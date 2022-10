Kommentti: Sir Alex Fergusonin opit palasivat käyttöön Manchester Unitedissa – Cristiano Ronaldo sai haluamansa huomion, mutta maksoi siitä

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

– Sillä minuutilla, kun yksittäinen pelaaja kuvittelee olevansa suurempi kuin Manchester United, hänen on lähdettävä.

Legendaarisen skottimanagerin sir Alex Fergusonin kommentti on noussut menneellä viikolla esiin useaan otteeseen Valioliigasta ja jalkapallosta keskusteltaessa.

Ferguson perusteli kyseisellä kommentillaan vuonna 2013 sitä, miksi United-kasvatti ja jalkapalloikoniksi noussut David Beckham sai lähteä seurasta.

Nyt vajaat kymmenen vuotta vanha sitaatti on noussut uudelleen otsikoihin toisen supertähden tekojen myötä.

Vaikeita vuosia läpi käynyt Manchester United voitti keskiviikkona Valioliigassa Tottenham Hotspurin 2–0. Voitto oli tärkeä manchesterilaisseuralle sekä sarjatilanteen että itseluottamuksen osalta. Se oli lisäksi osoitus siitä, että ensimmäistä kauttaan Unitedia manageroivan Erik ten Hagin pelilliset vaatimukset alkavat iskostua pelaajille.

Kun muu joukkue riensi ottelun päätyttyä kentälle juhlimaan voittoa, oli yksi punapaitojen pelaaja suunnannut jo pois stadionilta.

Cristiano Ronaldo lähti minuutti ennen täyttä aikaa Old Traffordin uumeniin, eikä marssinut joukkueensa pukukoppiin, vaan suuntasi pois stadionilta.

Ten Hag kertoi myöhemmin lehdistölle, että Ronaldo oli myös kieltäytynyt ottelun aikana tulemasta vaihdosta kentälle. Ronaldo oli jälleen turhautunut siitä, ettei ollut ottelussa avauskokoonpanossa ja saanut hänen mielestään ansaitsemaansa vastuuta.

Vaikka Ronaldo ei saanutkaan haluamaansa peliaikaa, hän sai jotain muuta, kuten toivoi.

Huomiota.

Unitedin voitto oli äkkiä toissijainen puheenaihe, kun ihmisten huomio keskittyi yhden kaikkien aikojen jalkapalloilijan kiukutteluun.

Yli 1,1 miljoonan euron palkanpidätys

Ten Hag ei kuitenkaan lähtenyt antamaan periksi.

Ronaldo oli jo kerran aiemmin tänä vuonna ennättänyt lähtemään kesken ottelun pois, kesän harjoitusottelussa Rayo Vallecanoa vastaan. Tuolloin hänet vaihdettiin pois kentältä puoliajalla, eikä hän jäänyt seuraamaan ottelua loppuun. Ronaldon lisäksi pois lähtivät muun muassa Bruno Fernandes, Anthony Martial ja Diogo Dalot.

Hollantilaismanageri ei katsonut enää Ronaldon toista ratkaisua hyvällä. Ten Hag pudotti hänet pois lauantain Chelsea-otteluun matkustavasta ryhmästä. Lisäksi Ronaldo joutuu harjoittelemaan yksinään kolme päivää ja menettää kahden viikon palkkansa sakoksi käytöksestään.

Ronaldon viikkopalkan on huhuttu olevan noin 480 000 punnan eli nykykurssilla hieman yli 550 000 euron arvoinen. Portugalilainen maksaisi siis äksyilystään yli 1,1 miljoonaa euroa.

– Hänen ratkaisulleen on seurauksensa. Se on tärkeää ryhmämme asennoitumisen ja arvojen kannalta. Kokoonpanosta poistaminen vaikuttaa hänen lisäkseen koko joukkueeseemme, ten Hag kommentoi Unitedin lehdistötilaisuudessa.

Erik ten Hag oli napakka Ronaldon roolista joukkueessaan.

Ten Hagin ratkaisu sai aikaan pääasiassa ylistystä ManUn kannattajissa. Se oli juuri yksi syy, miksi aiemmin mainittu sir Alex Fergusonin kommentti vedettiinkin mukaan keskusteluun. Unitedia seuraavat pitivät ratkaisua samanlaisena, minkä arvostettu ”The Boss” olisi itsekin vastaavassa paikassa tehnyt.

”Cristiano Ronaldo -paradoksi”

Cristiano Ronaldon huomionhakuisuudesta löytyy ymmärrettävää, mutta samalla se on osoitus suuren jalkapalloilijan eräänlaisesta joutsenlaulusta.

Ronaldo on äärimmäisen kilpailuhenkinen urheilija, joka on urallaan pystynyt kääntämään otteluita yksin. Viime kaudella hän iski yhteensä 24 maalia Unitedille Valioliigassa ja Mestarien liigassa. On ymmärrettävää, että voitonhimoinen Ronaldo haluaa pelata paljon ja tehdä lisää maaleja.

Samalla hän keräsi viime kaudella erittäin paljon kritiikkiä sekä seuran kannattajilta että asiantuntijoilta. Ronaldon katsottiin pääasiassa heikentävän Unitedin kokonaisuutta ja peliä, erityisesti itsekeskeisten ratkaisujensa ja prässihaluttomuutensa vuoksi.

Tätä voisi kutsua ”Cristiano Ronaldo -paradoksiksi”. Portugalilainen tekee maaleja, mutta samalla joukkueet joutuvat mukautumaan hänen peliinsä, eikä Ronaldo joukkueen pelaamiseen. Kun kaikki tiet hyökkäämisessä johtavat vain Ronaldoon, jää hyvin paljon potentiaalia hyödyntämättä.

Ronaldo onnistui viime kaudella maalinteossa 24 kertaa. Tällä kaudella on syntynyt yksi osuma. Kuva: imago images/Sportimage/ All Over Press

Prässihaluttomuus ja kyky siihen ovat Ronaldon suurin heikkous. Viime kaudella FBRef-jalkapallotilastointisivusto tilastoi Ronaldolle 6,7 suoritettua prässiä per ottelu. Se oli vähiten kaikista Unitedin hyökkääjistä tai keskikenttäpelaajista. Lukema oli yksi huonoimmista koko Valioliigassa.

Esimerkiksi voitokkaassa Tottenham-ottelussa Manchester Unitedin hyökkääjien korkea yhtenäinen prässi oli yksi avain voittoon. Ten Hag kiittelikin ottelun päätyttyä joukkueensa kollektiivisuutta ja hyökkäyspelaamisen vastuun jakautumista.

Kuka haluaisi supertähden?

37-vuotias Ronaldo ei ole hyvä sisäistämään sitä, että kaikki joukkueet eivät tarvitse häntä voittaakseen. Kun peliaikaa ei tipu, ei hän epäröi näyttää julkisesti pettymystään.

Siinäkin on oma ymmärrettävä puolensa. Ronaldo on liki kahden vuosikymmenen ajan ollut urheilumaailman suurimpia nimiä, joka on päätynyt aina olemaan valmentajiensa ensimmäinen valinta avauskokoonpanoa laatiessa. Hän on tottunut olemaan paras ja suurin tähti kaikista.

Siksi matka tähdistä istumaan Unitedin vaihtopenkille on erityisen pitkä. Cristiano Ronaldon ei ole varmasti helppoa tuntea oloaan kuolevaiseksi. Siksi myös hänen täysin turha kiukuttelunsa vaikuttaa entistä nolommalle.

Kuten entinen huippumaalintekijä ja englantilaislegenda Alan Shearer toteaa tekstissään The Athleticilla (siirryt toiseen palveluun), Ronaldo ei enää pysty olemaan sellainen pelaaja, mitä esimerkiksi Englannin huippuseurat haluavat pelinsä, erityisesti prässin suhteen.

Eivätkä muutkaan suurseurat ympäri Eurooppaa. Kun Ronaldo ilmoitti kesällä haluavansa pois Unitedista, hänen taustatiiminsä etsi hänelle uutta seuraa välittömästi. Muun muassa Bayern München, Napoli, Atletico Madrid ja Barcelona sanoivat hänelle ”ei”. Ronaldo on liian kallis pelaaja siihen nähden, mitä hän tällä hetkellä tuo joukkueelle.

Erik ten Hag haluaisi Cristiano Ronaldon jäävän osaksi tämän kauden Manchester Unitedia. Kuva: IMAGO/Sportimage/ All Over Press

Ronaldo sai kyllä tarjouksenkin, Saudi-Arabiasta tosin. Siirtoa ei tapahtunut, vaan supertähti jäi Manchesteriin. Hän on yhä umpikujassaan, eikä hänellä ole muuta ulospääsyä siitä kuin se, että hän omaksuisi ten Hagin asettaman roolin joukkueessa.

Erik ten Hag on kertonut vakaasti, että hän haluaa Ronaldon olevan osa hänen joukkuettaan koko kauden ajan. Silti nyt vaikuttaa vahvasti siltä, ettei jalkapallomaailmaa vuosien varrella järisyttänyt hyökkääjä enää marssi Old Traffordin pukuhuoneeseen tammikuun jälkeen.

Jos joku muu hänet haluaa, siis.

Manchester United kohtaa lauantaina kello 19.00 Chelsean Englannin Valioliigassa. Valioliigan tulosseuranta täällä ja sarjataulukon näet täältä.

