Hodarimiehestä teräsmieheksi – hurjan ennätyksen murskannut NHL-legenda kukkui öisin pokeripöydissä ja voitti pari Stanley Cupia

NHL:n ”teräsmiesennätys” on nyt Phil Kesselin. Jenkkihyökkääjää on parjattu elintavoistaan ja jopa ulkonäöstään. Joukkuekaverit rakastavat luontaista maalintekijää, kaksinkertaista Stanley Cupin voittajaa.

– Hot dogit maistuvat paremmalta Stanley Cup -pokaalista!

Näin kirjoitti Phil Kessel elokuussa 2017 Instagramissa kuvatekstiksi kuvaansa (siirryt toiseen palveluun) golfkentältä. Yksi hodari on Kesselin kädessä, lisää löytyy viheriölle raahatusta pokaalista.

Kuva on osa tarinaa, joka on seurannut 35-vuotiasta jenkkihyökkääjää.

Viime yönä Vegas Golden Knightsin Kessel rikkoi NHL:n teräsmiesennätyksen, eli eniten peräkkäisiä otteluita, vieraskaukalossa San Jose Sharksia vastaan. Hän on nyt pelannut 990 peräkkäisessä NHL-ottelussa.

Kessel onnistui juhlaottelussaan maalinteossa. Vegasin avausmaalin ensimmäisessä erässä iskenyt Kessel juhli nevadalaisjoukkueen kanssa 4–2-voittoa San Josesta.

Julkaistessaan kuuluisan kuvansa Kessel oli juhlistamassa toista peräkkäistä Stanley Cupia, jonka hän voitti Pittsburghin kanssa. Hot dogit liitettiin välittömästi Toronto Sun -lehden erittäin kriittiseen artikkeliin.

Phil Kessel pelasi Torontossa 2009–2015. Hän oli joukkueensa tehokkaimpia maalintekijöitä, mutta kritiikki oli rajua kiekkohullussa kaupungissa. Kuva: Corbis / Icon Sportswire / Getty

Sidney Crosby (vas.) ja Phil Kessel juhlistamassa toista peräkkäistä Stanley Cupia 2017. Kuva: Getty Images

Toronton katastrofista Penguinsin superporukkaan

Kausi 2014–15 oli Torontolle kamala. Joukkue jäi itäisessä konferenssissa toiseksi viimeiseksi, 30 sarjapisteen päähän viimeisestä playoff-paikasta. Kessel oli joukkueensa kauden paras pistemies tehoin 25+36=61.

Toronto oli tehnyt Kesselin kanssa 2013 kahdeksan vuoden ja 64 miljoonan dollarin sopimuksen, joka oli seurahistorian arvokkain siihen mennessä. Katastrofikauden jälkeen Toronto oli kuitenkin halukas muutoksiin. Se kauppasi Kesselin Pittsburghiin osana jättikauppaa, jossa toiseen suuntaan matkasi muun muassa sittemmin Penguinsiin palannut Kasperi Kapanen.

Ja tuolloin Toronto Sun julkaisi kolumninsa (siirryt toiseen palveluun), joka sai suurta huomiota Kesselin kettuilun ansiosta myöhemminkin.

– Hot dog -myyntikärry, joka vieraili päivittäin Kesselin kotikadulla, menetti nyt suurimman kanta-asiakkaansa, kolumnissa kirjoitettiin.

Kolumnin mukaan Kessel ei syönyt oikein, treenannut oikein, eikä pelannut oikein.

– Toronto ei halua aloittaa uudelleenrakentamista parhaiten palkatun, lahjakkaimman, mutta vähiten omistautuneen pelaajansa kanssa.

Kirjoitus sai uuden elämän Kesselin julkaiseman kuvan jälkeen. Fanit tietysti nauttivat Kesselin huumorista. Netissä vitsailtiin muun muassa siitä, ettei Kessel suinkaan kuittaillut lehdelle ensimmäisen Stanley Cupinsa jälkeen, vaan vasta, kun oli voittanut toisenkin.

Phil Kessel Syntynyt 2.10.1987 Madisonissa, Wisconsinissa. Pelannut yhteensä 1 212 runkosarjan ottelua ja 96 playoff-peliä. Boston Bruins 2006–09

Toronto Maple Leafs 2009–15

Pittsburgh Penguins 2015–19

Arizona Coyotes 2019–22

Pelaa nyt Vegas Golden Knightsissa yhden vuoden ja 1,5 miljoonan dollarin sopimuksella.

Stanley Cup Penguinsissa 2016 ja 2017.

Phil Kessel pääsi juhlimaan ensimmäistä NHL-mestaruuttaan kesällä 2016. Kuva: Getty Images

”Mysteeri ja legenda” todellisesta urheiluperheestä

Tarina on seurannut Kesseliä siitä lähtien. Esimerkiksi talvella 2018 CBS Sports teki jutun (siirryt toiseen palveluun), jossa Kesselin sisko Amanda Kessel kertoi, ettei Phil ole mikään suuri hot dogien ystävä.

Phil tulee urheiluperheestä. Amanda-sisko on voittanut jääkiekossa USA:lle olympiakultaa ja kolme MM-kultaa.

Phil on voittanut maajoukkueessa olympiahopeaa 2010. Olympialaisissa 2014 Phil voitti pistepörssin. Suomi löi pronssiottelussa USA:n. Turnauksen jälkeen Kessel valittiin parhaaksi hyökkääjäksi, Teemu Selänne arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Philin isä Phil Kessel Sr. teki aikoinaan sopimuksen NFL-liigaan Washingtonin joukkueeseen, muttei saanut debyyttiä. Philin pari vuotta nuorempi veli Blake Kessel pelasi myös jääkiekkoa, muun muassa Ilveksessä 53 ottelua 2014–16.

Kun Pittsburgh voitti Stanley Cupin 2016, oli Kessel pudotuspeleissä Penguinsin paras pistemies. Seuraavalla mestaruuskaudella 2017 pudotuspelien pistepörssissä edellä olivat vain joukkuekaverit Jevgeni Malkin ja Sidney Crosby.

2015–16 Phil Kessel (oik.) teki 82 runkosarjapelissä tehot 26+33=59. Kapteeni Sidney Crosby takoi tehot 36+49=85. Kuva: Getty Images

Kessel on saanut kuittailua asenteestaan, rennosta suhtautumisestaan ja jopa ulkonäöstään. Hänen asenteensa ja fyysinen kuntonsa on kyseenalaistettu usein.

Samaan aikaan Kesselin luontaisia hyökkäysvaistoja, syöttötaitoa ja laukausta on ihasteltu.

– Mysteeri joillekin, legenda toisille, kuvaili ESPN (siirryt toiseen palveluun).

”Kerro meille viimeisin tarina Kesselistä”

The Score (siirryt toiseen palveluun) ja ESPN haastattelivat Kesselin tuntevia kiekkoihmisiä, kun teräsmiesennätys oli siirtymässä tälle.

Piirtyi kuva erittäin kilpailunhaluisesta, mutta ystävällisestä ja humoristisesta pelaajasta.

– Hän ei yritä olla hauska, mutta on lopulta hauska. Se meni pisteeseen, että kun kaverini lähettivät minulle viestin, he eivät kysyneet, ”kuinka voit?”, vaan pyysivät kertomaan viimeisimmän tarinan Kesselistä, tarinoi nykyisin Philadelphiaa edustava James van Riemsdyk.

Penguinsissa Kessel muodosti tehokkaan, niin sanotun HBK-ketjun Nick Boninon ja Carl Hagelinin kanssa. Bonino hehkutti Kesseliä kaveriksi, joka piristi kaikkia pukukopissa.

Bonino piti parhaana tarinana sitä, kun NBC:n Pierre McGuire oli kysynyt: ”How's your breath?”. Tällä toimittaja oli viitannut Kesselin hengitykseen – siihen, kestikö hän hyvin pelin rasituksen. Kessel luuli, että hänen hengityksensä haisee ja pahoitteli.

– En ollut nähnyt kenenkään tulevan laitaa pitkin ja laukovan samalla tavalla. Hän on nopea. Kun hän pääsee askeleen edellesi, se on kaikki, mitä hän tarvitsee, hehkutti Bonino Kesselin pelaamista.

HBK ketju sai aikoinaan ylistystä. Vasemmalta Nick Bonino, Phil Kessel ja Carl Hagelin. Kuva: NHLI / Getty Images

Sportsnet kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), että Kessel on ensimmäinen pelaaja, joka poistuu alkuverryttelyistä ja se, joka todennäköisimmin jättää vapaaehtoiset treenit väliin.

– Ainoa hauska osuus on pelaaminen, Kessel on sanonut entisen joukkuekaverinsa Alex Goligoskin mukaan.

Rentoutuu kasinolla ja pokeripöydissä

– Hän on peluri (gamer). Niin minä häntä kuvailisin, ilmoitti van Riemsdyk.

Kessel tunnetaankin innokkaana golfaajana ja ennen kaikkea pokerinpelaajana. Pittsburghissa Kessel vietti illat pelaten pokeria paikallisella kasinolla. Pittsburghissa tuolloin GM:nä toiminut Jim Rutherford kertoi The Athleticille (siirryt toiseen palveluun), että kaikki seurassa tiesivät asiasta.

– Ei siinä ole mitään vikaa. Hän nautti pokerin pelaamisesta paikallisten kanssa. Se oli osa hänen suosiotaan.

The Athleticin haastattelemien ihmisten mukaan Kessel on hävinnyt pokeripöydissä paljon.

– Nauroimme pöydän ääressä, koska hän oli niin aggressiivinen. Ajattelimme, että ”hei, jätkä, on vielä aikaista”. Hän vain kohautti olkapäitään ja laittoi all in, eräs haastateltu kertoili.

Apuvalmentajana Penguinsissa toiminut Rick Tocchet myönsi, ettei Kessel ollut aamutreenien ystävä.

– En aio kertoa teille, että Phil ei ole koskaan pelannut pokeria viiteen aamulla. Mutta hän ei koskaan tehnyt sellaista ennen pelejä, totesi Tocchet ja lisäsi, että päävalmentaja Mike Sullivan on loistava käsittelemään persoonia.

Kesselin hyvä ystävä on tunnettu kanadalainen pokeritähti Daniel Negreanu, joka on voittanut muun muassa kuusi World Series of Poker -titteliä (WSOP).

Negreanu ja Kessel istuivat WSOP-tapahtumassa myös silloin, kun Kessel sai tiedon myynnistään Torontosta Penguinsiin.

– Hän pelaa mielellään Pot Limit Omahaa. Siihen peliin liittyy paljon onnea, joten yhdessä sessiossa voi voittaa tai hävitä paljon kerralla, Negreanu kertoi.

Teräsmiesputkissa usein keinotekoisuutta

Tiistain vastaisena yönä entistä seuraansa Torontoa vastaan Kessel nousi jakamaan NHL:n teräsmiesennätystä uransa viime kauden jälkeen lopettaneen puolustajan Keith Yandlen kanssa.

Phil Kessel saalisti yhden syöttöpisteen, kun Vegas löi Toronton 3–1. Kuva: Getty Images

Nyt ennätys siirtyi yksin Kesselille. 990 ottelua kestänyt putki alkoi 3.11.2009 Toronton paidassa. Tuhat ottelua ylittynee marraskuussa.

On tietysti käsittämätöntä, että Kessel on säästynyt loukkaantumisilta ja sairastumisilta, jotta on voinut pelata jokaisessa ottelussa reilusti yli vuosikymmenen.

Kesselin ennätystä on pidetty elossa myös temppujen avulla. Viime kaudella Kessel pelasi yhden vaihdon ottelussa Detroitia vastaan. Sen jälkeen hän lensi yksityiskoneella takaisin Phoenixiin, kun hänen vaimonsa Sandra synnytti parin esikoislapsen.

Edelliset kolme kautta Phil Kessel tahkosi surkeassa Arizona Coyotesissa. Kuva: NHLI / Getty Images

Yandle oli putkensa loppuhetkillä enemmän vain haitaksi joukkueilleen, ensin Floridalle ja sitten Philadelphialle, mutta ennätyksiä ja tilastoja rakastavassa Pohjois-Amerikan urheilussa putki haluttiin pitää elossa.

Yksi syy Kesselin putken kestoon on toki pelityylissä. Hän ei ole koskaan tykännyt taklaamisesta, pelannut alivoimaa tai keskittynyt kiekkojen blokkaamiseen.

– Kerran teimme maalin, mutta Phil oli maassa ja nousi ylös hitaasti. Hän pudisti päätään ja oli vihainen. Hän tuli penkille, katsoi minua ja sanoi: ”En enää koskaan mene maalin eteen, joten älä pyydä sitä enää!”, valmentaja Tocchet naureskeli.

Haukuttuna Torontosta poistunut Kessel nousi legendaksi Pittsburghissa. Arizonassa häntä kutsuttiin oppi-isäksi ja kummisedäksi. Nyt hän haluaa osoittaa Vegasissa, että saapui kaupunkiin muusta syystä kuin pokerin takia.

– Ihmisenä Kessel on monella tapaa kuin pokerinpelaajana. Hän huomaa bluffisi. Hän voi olla aggressiivinen. Lopulta hän haluaa vain voittaa, maalaili The Athletic.

NHL-uransa alussa Kessel toipui kivessyövästä ja muutama vuosi myöhemmin olkapääleikkauksesta. Sen jälkeen pelejä ei olekaan väliin jäänyt.

NHL:n ”teräsmiesennätys” 1. Phil Kessel, 990 2. Keith Yandle, 989 3. Doug Jarvis, 964 4. Garry Unger, 914 5. Patrick Marleau, 910 Nykyisistä putkista lähimpänä Kesseliä on Carolina Hurricanesin Brent Burns 685 ottelulla, joten eroa on yli 300 ottelua. Burns on 37-vuotias, eli pari vuotta Kesseliä vanhempi.

