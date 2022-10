”Pelaaminen ei enää hirveästi kiinnosta”, myöntää e-urheilulla rikastunut Lasse Urpalainen, 27 – tavoittelee viikonloppuna vielä kruunua uralleen

Lasse ”Matumbaman” Urpalaisen Team Liquid on edennyt The Internationalissa upeasti neljän parhaan joukkoon.

Lasse ”Matumbaman” Urpalaisen Team Liquid pelaa viikonloppuna Dota 2 -pelin suurturnaus The Internationalin voitosta. Voittajajoukkueelle on tarjolla reilut kahdeksan miljoonaa dollaria.

Dota 2 -pelin maailmanmestari Lasse ”Matumbaman” Urpalainen pelaa tänä viikonloppuna Singaporessa uransa viimeisiä otteluita. Päätös lopettamisesta pitää myös The International -turnauksen päätyttyä, ellei jotain todella odottamatonta tapahdu.

– Jos joku tulee kahden miljoonan dollarin shekin kanssa sanomaan, että pelaa vielä vuosi, niin silloin voisi mieli muuttua. Tuskinpa näin tapahtuu, kun ei pelissä tuollaisia rahoja liiku, Urpalainen toteaa nauraen Yle Urheilulle.

Suurin palo e-urheilijan vaativaan ammattiin on Urpalaisen mukaan hiipunut.

– Pelaaminen ei enää niin hirveästi kiinnosta. E-urheiluammatilaisen elämä on nähty eikä minulla ole enää samanlaista intohimoa tehdä töitä eli pelata. Minun tekee mieli tehdä jotain muuta ja löytää jokin uusi kutsumus.

Ennen uuden suunnan etsimistä on kuitenkin vielä pelattava Dotaa, sillä Urpalaisen Team Liquid on edennyt vuoden rahakkaimmassa e-urheiluturnauksessa jo neljän parhaan joukkoon.

Lasse Urpalainen on juhlinut maailmanmestaruutta jo kerran urallaan vuonna 2017. Kuva: Team Liquid

The Internationalista puhuttaessa huomio kiinnitty helposti lukuihin. Turnauksen palkintopottiin kerätään rahaa faneilta joukkorahoituksen kautta ja tämänvuotisessa palkintopotissa rahaa on tarjolla hieman yli 18 miljoonaa dollaria. Voittajajoukkue lohkaisee potista leijonanosan, reilut kahdeksan miljoonaa. Turnaus on tietysti miljoonayleisöineen muutenkin yksi e-urheiluvuoden merkittävimmistä.

Urpalainen on yksi kolmesta pelin suomalaisesta maailmanmestarista. Team Liquidin kanssa vuonna 2017 TI-mestaruutta juhlinut Urpalainen on tienannut urallaan palkintorahoja hieman yli 4,5 miljoonaa dollaria ja summa kasvaa viikonloppuna vähintäänkin sadoilla tuhansilla.

Lähellä kuitenkin oli, että Urpalaisen eläkepäivät olisivat alkaneet jo viime viikolla. Team Liquid oli sunnuntaina pudotuspelien edellisellä kierroksella ottelussaan perulaista Thunder Awakenia vastaan tappiolla 0-1 ja häviämässä myös ratkaisevan, toisen ottelun.

Liquid käänsi kuitenkin ottelun voitoksi ja eteni neljän parhaan joukkoon turnauksessa. Ylen suomenkielinen selostus ottelun loppuhetkistä nousi jopa kansainväliseksi viraalihitiksi ja keräsi Twitch.tv-palvelussa parissa päivässä yli 100 000 katselukertaa.

Suomalaistähti myöntää, että kuilun partaalta nouseminen vaati joukkueelta myös tuuria.

– Olen pelannut kymmeniä tai jopa satoja samankaltaisia pelejä, joissa tiedän olevamme tappiolla ja vaikka todennäköisyys onnistumiselle olisi pieni, jotain on yritettävä. Yleensä vastustaja tulee, lyö takaisin ja peli on hävitty eikä siitä tule mitään eeppistä tarinaa. Tällä kertaa siitä tuli eeppinen tarina, Urpalainen summaa ottelun.

Lauantaiaamuna Suomen aikaa pelattavassa alemman pudotuspelikaavion välierässä Team Liquid kohtaa kiinalaisen Team Asterin, jolle joukkue taipui pudotuspelien avausottelussa.

– Olimme hermostuneita ennen Asterin kohtaamista ja se näkyi. Pelasimme kuitenkin alemman kaavion ottelut huomattavasti paremmin ja uskon joukkueen ilmeen olevan nyt erilainen. Katsotaan, toimivatko ideamme heitä vastaan, Urpalainen toteaa.

The International 2022, finaaliviikonloppu

Lauantai 29.10.

07.00 Team Liquid - Team Aster

10.00 Team Secret - Tundra

Sunnuntai 30.10

06.00 ottelun Liquid/Aster voittaja - ottelun Secret/Tundra häviäjä

09.30 loppuottelu

Yle näyttää The Internationalin finaaliviikonlopun suorina lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle E-urheilun Twitch-kanavalla (siirryt toiseen palveluun). Keskusteluun turnauksesta voi osallistua myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #yledota.

Lue myös: Lasse Urpalaisen joukkue haudan partaalta ihmevoittoon MM-kisoissa – Ylen selostajien hurmos ampaisi viraalihitiksi