden avauskisaa Montea. Alkuun suurin ongelmamme oli auton luotettavuus. Kun pääsimme eroon luotettavuusongelmista, pystyimme työskentelemään suorituskyvyn kanssa. Tämä oli suurin ongelma, Moncet toteaa.

Hyundai hiljenee Tänakin tilanteesta

Tiimin ympärillä on kuohunut myös siitä syystä, että Ott Tänakin jatkosta tiimissä ei ole vielä tietoa. Tänak sanoi syyskuussa Dirtfish-sivustolle (siirryt toiseen palveluun), että hänen mielestänsä Moncetin ei pitäisi jatkaa tiimin johdossa.

Myös tiimiä tällä kaudella kritisoinut tallitoveri Thierry Neuville sanoi tämän viikon alussa Dirtfishille, ettei usko Tänakin vielä lopettavan uransa tähän kauteen. (siirryt toiseen palveluun)

– Tiedän, että hänellä on ollut hieman vaikeita aikoja kotona, mutta luulisin viime aikojen tulosten antaneen hänelle tarvittavaa motivaatiota, Neuville sanoi viitaten Tänakin voittoihin syksyllä.

– Oletan, että hän kaikkien muiden ohella odottaa, kuka johtaa tiimiämme jatkossa ja niin edespäin. Uskon, että sillä on iso rooli Ottin päätöksessä jäädä, lopettaa tai tehdä muuta.

Ott Tänakin ensi kaudesta on pyörinyt ainakin neljä eri huhua. Kuva: HANNU RAINAMO

Vuoden 2019 maailmanmestarin ympärillä on liikkunut lopettamisen ohella muitakin huhuja. Jatkon ja lopettamisen lisäksi on spekuloitu siirtymisellä Toyotalle. Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on useaan otteeseen painottanut olevansa tyytyväinen nykyisiin kuljettajiinsa: Rovanperään, Elfyn Evansiin ja tällä kaudella kolmannen auton jakaneisiin Sebastien Ogieriin sekä Esapekka Lappiin.

Latvala kuvaili kuukausi sitten Ylelle Tänakia erittäin nopeaksi kuljettajaksi, joka pystyy ajamaan maailmanmestaruudesta.

– Vaan onko Tänak sellainen kuljettaja, joka ajattelee myös tiimin parasta? Sitä pitäisi miettiä hänen kohdallaan. Toyotalle merkkimestaruus on todella tärkeä, Latvala sanoi syyskuussa.

Moncet sanoi Yle Urheilulle ennen Katalonian MM-rallin alkua, että Hyundai ei tällä hetkellä kommentoi Tänakin tilannetta, vaan keskittyy kisaamiseen. Omaakaan tulevaisuuttaan tiimissä hän ei juuri avannut.

– Sitä ei ole vielä määritelty. En voi kertoa siitäkään juuri enempää, Moncet totesi ytimekkäästi.

Suninen naurahti Solberg-kysymykselle

Solbergin lähdön jälkeen rallin MM-sarjan kuljettajapeli on käynyt kuumana. Solberg on kärkkynyt paikkaa M-Sportilta Fordin ratista. Tällä kaudella Solbergin kanssa Hyundain kolmatta autoa on jakanut espanjalainen Dani Sordo. Asfalttispesialistin rekordi on kova. Ennen kotikisaansa Sordo on ajanut viidessä edellisessään MM-rallissaan joka kerta palkintokorokkeelle.

39-vuotiaan Sordon ensi kauden tilanne on kuitenkin vielä hämärän peitossa. Sordon ohella Hyundain rattiin on spekuloitu konkareista myös useamman vuoden ilman ajopaikkaa pääsarjassa olleet kokeneet kuljettajat Andreas Mikkelsen, Kris Meeke ja Hayden Paddon.

Myös Teemu Sunisen nimi on noussut esiin ralliväen spekulaatioissa. Suninen on ajanut WRC2-luokassa Hyundailla. Hänelläkin on kokemusta MM-sarjan pääluokasta M-Sportin Fordin ratista.

Onko ollut mitään yhteydenottoja?

– Noo… Ei mitään isompaa, Suninen miettii hetken ja naurahtaa.

– Katsotaan, mihin tilanne menee. Tarkoittaako tämä nyt sitä, on kolme vai neljä autoa? Voi olla periaatteessa huono uutinenkin minulle, mutta aika näyttää.

Näin Teemu Suninen kommentoi ensi kauden neuvotteluitaan

Suninen myöntää totta kai olevansa kiinnostunut kuitenkin pääluokassa ajamisesta.

– Ei tarvitse kahdesti kysyä. Olemme valmiina menemään sinne, Suninen päättää.

