Kommentti: HJK ei kärsinyt oikeusmurhaa – VAR joutaisi silti romukoppaan, koska se on luonut kaksi hirvittävää ongelmaa jalkapalloon

VAR-systeemin takia jalkapallossa on tällä hetkellä ainakin kaksi valtavaa ongelmaa, kirjoittaa Yle Urheilun toimittaja Mika Halonen.

– Ihan laiton kuti!

– En ole hetkeen nähnyt mitään näin kaunista jalkapallokentällä!

Näin mesosivat Yle Puheen lähetyksessä selostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Timo Furuholm. Kaksikko oli ällistynyt. Niin olivat myös kaikki stadionilla tai televisiosta huikaisevan maalin nähneet.

Upea eurofutisilta Töölön jalkapallostadionilla oli saanut uskomattoman, ansaitun kliimaksin. HJK:n kauden parhaimpiin pelaajiin kuuluva laitakiitäjä David Browne oli tykittänyt yli 30 metristä häikäisevän 2–2-tasoitusmaalin suurseura AS Roman verkkoon.

Sitten.

– Kyllä sinne nyt lähdetään VARilta tarkistamaan tätä.

– Käytännössä mitätön, pelin kulkuun täysin vaikuttamaton rike, jota ei olisi ikinä huomattu tai vihelletty ihmissilmällä katsottuna. Kun on mahdollisuus kelata kymmenen kertaa, se saa uusia ulottuvuuksia.

– Pidän jonkin sortin skandaalina.

Voit kuunnella alta, miten Härkönen ja Furuholm selostivat ensin maalin ja sitten maalin hylkäämisen VAR:n tarkastelun jälkeen.

HJK:n hylätty tasoitusmaali puhutti Eurooppa-liigan ottelussa, jossa AS Roma sai mukaansa 2–1-voiton.

HJK on pelannut hienon eurosyksyn verrattuna viime kauteen, jolloin se oli täysin altavastaaja Konferenssiliigan otteluissaan esimerkiksi itävaltalaista LASKia ja israelilaista Maccabi Tel Avivia vastaan.

Nyt HJK pystyi laittamaan kampoihin etenkin kotikentällään niin Real Betisille, Ludogoretsille kuin AS Romalle – rutinoituneille europeliryhmille. Käteen jäi silti vain tasapelipiste Ludogoretsia vastaan. Klubi on varmuudella lohkonsa jumbo, vaikka edessä on vielä vieraspeli Betisiä vastaan.

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti totesi, että Klubilla olisi useampi piste enemmän Eurooppa-liigasta ilman VARia, eli videoerotuomaria. Myös Real Betisiä vastaan VAR oli HJK:lle epäsuosiollinen, kun espanjalaiset saivat videotarkastelun jälkeen rankkarin ja HJK:n maali puolestaan hylättiin paitsiona.

Toki täytyy muistaa, että Roma-ottelussa myös italialaisilta hylättiin maali videotarkastelun jälkeen paitsiona.

Upeasti europeleissä esiintynyt Perparim Hetemaj (keskellä) on iskenyt HJK:n molemmat maalit Eurooppa-liigassa: 1–1-tasapelissä Ludogoretsia vastaan sekä eilen AS Romaa vastaan 1–2-tappiossa. Kuva: All Over Press

HJK ei Roma-pelissäkään kokenut vääryyttä, jos katsotaan sääntökirjaa. HJK-hyökkääjä Malik Abubakarin käsi osui kulmapotkutilanteessa Roman Bryan Cristanten kasvoihin. Kaikki maalit tarkastetaan VARilla, kuten myös esimerkiksi kaikki punaiset kortit.

Jos maalia edeltää rike, maali pitää hylätä.

– Säännöt ovat hyvin selvät. Toisinaan kevyet iskut esimerkiksi kasvoihin voivat johtaa tällaiseen tilanteeseen. Tuomarien täytyy kuitenkin toimia päätöksissään aina sääntökirjan mukaan, sanoi AS Roman päävalmentaja Jose Mourinho ottelun jälkeen.

– No, sitä voidaan aina miettiä, että osuuko käsi naamaan vai työnnetäänkö naama siihen käteen, totesi puolestaan HJK-luotsi Toni Koskela.

Roma-valmentaja Jose Mourinho kommentoi lehdistötilaisuudessa HJK:n maalia, joka hylättiin.

VARissa on tällä hetkellä ainakin kaksi valtavaa ongelmaa, jotka vaikuttavat jalkapalloon.

Toinen niistä liittyy etenkin katsojien näkökulmaan. VAR tappaa sen jalkapallopelin kauneimman ja parhaimman tunteen: maalien juhlimisen.

Viaplayn studiossa todettiinkin ottelun jälkeen, että nykyisin maalin syntymisen jälkeen pitää aina muistaa todeta ”no, se menee vielä VAR-ruudulle”.

Twitterissä pohdittiin HJK-pelin jälkeen, että maalin juhliminen kuuluu aloittaa vasta sitten, kun pallo on potkaistu jälleen peliin keskiympyrästä. Silloin maalia ei enää voida hylätä.

Tätä on jalkapallo nykyisin.

Toinen ongelma liittyy siihen, että VARin on ajateltu kitkevän filmaamista ja kaatuilua.

Sitä se ei tee. Kärjistäen: jos jokainen kulmapotku tutkittaisiin VARilla, jokaisesta kulmapotkusta voitaisiin tuomita rangaistuspotku tai vapaapotku puolustavalle joukkueelle.

Muita ongelmia on esimerkiksi se, että paitsiotilanteet katsotaan varmuuden vuoksi loppuun asti, vaikka tilanne olisi päivänselvä. Tämä voi johtaa turhiin loukkaantumisiin maalivahdin ja hyökkääjän törmäyksissä sekä on katsojan näkökulmasta äärimmäisen turhauttavaa.

Tästä päästään siihen, miksi suomalaisjoukkueet tarvitsevat lisää VAR-osaamista ja -kokemusta. Myös Riihilahti korosti, että HJK:n pelaajat eivät osaa vielä hyödyntää VARia. Hän jakoi ansiota italialaispelaajille siitä, miten he osaavat painostaa erotuomaria.

Videolta voit katsoa tarkemmin, miten HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti kommentoi VARia.

Tosin siitä on korjattava Riihilahtea, että pelaajat eivät voi painostaa erotuomaria menemään VAR-ruudulle, mikäli kaikki menee ohjekirjan mukaan. VAR-tarkastuksia on käynnissä jatkuvasti – videoerotuomari kutsuu erotuomarin katsomaan tilanteen ruudulta, jos kokee sen tarpeelliseksi.

Urheilussa on aina ollut inhimillinen elementti. Kontaktilajeihin kuuluu erottamattomasti rikkeiden kalastelu ja yritykset vedota tavalla tai toisella erotuomariin. VAR ei tarkoita, että kalastelut menisivät harvemmin läpi, vaikka tökeröimmät filmaamiset sillä karsittaisiinkin.

Nykyisin maalin tullessa kaikkien rangaistusalueen sisällä olevien pelaajien kannattaa välittömästi kaatua. Kyllä videolta joku maalin hylkäämiseen riittävä kontakti löytyy.

HJK:n pelaajien ilmeistä ehti näkemään, millaisen osuman David Browne (toinen oikealta) tykitti. Ilo oli ennenaikaista, taas kerran. Kuva: All Over Press

Riihilahden mielestä jalkapallo on murrostilassa – inhmillistetäänkö sitä vai mennäänkö enemmän teknologian suuntaan? Nyt ollaan välivaiheessa.

Jos, ja varmasti kun, VARin kanssa veivaamista jatketaan, olisi ainoa vaihtoehto sen tulkintojen selkeyttäminen. Se, että vain täysin selvät ja tilanteeseen suoranaisesti liittyvät erotuomarivirheet voidaan korjata videoiden kautta.

Tuntuu, ettei tähän ole saatu vieläkään mitään tolkkua, vaikka VAR-osaamisen luulisi lisääntyneen ja selkeytyneen vuosien varrella. Ongelma ei ole kentällä työtään tekevissä tuomareissa. HJK:n ja Roman ottelussakin Tiago Martins toimi, kuten hänen nykysäännösten mukaan piti. Ongelma on koko tuomareille kehitetyssä järjestelmässä.

Eipä ihme, että jalkapallofanien joukossa ”VAR on pilannut jalkapallon” -äänet ovat voimistuneet vuosi vuodelta.

Minun puolestani VARin voisi viskata romukoppaan. Se ei tekisi jalkapallosta huonompaa peliä.

Urheilu ei ole oikeudenmukaista, VARilla tai ilman. Lisää Jumalan käsi -maaleja, kiitos.

