Kokenut nyrkkeilyvalmentaja Maarit Teuronen näki Emma Jokiahon potentiaalin heti ensimmäisissä harjoituksissa: ”Likat sanoivat, että herran jestas, miten tää lyö!”

Emma Jokiaho on varmistanut nyrkkeilyn EM-kisoissa vähintään pronssimitalin. Vasta muutaman vuoden tosissaan nyrkkeillyt Jokiaho yllättyi mitalista, mutta kokenut valmentaja Maarit Teuronen ei.

Emma Jokiaho liittyi tällä viikolla suomalaisnyrkkeilijöiden mittavaan EM-mitalistien listaan, kun hän eteni Montenegrossa käytävissä kilpailuissa 52 kilon sarjassa välieriin ja varmisti näin itselleen vähintään pronssisen mitalin.

Vastikään 26 vuotta täyttänyt Jokiaho on noussut nopeassa tahdissa kansallisessa nyrkkeilyssä kärkikahinoihin ja on todellinen hiomaton timantti. Jokiaho on nimittäin nyrkkeillyt tosissaan vasta muutaman vuoden, mutta on saanut oppia lajinsa huipulta.

Mira Potkosen Euroopan mestariksi, olympiamitalistiksi ja MM-mitalistiksi valmentanut Maarit Teuronen otti Jokiahon valmennukseensa runsas kolme vuotta sitten, eikä mitalin varmistuminen häntä yllättänyt.

– Ei, varsinkaan sen jälkeen kun näin arvontakaavion. Kerran aiemmin olen valmentajana sanonut, että tulemme mitalin kanssa kotiin. Ja nyt sanoin, että Emma tulee mitalin kanssa kotiin, Teuronen kertoi.

”Luulin, että kuolen”

Emma Jokiaho on hyvä esimerkki siitä, miten monipuolisesta urheilemisesta on hyötyä. Hän pelasi kymmenisen vuotta lentopalloa Alajärven Ankkureissa, mutta lopetti sen neljä vuotta sitten. Jokiaho kokeili myös useita eri lajeja voimanostosta vapaapainiin, kunnes päätyi kuntonyrkkeilyyn. Laji imaisi hänet täysin.

Jokiaho oli lajin suhteen jopa niin innokas, että häntä neuvottiin ottamaan yhteyttä Tampereen Voimailuseuraan. TVS on tunnettu satsauksestaan naisnyrkkeilyyn, seurassa valmensi tuohon aikaan olympiavalmentaja Maarit Teuronen ja harjoittelivat muun muassa Mira Potkonen, Eveliina Taimi ja Riikka Niemi. Sinne Jokiahokin halusi.

Sekä Teuronen että Jokiaho muistavat hyvin ensimmäiset yhteiset harjoitukset.

– Kun Emma soitti minulle, että haluaisi tulla valmennukseeni treenaamaan, hän oli tosi epävarma puhelimessa, oli jännittänyt hirveästi, Teuronen muisteli.

– Sitten hän tuli, ja sieltä kyllä löytyi sellainen potentiaalinen nyrkkeilijä! Se nopeus ja lyöminen, tekemisen tahto, se oli aivan loistava.

Emma Jokiaho on otellut vasta pariin otteeseen SM-kisoissa, ja hänen tavoitteensa on saavuttaa Suomen mestaruus. Viime vuonna hän otteli 54 kilon sarjassa ja saavutti hopeaa. Finaalissa häntä vastassa oli sinisissä otteleva Jonna Hakkarainen. Kuva: Ville Salminen

Jokiaho itse huomasi miettivänsä kerran jos toisenkin harjoitusten aikana, mitä ihmettä hän siellä teki. Ensimmäiset harjoitukset olivat hänelle shokki.

– Luulin, että kuolen. Olin niin väsynyt, ne treenit olivat ihan hirveät. Olen yleensä treenannut aina kovaa, mutta se intensiteetti ja jännitys oli niin valtava. Mutta sen jälkeen oli kaikkensa antanut olo, Montenegrosta puhelimitse tavoitettu Jokiaho naurahti.

Lentopallosta on ollut Jokiaholle paljon apua nyrkkeilyssä, vaikka kyseessä on kaksi aivan eri lajia. Lentopallo on tuonut hänelle kimmoisuutta, nopeutta, terävyyttä, räjähtävyyttä sekä kovaa iskukäden lyöntiä.

– Muistan, kun Emma tuli tekemään tekniikkaa treeneissä, niin likat sanoivat, että herran jestas, miten tää lyö! Teuronen nauroi.

Jokiaho on Teurosen mukaan vauhdikas ottelija, joka tykkää lyödä. Hän on myös ottelujen jälkeen analyyttinen, mutta kehässä vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Nyrkkeilijänä Jokiaho on vielä raakile, joten kaikilla osa-alueilla riittää huomista. Potentiaalia kuitenkin riittää, kunhan hän vain saa lisää ottelukokemusta.

Hyppy tuntemattomaan nyrkkeilyn takia

Jokiaho muutti Alajärveltä Tampereelle puhtaasti nyrkkeilyn perässä. Hän jätti perheensä, läheisensä sekä unelmatyönsä urheiluhierojana, liikuntaneuvojana ja personal trainerina ja hyppäsi tuntemattomaan. Jokiaho löysi kuitenkin nopeasti töitä harjoitushallin läheltä ja on viime aikoina päässyt pyörittämään myös omaa yritystoimintaansa.

– Minulla ei suoraan sanottuna ollut mitään muuta Tampereella kuin se, että halusin tehdä tämän yhden asian elämässäni ja satsata urheiluun, vaikka minulla ei ollut mitään kokemusta lajista aikaisemmin, Jokiaho sanoi.

Suojattinsa rohkea temppu kauhistutti Teurostakin, mutta samalla hän ihaili Jokiahon henkistä kanttia. Henkisestä kovuudesta on ollut paljon apua myös kehässä, mutta välillä Jokiahon tahto treenata oli niin suuri, että Teurosen piti jarrutella.

– Minusta oli hienoa, että pääsin heti kovaan kouluun. Ei läpsytellä, vaan tehdään ihan tosissaan. Olen saanut elää tätä elämää niin kuin olen halunnutkin, enkä ole katunut päivääkään, Jokiaho totesi.

Emma Jokiahon valmentajana toimii nykyään TVS:n edustusvalmentaja ja nyrkkeilyliiton vastuuvalmentaja Askar Sarsenbayev. Kuva: Ville Salminen

Jokiaho myönsikin, että hänestä tuntuu suorastaan utopistiselta, että hän nyrkkeilee tällä hetkellä EM-kisoissa. Hänelle on tapahtunut paljon lyhyessä ajassa, mutta hän on kiitollinen saamastaan mahdollisuudesta. Jokiaho muistutti, että naisnyrkkeily on Suomessa pientä, joten hän haluaa olla muiden mukana viemässä lajia eteenpäin ja näyttää osaamistaan.

EM-mitalin saavuttaminen oli Jokiaholle iso juttu ja palkinto tehdystä työstä, mutta arvokisamitali tuli hänelle kuitenkin yllätyksenä. Jokiaho oli kaavioarvonnassa onnekas, sillä hän pääsi suoraan toiselle kierrokselle. Siinä häntä vastaan tuli Italian leiriltä tuttu sparri, Unkarin Hanna Lakotar, jonka Jokiaho voitti.

– Olen aika kova jännittämään, niin en yleensä ota kauhean paljon selvää tällaisista asioista. Haluan yleensä lähteä ihan puhtaalta pöydältä matsiin. Vasta sitten, kun matsi oli ohi, niin tytöt minulle kiljuivat, että mitali varmistunut. Olin ihan kujalla.

Perjantainen välierävastustaja Bulgarian Venelina Poptoleva on Jokiaholle tuntematon ottelija, mutta hän on käynyt joukkueen valmentajan kanssa läpi taktiikkaa. Todennäköisesti hän saa vinkkiä myös koti-Suomesta Teuroselta. Jokiaholla on kuitenkin tarkoituksena lähteä otteluun yksinkertaisella taktiikalla.

– Mennään sillä, mitä on tähän asti treenattu. Sitten näytän parhaat osaamiseni kehässä.

Teuronen yhä tukena ja turvana

Maarit Teuronen jätti valmentamisen samaan aikaan, kun Mira Potkonen lopetti uransa. Jokiahon valmentajana toimii tätä nykyä Askar Sarsenbayev, mutta välit Teurosen kanssa ovat yhä lämpimät.

Kaksikko käy usein kahvilla ja juttelee paljon nyrkkeilystä kuin kaikesta sen ulkopuoleltakin. Teuronen on Jokiaholle henkisenä tukena ja apuna, välillä hän antaa treenivinkkejäkin. Erityisen tärkeänä Teuronen pitää sitä, että Jokiaho saa purkaa hänelle sydäntään ja huoliaan, sillä kovaotteinen ottelija on myös hyvin ystävällinen ja tunteellinen.

– Urheilijan ei missään tapauksessa tarvitse olla koko ajan kova. Ollaan sitten siellä kehässä periksiantamattomia, hän totesi.

Kokenut valmentaja kuitenkin muistuttaa, että huippu-urheilussa kaikki on monen asian summa. Pelkällä lahjakkuudella ei välttämättä pääse huipulle, vaan muidenkin osa-alueiden pitää olla kunnossa. Teuronen uskoo kuitenkin, että Jokiaholla on mahdollisuudet saavuttaa urallaan vielä muutamia arvokisamitaleja, jos kaikki menee hyvin. Jos Jokiaho tarvitsee hänen apuaan, Teuronen auttaa mielellään.

– Emman kanssa kun aloitettiin tuo tie, niin haluan olla tukena ja apuna sen verran, mitä pystyn. Ja kyllähän se kutkuttaa minuakin olla siellä taustalla. Että kun pääsisi vielä vähän hiomaan…, Teuronen myönsi.

