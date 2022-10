Upeasti kauden aloittanut Lauri Markkanen donkkasi näyttävästi – seura hehkutti ja pyysi käännösapua suomen kielen kanssa

Lauri Markkasen ja Utah Jazzin kausi koripalloliiga NBA:ssa on alkanut mainiosti. Utah kaatoi varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa Minnesota Timberwolvesin lukemin 132–126.

Aiemmin Utah kukisti Denverin, joten joukkue on aloittanut kautensa kahdella makealla voitolla.

Markkanen loisti Minnesotaa vastaan. Hän pelasi reilut 39 minuuttia, pussitti 24 pistettä ja otti 13 levypalloa. Kolmen pisteen heitot (2/10) ja pelitilanneheitot (10/23) jättivät kuitenkin parantamisen varaa.

Suomalainen osoitti taituruuttaan jo ottelun alussa. Hän donkkasi pallon näyttävästi koriin aivan koripallon EM-kisojen tähdistöviisikkoon valitun ranskalaisen Rudy Gobertin edestä. Kolme kertaa NBA:n parhaana puolustajana palkittu Gobert siirtyi juuri Utahista Minnesotaan kesän aikana.

Utah hehkutti ottelun aikana Markkasen otteita Twitterissä ja seura alkoikin pohtimaan, mitä sana ”clutch” tarkoittaa suomeksi. Urheilussa se viittaa urheilijan suoriutumiseen tiukassa paikassa.

Mainiosta alusta huolimatta Markkanen ei intoillut liikaa ottelun jälkeisessä haastattelussa.

– Kaikki tietävät, että meillä on hyviä pelaajia ja pystymme pelaamaan koripalloa korkealla tasolla. Mutta tämä on vain yksi ottelu, joten meidän on jatkettava tästä, Markkanen totesi (siirryt toiseen palveluun) Utahia tarkasti seuraavan The Athleticin toimittaja Tony Jonesin mukaan.

Utahilta ei ole odotettu vielä tältä kaudelta ihmeitä, sillä se myi kesällä tähtipelaajansa ja aloitti uudelleenrakennuksen. Utahia onkin ennustettu sarjan häntäpäähän.

– Olen iloinen kavereiden puolesta. He kaikki ovat kuulleet sen mölyn, että missä heidän pitäisi olla. Tämä on joukkue, joka välittää toisistaan ja pelaa toisilleen, päävalmentaja Will Hardy kommentoi The Athleticin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Markkasen joukkuekaveri Jordan Clarkson teki ottelussa 29 pistettä. Kamppailun tehokkaimpana loisti kuitenkin Minnesotan Anthony Edwards 30 pisteellä.

Lue myös: