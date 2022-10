Aki Riihilahti antoi tuomionsa HJK:n VAR-kärsimyksestä – paljasti, kuinka paljon Eurooppa-liigasta kilahtaa seuran kassaan

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

AS Roman 2–1-voitto HJK:stä tietää sitä, että ”Klubi” jää Eurooppa-liigan lohkonsa jumboksi, eikä pääse jatkamaan pelejään konferenssiliigassa. HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti on torstaisesta tappiosta huolimatta tyytyväinen seuran päättyvään europelitaipaleeseen.

– Mahtava peli ja mahtava matka monella tapaa. Totta kai harmittaa. Meillä oli varsinkin monessa kotipelissä mahdollisuus saada parempi tulos.

Riihilahti on mielissään etenkin joukkueen kehitykseen viime vuoteen verrattuna. Edelliskaudella HJK pelasi pykälän alempana Konferenssiliigassa ja oli vaikeuksissa selvästi tämän syksyn vastustajia heikompia joukkueita vastaan.

– Nyt kuitenkin huomattavasti kovempia maailman huippujoukkueita vastaan olimme kaikissa peleissä hyvin mukana. Petraus viime vuodesta on ollut valtava siinä, mitä tarkoittaa pelata kahta kilpailua samaan aikaan. Millä rohkeudella, intensiteetillä ja vauhdilla näitä pitää pelata. Varsinkin kotona löydämme mahdollisuuden taistella tasapäisesti ketä vain vastaan.

HJK tarvitsee Riihilahden mukaan vielä lisää nopeutta, taitoa ja kokemusta suurista peleistä. Tulevaisuus näyttää kuitenkin mainiolta.

– Jos katsoo vaikka meidän eilistä peliä, siellä oli yhdeksän nuorta, joilla on monta hyvää pelivuotta vielä edessä. Uskon, että olemme ensi vuonna taas askeleen valmiimpia.

Nuorten pelaajien lisäksi HJK:lla on riveissään konkareita, kuten Perparim Hetemaj, Paulus Arajuuri ja Jukka Raitala, jotka ovat Riihilahden mukaan kullanarvoisia esikuvia kehittyville pelaajille.

Hetemaj taisteli joukkueensa ainoat maalit sekä torstain Rooma-ottelussa että kuun alun kotiottelussa Ludogoretsia vastaan.

– Heti kun peli alkaa, hän nousee kymmenen senttiä isommaksi. Fyysisellä ja henkisellä rohkeudellaan ja preesenssillään hän tuo muillekin vahvuutta. Kun eniten merkkaa, silloin suoritukset paranevat.

VARia pitää osata hyödyntää

Moni HJK-kannataja poistui Töölön jalkapallostadionilta harmistuneena. David Brownen kulman jälkitilanteesta paukuttama upea 2–2-kaukolaukausmaali hylättiin videotarkastuksen jälkeen. HJK:n Malikin käsi osui ennen maalia kevyesti Bryan Cristanten kasvoihin.

Riihilahden mukaan rike ei vaikuttanut olennaisesti tilanteen kulkuun. Hän ei kuitenkaan halua lähteä jossittelamaan, mutta painottaa, että videotuomarointijärjestelmä VARin käyttötapaa tulisi miettiä.

– Jos ”skriinattaisiin” koko rangaistusalue kulmapotkussa, siellä tapahtuisi aina varmasti rike, josta voisi antaa melkein pilkun, ja rike, josta voisi antaa puolustavalle joukkueelle vaparin. Se menee mielestäni vähän pitkälle.

HJK:n toimitusjohtajan mukaan jalkapallossa ollaan murrosvaiheessa, jossa pitää päättää, nojataanko yhä enemmän teknologiaan vai inhimillistetäänkö tuomaritoimintaa.

– Jompi kumpi pitää tehdä. Nyt olemme vähän välivaiheessa, joka on yleisölle, katsojille ja pelaajille aika vaikea.

Kotoisessa Veikkausliigassa VARia ei käytetä ja HJK oli ensimmäistä kertaa mukana videotuomaroitavissa otteluissa. Riihilahden mukaan suurseurojen pelaajat ovat siihen tottuneita ja osaavat hyödyntää sitä suomalaisia paremmin.

– Pitää antaa krediittiä italialaisille. He osaavat saada tuomarin sinne VARille ja ovat selkeästi kokeneempia tällaisissa asioissa.

Riihilahti arvioi, että ilman VAR-tarkastuksia HJK olisi napsinut syksyn europeleistä enemmän pisteitä. Roma-ottelun lisäksi esimerkiksi kotiottelussa Real Betisiä vastaan HJK:ltä hylättiin maali ja vastustajalle tuomittiin rankkari videotarkastuksen jälkeen.

– Mutta se on osa tätä kilpailua ja sääntöjä. Ei sen taakse pidä mennä. Meillä on vielä oppimista. Tietyt rikkeet, jotka eivät muissa peleissä tule ilmi, korostuvat. Sekin on kokemusta, että osaa pelata sellaisissa peleissä ja osaa hyödyntää sitä. Siinäkin on kuitenkin inhimillinen elementti saada tuomari menemään sinne VAR-tarkastukseen.

Uefa antoi ja otti

Vaikka europelit jäävätkin HJK:n osalta tähän syksyyn, seura tienaa otteluistaan mojovan rahasumman. Eurooppa-liigan suuret vastustajat kiinnostivat ihmisiä ja kaikki kotiottelut myytiin hetkessä loppuun.

– Euroopan jalkapalloliitto Uefalta tulevat suorat korvaukset ovat noin viiden miljoonan luokkaa.

Lopulliset tulot riippuvat vielä esimerkiksi muiden joukkueiden otteista ja selviävät myöhemmin.

HJK on Riihilahden mukaan ennen kaikkea kasvattajaseura. Hyvien otteiden myötä seuran ja nuorten, lupaavien pelaajien markkina-arvo nousee.

– Täällä oli eilen todella monia seuroja katsomassa meidän pelaajiamme ja sekin on todella iso asia. Olemme kuitenkin kasvattajaseura. Haluamme, että pelaajamme pääsevät eteenpäin. Nyt he ovat sellaisessa näyteikkunassa, että yhdessä pelissä onnistumalla pääsee.

Riihilahti kertoo, että Eurooppa- ja Konferenssiliigan ottelut ovat HJK:lle tärkeitä panostuksen kohteita myös tulevaisuudessa.

– Tämä kilpailu on meille testilauta, johon tähtäämme. Joka vuosi ei välttämättä onnistuta, mutta sen pitää olla ehdottomasti meidän tavoitteemme. Tämän pitää olla se taso, jolle me haluamme. Europelit ovat meille tärkeitä tavoitteita urheilullisesti, taloudellisesti ja yhteisöllisesti.

HJK on saanut europeleistä myös taloudellisia sanktioita. Betis-ottelussa katsojien kentällä juokseminen ja Uefa mafia -huudot poikivat seuralle yhteensä 18 000 euron sakot. Myös torstain ottelussa oli nähtävissä Uefalle naljaileva lakana, jonka järjestyksenvalvojat kuitenkin poistivat nopeasti.

Riihilahden mukaan Uefan tulisi suhtautua harmittomiin kannanottoihin rennommin.

– Me olemme saaneet todella hyvän kotikannatuksen näissä peleissä. Se, että joku laittaa sarkastisesti plakaatin, joka sanoo, että UEFA on mafia, mielestäni se on vain hyvää sarkasmia. Mielestäni UEFA ei saa olla noin ”prinsessaherkkä”. Se (teksti) ei ole missään mielessä syrjivä. Tuollaisesta on mielestäni täysin järjetöntä sakottaa. Sitten on tietysti muu häiriökäyttäytyminen, johon puuttumisen ymmärrän oikein hyvin.

HJK kohtaa viimeisessä Eurooppa-liigan ottelussaan Real Betisin vieraissa 3. marraskuuta. Seuralla on siis vielä mahdollisuus kasvattaa kauden europottiaan, sillä voitosta lohkovaiheessa saa 630 000 euroa ja tasapelistäkin 210 000 euroa.

