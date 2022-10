Euroopassa naisten jalkapallo liitää – voiko Suomi vastata mitenkään? ”Pelaajat pitää saada aamutreeneihin, ei töihin”

Yle Urheilun asiantuntijan Pauliina Miettisen mukaan KuPS on hyvä esimerkki seurasta, jossa on panostettu naisten jalkapalloon. Se näkyy myös tuloksissa.

Jalkapallon Kansallinen liiga päättyi jälleen kuopiolaisen KuPSin mestaruusjuhliin. Perinteinen menestysseura HJK sekä Åland United veivät himmeämmät mitalit.

Missä Kansallinen liiga menee ja mikä on sen tulevaisuus? Yle Urheilun asiantuntija Pauliina Miettinen ja Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja vaativat pelaajille laatua arkeen, jotta suomalainen naisfutis pystyy vastaamaan kansainvälisille sarjoille ja pelaajille.

– Suomessa tilanne on sama kuin muuallakin: menestys seuraa rahaa. Missä on rahaa, siellä on parempia pelaajia ja yleensä paremmat olosuhteet. Kuopiossa on panostettu, kuten HJK:ssa ja Ahvenanmaalla. Sinne navigoituvat parhaat pelaajat, kunnes he lähtevät ulkomaille, Miettinen sanoi.

Pihlaja korostaa, että naisten pelaama jalkapallo on tällä hetkellä kiinnostavassa tilanteessa. Euroopassa seurajoukkueet kehittyvät kovaa vauhtia, ja se haastaa suomalaisia seuroja. Eri puolella Eurooppaa organisaatiot, joissa on perinteisesti ollut vahvoja miesten joukkueita, ovat viime aikoina kasvattaneet myös naisten puolta.

– Kysymys onkin, miten me vahvistamme seuraorganisaatioitamme täällä, jotta pystymme kehittämään parempia pelaajia ja tarjoamaan pelaajille parempia ympäristöjä, Pihlaja sanoi.

Miettisen ja Pihlajan mielestä kehityksen avainasemassa on laadukas arki. Se, että pelaajat pystyvät keskittymään jalkapalloon paremmissa olosuhteissa. Pitkäjänteisen työn myötä se näkyy kentällä.

– Pelaajien arki jokaisessa seurassa on tärkeää. Pelaajat pitää saada treenaamaan aamutreeneihin, ei tekemään töitä kahdeksan tuntia päivässä. Se pitäisi olla jokaisessa joukkueessa mahdollista, Miettinen sanoi.

Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja ja Yle Urheilun asiantuntija Pauliina Miettinen keskustelivat, miten Kansallisen liigan pelaajia saisi kehitettyä lisää.

Pihlajan mukaan jokaisen seuran pitäisi pysähtyä miettimään, mitä seurassa oikeasti halutaan. Minkälaista ympäristöä ja tavoitteita seuroilla on naisten huippujalkapallolle, juuri siellä omalla paikkakunnalla.

Tällä hetkellä Suomessa yhdeksi ongelmaksi on noussut se, että huippupelaajat lähtevät ulkomaille hyvin nopeaan tahtiin. Euroopassa on tarjolla monta laadukasta sarjaa, kuten myös Yhdysvalloissa. Samaan huoleen on nyt herätty Ruotsissakin, johon moni suomalaispelaaja on siirtynyt pelaamaan.

Pihlajan mielestä mitä parempia mahdollisuuksia pelaajille voidaan tarjota sitä pidempään he jatkavat kotimaan sarjoissa.

– Käännän katsetta myös rakenteisiin. (Kansainvälisellä jalkapalloliitto) Fifalla on pitkään valmisteltu kasvattajarahajärjestelmää myös naisten puolelle. Näen sen tosi tärkeänä, että seurat saavat myös rahallista kannustinta siitä, että he kasvattavat hyviä pelaajia.

Kansallisen liigan ja Ykkösen kehittämistä valtakunnallisesti pohditaan syksyn aikana. Pihlajan mukaan tarkastelua aiotaan tehdä kriittisesti ja pohdinnoissa katsotaan muun muassa sitä, minkälaista vaatimustasoa liigassa pitää olla.

Miettisen mukaan vaatimustasoa pitää nostaa entisestään, jos Suomi mielii pysyä kansainvälisessä kehityksessä mukana.

– Tasoa ja vaatimustasoa pitää nostaa, arkeen laatua, ja kilpailun pitää olla kovempaa. Maailmalla mennään tosi kovaa ja meidän pitää jollain tavalla pystyä siihen vastaamaan. Siksi meidän valmentajien pitää ensimmäisenä olla sitä laatua vaatimassa, Miettinen sanoi.

Lue myös: