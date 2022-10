Juuse Sarokselta hämmästyttävä torjunta, Sebastian Aho tikkasi näyttävän maalin – Roope Hintz vahvasti mukana hattutempussa

Nashville Predatorsin suomalaismaalivahti Juuse Saros esitti yön NHL-kierroksella yhden kauden hienoimmista torjunnoista.

Saros nollasi Philadelphia Flyersin hyökkääjä Joel Farabeen vain viiden minuutin pelin jälkeen nopealla liikkeellään. Farabee pääsi liukumaan yksin takatolpalle, mutta Saroksen nopeus yhdistettynä huimaan mailahallintaan pelasti Nashvillen takaiskulta.

Saros torjui Farabeen vedon mailallaan ja siirsi kiekon pikaisesti pois maaliviivalta.

Torjunta ei kantanut kuitenkaan voittoon, sillä Philadelphia voitti ottelun 3–1. Farabee oli mukana jokaisessa maalissa, sillä hän iski tehot 1+2.

Hyökkääjä Mikael Granlund sai kakkossyötön Matt Duchenen 1–3-ylivoimamaaliin. Saros torjui ottelussa 22 kertaa.

– Flyers teki maalit paikoistaan. He eivät oikein luoneet mitään, mutta yhtäkkiä kiekko oli verkossa. Hallitsimme peliä alusta loppuun, Duchene totesi NHL:n verkkosivujen mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Sebastian Ahon kauden kolmas maali ei lopulta siivittänyt Carolinaa voittoon saakka. Calgary vei pelin jatkoajalle ja voitti ottelun Tyler Toffolin osumalla 3–2.

– Pidin siitä, miten aloitimme. Olimme hyviä koko ensimmäisen erän alivoimamaalia lukuun ottamatta. Meillä oli oipussa loistava mahdollisuus neljän minuutin ylivoimalla. Meidän on saatava heidät maksamaan niistä, Aho kommentoi. (siirryt toiseen palveluun)

Aho väläytti nopeuttaan ja luistelutaitoaan jo ajassa 1.44. Aho sai Teuvo Teräväisen karvaaman kiekon keskialueella ja tikkasi näyttävästi karkuun puolustajilta.

Ahon taiteilun jälkeen Carolina pääsi vielä 2–0-johtoon, mutta Calgary tuli lopulta tasoihin Nazem Kadrin ja Brett Richien osumilla. Antti Raanta torjui Carolinan maalilla 29 kertaa.

Calgary juhlimassa Tyler Toffolin jatkoaikamaalia. Kuva: Icon Sportswire via Getty Images

Pavelskille hattutemppu

Dallas Starsin ykkösketju oli Roope Hintzin johdolla jälleen huimassa vireessä, kun Stars kukisti vieraissa Montrealin 5–2.

Laituri Joe Pavelski iski hattutempun ja Roope Hintz alusti kaksi hänen maaleistaan. Kolmikon täydensi Jason Robertson tehoilla 1+1.

Suomalaisväriä nähtiin myös viimeistelyssä, kun Esa Lindell iski kauden avausmaalinsa. Osuma oli puolustajalle varsin maistuva, sillä pudotuspelit mukaan lukien hän ehti pelata 30 ottelua ilman maalia. Edellinen osuma on maaliskuun puolivälistä Rangersia vastaan.

Dallasin kauden alku on ollut mainio, sillä joukkue on voittanut viidestä ottelustaan neljä. Sentteri Hintz on iskenyt otteluissa tehot 2+5=7.

Roope Hintz onnittelemassa Joe Pavelskia hattutempusta. Kuva: NHLI via Getty Images

Kapanen vireessä

Pittsburghin Kasperi Kapanen viilettää niin ikään vähintään piste per peli -tahdissa. Kapanen oli ykkössyöttäjä kahdessa maalissa, kun Penguins kukisti Columbus Blue Jacketsin 6–3.

Columbus oli toisessa erässä jo 3–1-johdossa, mutta Jan Ruttan tasoitus Kasperi Kapasen esityöstä toi Penguinsin peliin mukaan. Penguinsin Danton Heinen iski neljä minuuttia myöhemmin tasoituksen ja kolmannessa erässä vierailijat karkasivat Columbukselta.

Voittomaalin viimeisteli Sidney Crosby, joka on pelannut alkukauden kahden pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla (3+7). Viimeisen niitin iski Brock McGinn, joka sai nautiskella Kapasen irtokiekon komeasti verkkoon.

Pisteiden makuun NHL:ssä pääsivät myös Arizonan Matias Maccelli ja Juuso Välimäki sekä Coloradon Artturi Lehkonen. Kukin saalisti illan otteluissa yhden syöttöpisteen. Coloradon ottelu on yhä kesken.

NHL-kierroksen tulokset New Jersey Devils – San Jose Sharks 2–1

SJS: Kaapo Kähkönen 34/36 torj. Edmonton Oilers – St. Louis Blues 0–2

Ottawa Senators – Arizona Coyotes 6–2

ARI: Matias Maccelli 0+1, Juuso Välimäki 0+1

Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 1–4

Montreal Canadiens – Dallas Stars 2–5

DAL: Roope Hintz 0+2, Esa Lindell 1+0 Washington Capitals – Los Angeles Kings 4–3

Tampa Bay Lightning – New York Islanders 5–3

Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins 3–6

PIT: Kasperi Kapanen 0+2 Nashville Predators – Philadelphia Flyers 1–3

NSH: Mikael Granlund 0+1, Juuse Saros 22/25 torj. Vancouver Canucks – Buffalo Sabres 1–5

Las Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 2–3

Calgary Flames – Carolina Hurricans 3–2 ja

CAR: Sebastian Aho 1+0, Teuvo Teräväinen 0+1

Lue myös: