Kiivas kolmiodraama ja yllättävän debyytin täydellinen hyödyntäminen – asiantuntija avaa, millaisia ovat seuraavan F1-kauden uudet kuskit

Kuva: XPB Images / All Over Press

Oscar Piastri on ollut tällä kaudella Alpinen reservikuski, mutta ensi kaudella hän debytoikin F1-kisakuskina McLarenilla.

Kaudella 2023 nähdään ainakin kaksi uutta, vakituista F1-kuljettajaa. Vain Haasilla ja Williamsilla etsitään vielä toista kuljettajaa. Muuten koko ensi vuoden kuskipaletti on esitelty tässä jutussa.

F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna Yhdysvaltain GP:llä Austinissa, Texasissa. Viime vuonna Austinissa voittanut Max Verstappen on varmistanut jo uransa toisen ja toisen peräkkäisen MM-tittelin.

Red Bull on vahvasti kiinni myös valmistajien MM-tittelissä. Se varmistuu, jos Verstappen tai Sergio Perez ajaa voittoon Texasissa. Ferrarin pitää saada vähintään 19 pistettä Red Bullia enemmän, jotta tallimestaruuden varmistuminen siirtyy. Austinin jälkeen kisataan vielä Meksikossa, Brasiliassa ja Arabiemiirikunnissa.

Samalla, kun kausi 2022 on jo vahvasti loppusuoralla, on paikallaan tehdä katsaus kauden 2023 kuskikuvioihin. Ensi kauden F1-kuskipaletti on nimittäin kahta vaille selvillä.

On varmaa, että 2023 F1-sarjassa nähdään kaksi debytanttia, joista formula ykkösten yhteydessä on toki puhuttu jo pitkään.

Lyhyet esittelyt kaikista kauden 2023 varmistuneista F1-kuskeista löydät jutun lopusta.

Max Verstappen varmisti viime osakilpailussa, Japanin Suzukassa maailmanmestaruuden, vaikka kautta on jäljellä neljä kilpailua. Kuva: IMAGO / HochZwei / All Over Press

Piastrin kolmiodraama tiivistettynä

Yksi viime vuosien hehkutetuimmista superlupauksista, australialainen Oscar Piastri tuli F1-sirkukseen kummallisen kolmiodraaman kautta. Alpine tiedotti elokuussa tehneensä reservikuljettajansa kanssa sopimuksen kaudesta 2023. Ranskalaistalli ehti kertomaan, että sen ensi kauden kuljettajakaksikkona ajavat Piastri ja Esteban Ocon.

Pian tämän jälkeen Piastri kiisti sopimuksen Twitterissä. Hän kirjoitti, että Alpine on julkaissut tiedotteen sopimuksesta ilman hänen suostumustaan.

– Tämä on väärin, enkä ole tehnyt sopimusta Alpinelle vuodesta 2023. En aja Alpinella ensi vuonna.

Piastri oli kuulunut viimeiset neljä vuotta Renault'n ja Alpinen akatemiaan. Alpine tuli todella yllätetyksi, jopa nöyryytetyksi, kun vielä Fernando Alonsokin jätti tallin ja siirtyi Aston Martinille.

Lopulta McLaren pestasi Piastrin, kun jupakkaa oli ensin käsitelty Kansainvälisessä autoliitossa, jonka lautakunta tulkitsi tilanteen McLarenin eduksi.

Alpinen ja McLarenin riita Oscar Piastrista päättyi englantilaistallin eduksi. Kuva: XPB Images / All Over Press

Esimerkiksi Sky Sportsin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Alpinella olisi kyllä ollut mahdollisuus aktivoida Piastrin kanssa sopimus ensi kaudesta, mutta he myöhästyivät määräajasta.

Piastri taasen oli taustoilla neuvotellut siirrosta muualle, koska hän luuli, että Alonso jatkaa Apinella ja että hänen oma tiensä tallissa on tukossa.

– Sain vapaasti valita – ja tunsin, että McLaren oli loistava tilaisuus. He olivat erittäin innokkaita saamaan minut. Ollakseni täysin rehellinen, tulevaisuudestani Alpinella ei ollut selvyyttä, Piastri itse perusteli F1:n verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

McLarenilla on kasassa ensi vuodeksi huikean lupaava kaksikko: 22-vuotias Lando Norris ja 21-vuotias Piastri.

– Mielenkiintoinen tapa tulla formula ykkösiin mukaan hiljattain läpikäydyn sopimusväännön kanssa, aloittaa Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh.

– Piastri oli Alpinen kuljettaja, mutta sitten hänen managerinsa Mark Webber joukkoineen sai väännettyä sopimusasian kuntoon.

Oscar Piastri pokkasi Kansainvälisen autoliiton gaalassa viime vuoden lopussa palkinnon F2-luokan mestaruudesta. Kuva: IMAGO / PanoramiC / All Over Press

Kuinka nopeasti Piastri voi yltää Norrisin vauhtiin?

Piastri on voittanut F3-luokan mestaruuden 2020 ja F2-mestaruuden heti debyyttikaudellaan 2021. Mildhin mukaan näyttöjensä puolesta Piastri kuuluu eittämättä lajin kirkkaimpiin tähtilupauksiin.

– Mielenkiintoinen siirto myös McLarenille yleisesti ottaen. Ei ole helppoa mennä Lando Norrisin tallikaveriksi.

– Nyt on vain kysymys siitä, millaisen kaluston McLaren pystyy antamaan. Uusien kuljettajien tilanne on aina se, että kestää hyvin kauan, kunnes pääsee taas voittamaan junioriluokkien jälkeen. Paine on kova jokaiselle uudelle kuljettajalle.

Mildhin mukaan Piastri on yksi sellaisista nuorista kuljettajista, joita F1 tarvitsee lajin kiinnostavuuden ylläpitoon. Myös se on asiantuntijan mielestä tärkeää F1:lle, että sarjassa pysyy australialainen kuljettaja, ajetaanhan Australiassa osakilpailukin.

McLaren osti ulos kokeneemman aussikuskin, 33-vuotiaan Daniel Ricciardon sopimuksen, jonka esitykset ovat olleet kaukana siitä, mihin Lando Norris on pystynyt.

Alta voit kuunnella tarkemmin, kuinka Jukka Mildh kuvaili Oscar Piastria.

De Vriesin yllättävä F1-debyytti varmisti tuhkimotarinan

Siinä missä Piastrin F1-läpimurtoa oli pidetty varmana ennemmin tai myöhemmin, oli Nyck de Vriesin tie F1-sarjaan monien mielestä jo ummessa.

Ensi vuonna de Vries kisaa Red Bullin kakkostallissa AlphaTaurilla.

Nyck de Vries hoitaa itse sopimusneuvottelunsa. Kuva: XPB Images / All Over Press

27-vuotias hollantilainen on voittanut kaksi kartingin maailmanmestaruutta, Formula E -mestaruuden sekä F2-sarjan. De Vries on toiminut muun muassa Mercedeksen reservikuskina ja päässyt testaamaan muidenkin tallien menopelejä, mutta tie vakinaiseksi kisakuskiksi ei näyttänyt aukeavan millään.

Kunnes kesken tämän kauden de Vries hälytettiin ajamaan Williamsilla Monzan GP:ssä, kun Alexander Albon sairastui. Hollantilainen tykitti heti pistesijan, yhdeksänneksi. Vielä perjantain harjoituksissa hän oli ajanut Aston Martinilla.

Jo Monzan debyytin jälkeen asiantuntija Mildh uskalsi sanoa, että de Vries lunasti kuskipaikan ensi kaudeksi.

Lue lisää: Piti olla varikolla haastattelijana, ajoikin F1-kisassa pisteille – Nyck de Vriesin sensaatiomainen suoritus saa asiantuntijalta ylistystä

De Vries paljasti F1:n Beyond the Grid -podcastissa, että maanmies Verstappenilla oli osuutensa hänen houkuttelussa Red Bullin leiriin. De Vries oli neuvotellut Mercedeksen moottoreita käyttävän Williamsin sekä Alpinenkin kanssa.

– Mutta sitten söin illallisen Maxin kanssa maanantai-iltana Monacossa juhlistaakseni viikonloppua. Puhuimme avoimesti mahdollisuuksista. Puhuimme AlphaTaurista, puhuimme tohtori Markosta (Helmut Marko). Myöhemmin sillä viikolla minut nähtiin Grazissa.

De Vries oli siis tavannut Itävallassa Red Bullin neuvonantajan Helmut Markon, joka sai viimeistään vakuutettua hänet siirrosta organisaatioon.

Nyck de Vries (keskellä) ajaa ensi kaudella AlphaTaurilla. Pierre Gasly (vas.) puolestaan siirtyy AlphaTaurilta Alpinelle. Kuva: Hollandse Hoogte / Shutterstock / All Over Press

”Voi tuhota Tsunodan F1-uran”

– De Vries kuuluu siihen porukkaan, joka on käynyt koulunsa motorhomessa eli matkailuautossa matkalla kisoihin. Hän on ikänsä viettänyt tien päällä ja radoilla. Hänestä on odotettu kauan uutta tulokasta, Mildh taustoittaa.

– Mielenkiintoista, että tulee toinen hollantilainen kuljettaja formula ykkösiin. Se kertoo sen maan voimavaroista – vertaan vähän Suomeen tällä hetkellä.

Red Bullin suunnalta de Vriesin nappaaminen on Mildhin mielestä takuuvarma veto. Hän pystynee laittamaan heti tiukan vastuksen Yuki Tsunodalle, jolle AlphaTauri antoi jatkosopimuksen vielä ensi kaudeksi.

– Pahimmassa tapauksessa de Vries voi tuhota Tsunodan F1-uran.

Mildh ei usko, että Mercedes on pettynyt siihen, että de Vries vaihtaa leiriä. Mercedeksellä ei ollut tarjolla tällä hetkellä sopivia vaihtoehtoja, eikä Williamsille meno olisi tukenut hollantilaisen uraa.

Alta voit kuunnella lisää, miten Mildh kuvailee Nyck de Vriesiä.

Tässä ovat kauden 2023 kuskit – kahta vaille valmista

Alla olevan grafiikan jälkeen löydät vielä lyhyet esittelyt kaikista kauden 2023 kuskeista.

Alla tallit on järjestetty tämän hetken F1-tallipisteiden mukaisesti.

Red Bull

MAX VERSTAPPEN. 25-vuotias hollantilainen on varmistanut uransa toisen ja toisen peräkkäisen maailmanmestaruuden. Debytoi historian nuorimpana F1-sarjassa Toro Rossolla 2015. Siirtyi Red Bullille kesken kauden 2016. Hurjasta kilpailupäästään tunnettu kuski on päässyt eroon pahimmista kiukutteluistaan ja holtittomista riskinotoistaan. Voittanut 32 osakilpailua. Solmi Red Bullin kanssa kauden 2028 loppuun ulottuvan jättisopimuksen, jonka arvoksi on arvioitu 50 miljoonaa euroa kaudessa.

Lue lisää: Kommentti: Max Verstappen on matkalla jopa kaikkien aikojen parhaaksi – tuorein mestaruus on uskomaton työnäyte

Max Verstappen. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

SERGIO PEREZ. 32-vuotias iloinen meksikolainen ajoi Sauberilla 2011–12, McLarenilla 2013, Force Indialla 2014–2018, Racing Pointilla (nyk. Aston Martin) 2019–2020 ja kaudesta 2021 alkaen Red Bullilla. Solmi jatkosopimuksen kauden 2024 loppuun. Voittanut neljä osakilpailua. Pystynyt ajoittaisesta kritiikistä huolimatta tukemaan loistavasti Verstappenia mestaruustaistossa ja on auttamassa Red Bullin ensimmäiseen tallimestaruuteensa sitten kauden 2013.

Sergio Perez. Kuva: All Over Press

Ferrari

CHARLES LECLERC. 25-vuotias monacolainen on Ferrarin junioriakatemiasta läpi puskenut helmi. Kausi 2018 Alfa Romeo Sauber -tallissa, minkä jälkeen siirtyi Ferrarille. Heti ensimmäisellä Ferrari-kaudella tuli 10 podiumia ja kaksi voittoa. Voittanut F1:ssä yhteensä viisi osakilpailua, mutta ollut aika-ajojen nopein 22 kertaa. Omat virheet, mutta varsinkin tallin tekniikkamurheet ja strategiset mokat, veivät tällä kaudella hienosta alusta huolimatta nopeasti mahdollisuuden mestaruustaistoon. Nykyinen sopimus pitää Ferrarilla kauden 2024 loppuun.

Charles Leclerc. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

CARLOS SAINZ JR. Ajoi kaudet 2015–2017 Toro Rossolla (nyk. AlphaTauri). Siirtyi kesken kauden 2017 Renault'lle. McLarenilla kaudet 2019–20 ja kaudesta 2021 alkaen Ferrarilla. Legendaarisen rallikuskin Carlos Sainzin poika on ajanut 12 kertaa paalulle, mutta voittanut toistaiseksi vain kerran, tällä kaudella Silverstonessa. 28-vuotias espanjalainen löi viime kaudella Leclercin MM-pisteissä, mutta on tällä kaudella jäänyt monacolaisen jalkoihin ja sortunut typeriin virheisiin. Sai kuitenkin jatkosopimuksen kauden 2024 loppuun.

Carlos Sainz Jr. Kuva: XPB Images / All Over Press

Mercedes

LEWIS HAMILTON. Yksi kaikkien aikojen F1-kuljettajista. McLarenilla 2007–12 ja 2013 vuodesta alkaen Mercedeksellä. Kaikkien aikojen ennätysmies voitoissa (103), podiumsijoissa (188) ja paalupaikoissa (103). Seitsemän maailmanmestaruutta, jolla jakaa ennätystä Michael Schumacherin kanssa. Täksi kaudeksi F1-sarja koki mullistuksia sääntömuutosten kautta, eikä Mercedes-talli ole pystynyt taistelemaan voitoista. Nykyinen, 2021 solmittu sopimus pitää 37-vuotiaan englantilaistähden tallissa vielä kauden 2023.

Lewis Hamilton. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

GEORGE RUSSELL. 24-vuotias englantilainen on tehnyt komean sisääntulon Mercedekselle ottaen huomioon tallin vaikeudet. Mercedeksen junioriohjelman oma kasvatti johtaa Hamiltonia MM-pisteissä. Ajoi Williamsilla 2019–2021, kunnes korvasi Valtteri Bottaksen Mercedeksellä. Ei vielä voittoja, mutta tällä kaudella seitsemän podiumsijaa. Sopimus saksalaistallin kanssa on ”monivuotinen”, mediatietojen mukaan ainakin kauteen 2024.

George Russell. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Alpine

ESTEBAN OCON. Debytoi F1:ssä loppukaudesta 2016 Manor Racing -tallissa. Ajoi sen jälkeen Force Indialla, Racing Pointilla ja Renault'lla. Ajaa nyt toista kauttaan Alpinella, jonka kanssa 26-vuotiaalla ranskalaisella on sopimus kauden 2024 loppuun asti. Kuulunut Mercedeksen junioriohjelmaan. Ajoi Unkarissa 2021 yllätysvoittoon. Lisäksi ollut kerran podiumilla, sijalla kaksi.

Esteban Ocon. Kuva: STELLA Pictures / Splash News / All Over Press

PIERRE GASLY. Ajaa tämän kauden loppuun AlphaTaurilla. Ranskalaistalli Alpinella on 2023 kaksi ranskalaista, kun 26-vuotias Gasly solmi tallin kanssa ”monivuotisen sopimuksen”. Red Bullin kehityspolun läpi käynyt kuljettaja ajoi F1:ssä Red Bullin organisaatiossa vuodesta 2017. Aloitti kauden 2019 ykköstalli Red Bullilla, mutta tiputettiin Toro Rossolle kesken kauden. Kun AlphaTauri pestasi de Vriesin, oli Gasly vapaa siirtymään ensi kaudeksi Alpinelle konkari Fernando Alonson paikalle. Yksi voitto, Monzassa 2020. Yhteensä kolme podiumsijaa.

Pierre Gasly. Kuva: Octane / Action Plus / Shutterstock / All Over Press

McLaren

LANDO NORRIS. 22-vuotias suurlupaus debytoi McLarenilla jo 2019. Nykyinen sopimus pitää hänet tallissa kauden 2025 loppuun, vaikka kärkitallitkin ovat olleet viimeistään 2021 ison läpimurron tehneen englantilaisen perässä. Lyönyt luun kurkkuun MM-sarjassa kokeneelle tallikaverilleen Ricciardolle. Ajanut urallaan neljä kertaa podiumille ja ottanut kerran paalupaikan, mutta voitto odottaa vielä.

Lando Norris. Kuva: XPB Images / All Over Press

OSCAR PIASTRI. McLaren tiedotti 21-vuotiaan australialaisen ”monivuotisesta sopimuksesta” syyskuun alussa. Korvaa siis 33-vuotiaan maanmiehensä Ricciardon, jolla olisi vielä ollut sopimusta McLarenin kanssa, mutta talli osti Ricciardon ulos sopimuksestaan.

Oscar Piastri. Kuva: Octane / Action Plus / Shutterstock / All Over Press

Alfa Romeo

VALTTERI BOTTAS. Ajanut F1:ssä 2013–2016 Williamsilla, 2017 Mercedeksellä ja nyt ensimmäistä kauttaan Alfa Romeolla. Sopimus Alfa Romeolle on monivuotinen, arvioiden mukaan ainakin kauden 2024 loppuun. 33-vuotiaalla suomalaisella on 10 voittoa, peräti 67 podiumsijaa ja 20 paalupaikkaa. Kuluva kausi alkoi Alfalta ja Bottakselta loistavasti, mutta nyt on kulunut yhdeksän kisaa ilman pisteitä.

Valtteri Bottas. Kuva: Imago Sportfotodienst / All Over Press

GUANYU ZHOU. Alfa Romeon kuskipaletti pysyy samana, kun 23-vuotias kiinalaiskuski jatkaa vuoden jatkosopimuksella. F1-sarjan ensimmäinen kiinalaiskuski on ollut tällä kaudella 3 kertaa pisteillä, parhaimmillaan sija 8. Ennen kuluvaa kautta toimi reservikuskina Alpinella. Kasvanut Ferrarin ja Renault'n akatemioissa.

Guanyu Zhou. Kuva: XPB Images / All Over Press

Aston Martin

LANCE STROLL. 23-vuotias kanadalainen on ajanut F1-sarjassa Williamsilla 2017–18, Racing Pointilla 2019–20 ja kaudesta 2021 Aston Martinilla. Strollin sopimus jatkuu kauden 2023. Ollut urallaan podiumilla kolme kertaa, viimeksi Bahrainissa 2020. Hänen isänsä, miljardööri Lawrence Stroll omistaa Aston Martinin tallin ja on Aston Martin -yhtiön toiminnanjohtaja.

Lance Stroll. Kuva: HochZwei / All Over Press

FERNANDO ALONSO. 41-vuotias espanjalaiskonkari ei kyllästy kilvanajoon. Siirtyy ensi kaudeksi Alpinelta Aston Martinille ja korvaa uransa päättävän Sebastian Vettelin. Sopimus on monivuotinen. Debytoi F1:ssä jo 2001. Voitti Renault'lla mestaruuden 2005 ja 2006. Yhteensä 32 voittoa, 98 podiumia ja 22 paalupaikkaa.

Fernando Alonso. Kuva: XPB Images / All Over Press

Haas

KEVIN MAGNUSSEN. 30-vuotias tanskalainen palasi F1-sarjaan, kun venäläiskuski Nikita Mazepin potkittiin tallista ennen kuluvaa kautta. Ajanut aiemmin McLarenilla 2014–15, Renault'lla 2016 ja Haasilla 2017–20. Magnussenin sopimus jatkuu ainakin kauden 2023.

Sen sijaan Haasin toista ensi kauden kuskia ei ole varmistettu, joten Mick Schumacher on yhä vaarassa pudota kuninkuusluokasta. Haasin suorapuheinen tallipomo Günther Steiner on vaatinut Schumacherilta lisää pisteitä ja näyttöjä sen sijaan, että tämä aiheuttaa kuluja romuttamalla autoja. Magnussen on kerännyt tällä kaudella 22 pistettä, Schumacher 12.

Kevin Magnussen. Kuva: XPB Images / All Over Press

AlphaTauri

NYCK DE VRIES. 27-vuotias hollantilainen saa vihdoin näytönpaikkansa formula ykkösissä. Yksivuotinen sopimus AlphaTaurille 2023.

Nyck de Vries. Kuva: Hollandse Hoogte / Shutterstock / All Over Press

YUKI TSUNODA. 22-vuotias japanilainen saa kolmannen vuotensa AlphaTaurilla. Paras sijoitus F1-sarjassa debyyttikauden 2021 päätöskisan neljäs sija. Tällä kaudella kolme pistesijaa.

Yuki Tsunoda. Kuva: XPB Images / All Over Press

Williams

ALEXANDER ALBON. 26-vuotias thaimaalais-brittiläinen on ajanut F1-sarjassa pari kertaa podiumille, molemmat kolmannet sijat tulivat 2020 Aston Martinilla. Debytoi F1:ssä 2019 Toro Rossolla, siirtyi kesken kauden Aston Martinille. Oli ajamatta kauden 2021, mutta on nyt saanut kiitosta suorituksistaan heikossa Williams-tallissa. Palkittiin ”monivuotisella jatkosopimuksella”, mutta sen sijaan tallikaveri Nicholas Latifin F1-ura päättynee lopullisesti tähän kauteen.

Alexander Albon. Kuva: XPB Images / All Over Press

Alla pistetilanteet ennen tänä viikonloppuna ajettavaa Yhdysvaltain GP:tä.

Lue lisää: