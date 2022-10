Vasta 15-vuotias Jone Illi on noussut esteratsastuksen maailman kärjen haastajaksi – ”Halusin huipulle heti”

Yle näyttää esteratsastuksen Grand Trophyn Areenassa lauantaina alkaen klo 14.05. Sunnuntaina Areenassa esteratsastuksen maailmancup klo 13.50 alkaen.

Esteratsastuksen maailmancup -sarja International Horse Show on rantautunut kahden vuoden tauon jälkeen Helsinkiin. Näyttämöllä nähdään esteratsastuksen tähtiä, joista yksi on kesän nuorten Euroopan mestari Jone Illi.

Vasta 15-vuotias esteratsastaja kilpaili perjantaina Eolita L ratsullaan viiden tähden kilpailussa, jossa esteet olivat korkeudeltaan 1,40m. Kilpailu päättyi Illin osalta kaatumiseen.

Esteet tempaisivat mukaansa

Hevoset ovat olleet osa Illin elämää jo pidemmän aikaa, sillä hänen vanhempansa omistavat ratsastustallin Karijoen Myrkyssä. Harrastuksena ratsastus ei imaissut Illiä heti mukaansa, mutta lopulta palo lajiin löytyi.

– Aloitin ratsastuksen kouluratsastuksesta, enkä heti innostunut lajista. Kipinä iski silloin, kun alettiin hyppäämään esteitä ja nostettiin puomeja. Se tuntui omalta.

Uransa alkutaipaleella olevan Illin tavoitteet olivat selvillä jo ratsastusharrastuksen alusta lähtien.

– Halusin huipulle heti silloin, kun aloitin ratsastuksen. Olen ratsastanut tavoitteellisesti viisi vuotta. Nyt olen ottanut jo isoja askelia eteenpäin, kertoo Illi.

Ei enää vain tyttöjen laji

Ratsastus on jo vuosien ajan mielletty naisten sekä tyttöjen lajiksi, mutta suurin osa lajin maailmanhuipuista on kuitenkin miehiä. Suomessa tämä mielikuva on muuttumassa sitä myötä, mitä rivakammin pojat valitsevat ratsastuksen harrastuksekseen.

– Suomessa tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Poikia näkee enemmän ratsastuksen parissa. Kesällä ratsastusleireilläkin näkee jo enemmän poikia. Kaikkien kannattaa kokeilla ratsastusta, sanoo Illi.

Henkilökohtaisesti Illi ei ole kuullut pahaa sanaa lajivalinnastaan, mutta tiedostaa, että monet joutuvat kritisoinnin kohteeksi lajivalintansa puolesta.

Jone Illi kertoo, kuinka poikiakin näkee enemmän ratsastuksen parissa.

Tulevaisuus hevosten parissa

Ratsastusharrastus työllistää Illiä päivittäin, eikä aikaa riitä muulle harrastustoiminnalle. Tallilla Illi kertoo viettävänsä viikossa helposti yli 20 tuntia.

– Harrastin jalkapalloa ennen kuin aloitin ratsastuksen ja kartingia ajoin nuorempana. Kilpailuhenkisyys on ollut mukana kaikessa tekemisessä.

Myös koulu työllistää nuorta estetaituria, sillä Illi opiskelee peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Se, mitä peruskoulun jälkeen tapahtuu, ei ole vielä tiedossa.

– Peruskoulun jälkeen minulla ei ole suunnitelmia. Hevosten kanssa haluan pysyä. Elän päivä kerrallaan tämän lajin kanssa.Toivottavasti pääsen mahdollisimman pitkälle tämän lajin parissa. Olisi hienoa voittaa kisoissa maailman huippuja, kertoo Illi.

Helsinki Internationl Horse Show kilpaillaan Helsingin jäähallissa 19.–23. lokakuuta.

Uutista korjattu klo 14.02, sillä Illi ei kilpaile lauantaina.

Lue myös: