Miljoonajoukkue kyntää SM-liigan pohjalla ja sai faneiltaan karun kohtelun – Ville Peltosta tukeva HIFK-pomo: ”Kaikki voivat katsoa peiliin”

HIFK:n alkukausi on ollut vaikea. KalPa-ottelun jälkeen helsinkiläispelaajat olivat pettyneinä.

Helsingin IFK on jämähtänyt SM-liigan pohjakerrokseen alkukauden aikana. Urheilujohtaja Tobias Salmelaisen mukaan kaikkien on katsottava peiliin.

Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa on pelattu neljännes, mutta vaikeuksissa olleen HIFK:n kurssi ei ota kääntyäkseen.

Miljoonilla rakennettu joukkue koki keskiviikkona neljännen peräkkäisen tappionsa, kun KalPa kukisti helsinkiläiset 3–0. Kotiyleisö osoitti mieltään viheltämällä ja buuaamalla joukkueelleen.

Päävalmentaja Ville Peltonen totesi lehdistötilaisuudessa HIFK:n ansainneen kannattajiensa reaktion. Urheilujohtaja Tobias Salmelainen on samoilla linjoilla.

– Eilinen oli erittäin heikko suoritus kotiyleisön edessä. Ansaitsimme kaiken, mitä kotiyleisöltä tuli. Nyt analysoimme pelin, tätä kautta ja maalinteko-ongelmaa. Ja sitten harjoittelemme, Salmelainen avaa Yle Urheilulle.

Salmelainen myöntää, että HIFK on alisuorittanut pahasti alkukaudella. 14:s sija ja tulos eivät tyydytä ketään.

– Urheilujohtajana olen vastuussa siitä samassa määrin kuin valmennus ja meidän pelaajat. Tämä on hetki, kun kaikki voivat katsoa peiliin.

Salmelainen kertoo luottavansa Peltoseen. Hän korostaa kurssin kääntyvän yhteistyöllä.

– Yhdessä on rakennettu ja yhdessä tätä myös käännetään parempaan. Näen joka päivä sen työn ja määrän, mitä pelaajat ja valmennus laittavat täällä hallilla. Uskomme, että sitä kautta pystymme kääntämään tämän yhdessä, Salmelainen sanoo.

HIFK on ilmoittanut käyttäneensä pelaajabudjettiinsa kolme miljoonaa euroa. Silti viimeistely on ollut sarjan heikointa.

Helsinkiläiset ovat tehneet 15 ottelussa vain 23 maalia. Erityisesti ylivoima on ollut katastrofaalisen heikkoa. 77 ylivoimaminuuttia ovat tuottaneet kaksi maalia vastustajalle ja yhden omiin. Ylivoimaprosentti on surkea, 5,13.

– Maalinteko on ollut iso ongelma ja tietenkin ylivoima. Niiden kautta olisi tullut paljon helpotusta myös pisteiden valossa tällä kaudella. Sitä kautta olemme ajautuneet tähän tilanteeseen, Salmelainen sanoo.

Salmelainen sanoo olevansa pääsääntöisesti tyytyväinen joukkueen pelaamiseen. Urheilujohtajan mukaan joukkue myös luo riittävästi paikkoja onnistuakseen.

– Alkukaudesta emme päässeet parhaimpaan sektoriin. Silloin meidän hyökkäysalueen aikakin oli heikko. Se on parantunut ja viimeisen kahdeksan ottelun pätkä on ollut hyvää tekemistä ja suorittamista, mutta tehokkuus on ollut erittäin heikkoa.

Salmelaisen mukaan HIFK pystyykin parantamaan huomattavasti maalintekoa ja sen tukitoimia. Hänen mukaansa tulos on tosin ollut monessa pelissä huonompi kuin mitä peli olisi antanut odottaa.

HIFK kaipaa kuitenkin kipeästi ratkaisijoita. Toistaiseksi eniten maaleja on tehnyt puolustaja Ilari Melart (4). Esimerkiksi SM-liigan maalipörssinkin voittanut Julius Nättinen on ilman maaleja.

Koetko, että pelaajat ovat henkisessä lukossa ja uskotko, että Ville Peltosen johdolla henkinen lukko ja maalinteon lukko pystytään selättämään?

– Uskon ihan täysin. Kyllähän tietynlainen henkinen lukko näkyy, kun peliä katsoo. Nämä ovat sellaisia hetkiä, mitkä ovat hyviä kasvunpaikkoja pelaajille, joukkueelle ja koko organisaatiolle. Nämä pitää pystyä ratkomaan ja mahdollisimman nopeasti. Puristamalla se ei tule.

– Niitä patoja yritetään nyt murtaa, että saamme myös henkisen lukon auki. Jokaisella se tapahtuu peilin kautta ja yhdessä, Salmelainen sanoo.

Salmelaisen mukaan HIFK kartoittaa tällä hetkellä aktiivisesti pelaajamarkkinoiden tilannetta. Mahdollisia vahvistuksia kartoitetaan kaikista pelipaikoista.

– Jos koemme, että pystymme vahvistamaan ja auttamaan joukkuetta uusien pelaajien myötä, niin toimimme. Niin kauan kun ketään ei ole tullut sisään, niin sellaista ei ole löytynyt, Salmelainen sanoo.

– Tietenkin puolustaja ja hyökkääjä ovat lähteneet pois ja sieltä puuttuu määrällisestikin pelaajia. Kartoitamme kaikkea aktiivisesti, Salmelainen sanoo.

