Kalle Rovanperä sai upean vastaanoton Italiassa: ”Ei tuollaista ole missään” – kertoo nyt, mikä harmitti juuri ennen maailmanmestaruuden ratkeamista

Kalle Rovanperä starttaa perjantaina Kataloniassa ensimmäiseen MM-ralliinsa maailmanmestarina. Rovanperä varmisti kolme viikkoa sitten kuljettajien mestaruuden Uudessa-Seelannissa. Kisojen välissä Rovanperä osallistui San Remossa Rallylegend-tapahtumaan viime viikonloppuna.

Rovanperä kilpaili Jari-Matti Latvalan kanssa vanhoilla Toyota Celica -autoilla. Kaksikko tosin piti hauskaa showluokassa, jossa ei aikoja mitattu.

Rovanperä kuvaili halunneensa jo monta vuotta osallistua tapahtumaan ja piti sitä todella hauskana.

Tuore maailmanmestari sai myös upean vastaanoton italialaisfaneilta.

– Oli kyllä tiedossa, että italialaisfanit ovat huimia. Mutta nyt oli enemmän pöhinää kuin normaalisti. Oli huima meno. Yöpätkillä ilotulitteita ja soihtuja. Siellä savussa kun veti niin oli upeaa. Ei tuollaista ole missään, Rovanperä suitsutti.

Juuri ennen mestaruden ratkeamista harmitti

Rovanperä palasi myös Yle Urheilun pyynnöstä muistelemaan kolmen viikon takaisia tapahtumia, kun hän tarvitsi maailmanmestaruuden varmistamiseen sijoituksen neljän parhaan joukkoon viimeisellä erikoiskokeella.

Suomalainen ei jättänyt jossiteltavaa, vaan kaasutti parhaan ajan. Kisat päättävillä Power Stageilla Rovanperä on ollut erityisen kova tänä vuonna ja kerännyt niistä runsaasti lisäpisteitä.

– Olihan se jännittävä ja varmaan tähänastisen uran tärkein pätkä. Oli vähän tehty pätkä, mutta oli hankala ja tekninen. Sai tulla ihan kaasu pohjassa, Rovanperä muistelee ja kertoo, että ennen lähtöä viimeiselle erikoiskokeelle tunne oli hyvä.

– Olo oli paljon rauhallisempi kuin odotin. Ajattelin, että olisi enemmän stressiä ja jännitystä. Sai rauhassa keskittyä. Toki viimeisille minuuteille jännitystä tuli enemmän kuin normaalisti.

Rovanperä myönsi, että mestaruuden sinetöinyt veto ei ollut edes täysin puhdas.

– Kun auto lähti liikkeelle, tuli normaalifiilis. Tiesin, että pystyimme ajamaan hyvän ajan, Rovanperä sanoo.

– Kun pätkä alkaa, tulee legendaarinen flow-tila päälle. Ei mieti yhtään. Kaikki tulee selkärangasta. Ei tullut kuitenkaan niin puhdas veto kuin tykkään ajaa. Oli muutama vaikea linja pikkuautojen jälkeen. Ei ihan mahtunut uriin. Tuli aliohjaamista, mitä normaalisti ei tule. Tuli pieniä virheitä. Se jäi pätkällä heti harmittamaan, kun tiesi menettäneensä muutaman kymmenyksen.

Jännitä uudelleen Kalle Rovanperän väliaikoja Power Stagella

Hyppää Kalle Rovanperän kyytiin! Katso koko ratkaiseva erikoiskoe kuljettajan silmin

Kun Rovanperä käänsi viimeiseen mutkaan ja maalihyppyyn, tunne oli huojentunut.

– Huojensi, että ainakin rallin voitto tulee, Rovanperä toteaa.

Rovanperä on ottanut Power Stageilta tällä kaudella jo 47 pistettä, kun jaossa on ollut 55. Mikä tekee hänestä niin hyvän Power Stageilla?

– Sitä en osaa sanoa. Jostain on aina löytynyt sellainen ekstrayritys ja riskinotto pätkälle, mutta ei ole tullut virheitäkään. On ollut aina hyvä latautuminen. Olen aina halunnut ottaa viimeisen puristuksen. Vaikka ei olisikaan ralli mennyt hyvin, on hyvä aina näyttää, mistä seuraavassa kisassa ajetaan, Rovanperä toteaa.

Testierikoiskokeella erikoinen tilanne

Kataloniassa on luvassa ensimmäinen täysverinen asfalttikisa uusilla hybridiautoilla. Viikonloppuun Rovanperä lähtee varmistamaan Toyotalle tiimimestaruutta rennoin mielin. Torstain testierikoiskokeella nähtiin mielenkiintoinen hetki, kun sade sotki tiimien suunnitelmia.

Toyota otti pehmeät renkaat, kun muut lähtivät liikkeelle kovilla renkailla. Ensimmäisillä vedoilla Toyotan kuljettajat miehittivät neljä kärkisijaa. Hyundai oli ongelmissa ja heidän kuljettajansa jäivät peräti yli kymmenen sekuntia reilut neljä kilometriä pitkällä pätkällä.

– Vähän tehtiin muutoksia autoon. Saatiin sitä paremmaksi. Nyt ollaan toivottavasti suhteellisen lähellä sitä, mitä pitäisi olla märällä. Näyttäisi kuitenkin, että olisi suurimmaksi osaksi kuivat olosuhteet, Rovanperä totesi testierikoiskokeen opeista.

Toyotat pesivät Hyundait kirkkaasti Katalonian MM-rallin testierikoiskokeella – katso isoa eroa Rovanperän ja Tänakin välillä

Katalonian MM-rallin liveseurannan löydät täältä. Liveseurannasta löydät kaikki kilpailun tärkeimmät käänteet ja kuumimmat videoklipit.

