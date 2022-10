Aleksander Barkov koki kovia ja väläytti pihapelitaitojaan – Olli Määttä jatkoi pistetehtailuaan NHL:ssä

Aleksander Barkovin kipparoima Florida Panthers taipui jääkiekon NHL:ssä jatkoajalla Tampa Bay Lightningille. Tampan 3–2-voittomaalin iski Brayden Point, joka onnistui ottelussa kahdesti viimeistelyssä.

Barkov urakoi ottelussa peräti 25 ja puoli minuuttia. Suomalainen jäi tehopisteittä, mutta hän oli silti näkyvästi esillä.

Tamperelainen koki kovia toisessa erässä Nikita Kutsherovin taklauksen takia. Barkov lennähti pää edellä laitaan ja poistui sen jälkeen pukuhuoneeseen. Barkov mitä ilmeisemmin selvisi tilanteesta säihähdyksellä, sillä hän palasi piakkoin otteluun.

Barkov väläytti ottelussa myös pihapeleistä opittuja taitojaan. Hän hassutti avauserässä Steven Stamkosin näyttävästi, mutta Andrei Vasilevski venyi patjatorjuntaan.

Stamkos kenties heräsi tämän jälkeen otteluun, sillä hän iski muutamaa minuuttia myöhemmin Tampan ylivoimalla johtoon 1–0-johtoon. Floridan tasoituksesta vastasi Matthew Tkachuk, joka myös sai Rudolds Balcersin johtomaaliin syöttöpisteen.

Suomalaishyökkääjät Anton Lundell ja Eetu Luostarinen jäivät ottelussa pisteittä.

Colorado taipui Seattlelle

Viime kaudeksi NHL:ään noussut Seattle Kraken yllätti hallitsevan mestarin Colorado Avalanchen maalein 3–2. Tappio oli Coloradolle toinen perättäinen.

Seattlen sankariksi nousi jatkoajalla Karson Kuhlman. Hän säntäsi innokkaasti Jaden Schwartzin roikkukiekon perään ja upotti kiekon verkkoon. Schwartz teki ottelussa pisteet 1+1.

Coloradon suomalaishyökkääjät Artturi Lehkonen ja Mikko Rantanen pelasivat ykkösketjussa Nathan MacKinnonin kanssa, mutta kolmikko jäi ilman tehopisteitä.

Määtälle jälleen syöttöpiste

Puolustaja Olli Määttä pääsi jälleen pisteiden makuun, kun Detroit Red Wings hävisi jatkoajalla Chicago Blackhawksille 3–4.

Määttä sai syöttöpisteen toisessa erässä, kun Dominik Kubalik ohjasi suomalaisen viivavedon verkkoon. Määttä on kerännyt alkukauden neljässä ottelussa jo pisteet 1+4=5 eli hän on yli piste per peli -tahdissa.

Määtän alustuksesta huolimatta Chicago nousi kolmannessa erässä tasoihin. Jatkoajalla ratkaisun iski Max Domi, joka siirtyi seuraan täksi kaudeksi Carolinasta.