Alppihiihtokauden kuuma kysymys: Tuleeko uusi ”Shiffrin” Albaniasta?

Alkavaan alppihiihdon naisten maailmancup-kauteen lähdetään kokonaiscupin voittajan Yhdysvaltain Mikaela Shiffrinin johdolla. Shiffrin aloitti maailmancup-uransa muutamaa päivää vaille 16-vuotiaana, joten 27-vuotiaana hän on ehtinyt kiertää kisarinteitä jo 12 vuotta. Shiffrinin tavoin 16-vuotiaana uransa ovat aloittaneet muun muassa Lara Gut-Behrami ja Janica Kostelic, ja jokainen heistä on urallaan voittanut arvokisamitaleja ja kristallipalloja.

Nyt tätä samaa polkua ollaan rakentamassa 15-vuotiaalle Lara Colturille, joka aloittaa oman maailmancup-uransa Söldenissä – Albanian väreissä. Colturista on alppipiireissä kohistu pitkään ja muun muassa Liechtensteinin arvokisamitalisti Tina Weirather povasi sosiaalisen median tilillään Colturista uutta Mikaela Shiffriniä.

Mutta, miten Albaniasta voi tulla seuraava suuri alppitähti? Albanialla on toki ollut laskijoita arvokisoissa, ilman suurempaa menestystä. Erjan Tola on laskenut muutamia pujottelu- ja suurpujottelukilpailuja maailmancupissa, mutta ei onnistunut pääsemään pisteille.

Colturin taustat ovatkin suuremmassa alppimaassa eli Italiassa. Hänen äitinsä on olympiavoittaja Daniela Ceccarelli. Ceccarelli voitti supersuurpujottelun olympiakultaa vuonna 2002 Salt Lake Cityssä. Colturia on kasvatettu koko hänen ikänsä alppihiihtomaailmaan ja siellä menestymiseen. Alkukaudesta hän kävi voittamassa Etelä-Amerikan cupissa niin kokonaiscupin, pujottelucupin ja suurpujottelucupinkin ja teki näin albanialaista historiaa voittamalla maalle ensimmäistä kertaa maanosacupin.

Kansalaisuutta hän vaihtoi äitinsä myötävaikutuksesta. Albanian passit äiti, Lara ja hänen veljensä saivat toukokuussa. Ceccarelli on Albanian naisten maajoukkueen valmentaja, ja kansalaisuudenvaihdolla hän pääsee jatkamaan tyttärensä valmentamista haluamallaan tavalla. Lisäksi näin Colturi pääsee osallistumaan kaikkiin haluamiinsa maailmancupin kilpailuihin. Italiassa hänellä olisi ollut edessä karsintoja edustuspaikoista.

Italiassa ollaan oltu pettyneitä perheen valinnasta, mutta alle 16-vuotiaiden kansallisuudenvaihto onnistuu vielä helpommin kuin myöhemmällä iällä. Melko paljon nuoreen laskijaan ladataan jo odotuksia – heti avauskisasta lähtien. Mielenkiintoista on kuitenkin seurata kauden aikana, miten Colturin tarina lähtee liikkeelle.

– Kuulin ensimmäistä kertaa Colturista jo viime talvena. Harvemmin kuulee kenestäkään noin aikaisessa vaiheessa. Uskon, että hän pääsee pisteille jo Söldenissä. Olen nähnyt hänen laskujaan, ja täytyy sanoa, että hän on vahva, Yle Urheilun alppiasiantuntija Kalle Palander liittyy Colturia ylistävien joukkoon.

Mikaela Shiffrin laski ensimmäisen maailmancupin osakilpailunsa jo vuonna 2011. (Arkistokuva) Kuva: EPA/All Over Press

Kuinka paljon Kilde auttaa Shiffriniä?

Shiffrinille viime kausi oli vaikea, etenkin olympiakisat, joista hän lähti kotiin ilman yhtään mitalia. Paraatilajeissaan, suurpujottelussa ja pujottelussa hän oli suurissa ongelmissa, ja molemmissa hän jäikin pitkäksi aikaa radan varteen murehtimaan keskeytettyään jo ensimmäisillä kierroksilla.

Shiffrinin kauteen mahtui silti myös tukku palkintokorokesijoja: yhteensä 14, joista viisi voittoa. Mennyt kausi oli jo kolmas kausi, kun lajien cup-voitot jäivät Shiffrinin ulottumattomiin. Mutta kisaaminen neljässä lajissa korkealla tasolla toi hänelle kuitenkin sen suurimman kristallipallon eli kokonaiskilpailun voiton – jo neljättä kertaa.

Shiffrin vaikuttaa selviytyneen isänsä kuolemasta jo henkisesti paremmin. Aleksander Aamodt Kilden löytyminen elämänkumppaniksi on auttanut Shiffriniä löytämään niin elämän kuin laskemisenkin iloa. Shiffrin on kertonut, että Kildestä hän saa myös hyvää sparriapua ja tukea harjoituksissa, etenkin vauhtilajeissa. Ja vauhtilajeja hän aikookin kisata tällä kaudella – jopa vielä enemmän kuin aiemmin.

Shiffrinillä on kauden alkaessa 74 maailmancupin osakilpailuvoittoa. Lindsay Vonnin ennätys on kahdeksan voiton päässä, Ingemar Stenmarkiin on matkaa 12 voittoa. Pystyykö startteja lisäävä Shiffrin jo tällä kaudella nousemaan kaikkien aikojen ykköseksi?

Stenmarkiin Shiffrinillä on vielä melkoinen matka, etenkin kun yhdysvaltalaisen paraatilajissa valtikka on siirtynyt Slovakian Petra Vlhovalle. Viime kaudella hän siis juhli viittä voittoa, vaikka laski jo tuolloin monta supersuurpujottelukilpailua.

– Odotan mielenkiinnolla, että kuinka paljon Kilde on auttanut ja pystyy auttamaan Shiffriniä vauhtilajeissa, varsinkin syöksyn laskuasennossa ja laskulinjassa, Palander sanoo.

Suomalaisnaisista viime kaudella eniten maailmancupin pisteitä haalinut Rosa Pohjolainen on sivussa toipuessaan polven ristiside-leikkauksesta. Maailmancupin edustuspaikoista kisaavat tällä kaudella lähinnä Riikka Honkanen ja Erika Pykäläinen. Heistä jälkimmäinen nähdään kauden avauskilpailussa Söldenissä. Viime kaudella Honkanen onnistui pääsemään pisteille kerran: Levin pujottelussa oltuaan 28:s.

Yle näyttää kauden aikana useita maailmancupin osakilpailuja ja alpin MM-kisat. Naisten suurpujottelu Söldenistä TV2:ssa lauantaina 22.10. klo 10.55.

