Kehno alku koitui Valtteri Bottaksen kohtaloksi – Ferrarin kausi vaarassa päättyä nololla tavalla

F1-kauden 20:s osakilpailu Meksikossa päättyi maailmanmestari Max Verstappenin ylivoimaiseen voittoon. Red Bull -kuljettaja otti kauden neljännentoista voittonsa, millä hän myös rikkoi yhden kauden voittoennätyksen.

Kuudentena kilpailuun lähtenyt Alfa Romeon Valtteri Bottas ylsi kymmenennellä sijallaan pitkästä aikaa pisteille. Bottas oli edellisen kerran pisteillä kesäkuussa Kanadan gp:ssä.

Yle Urheilu kävi viikonlopun tapahtumat ja puheenaiheet läpi F1-asiantuntija Jukka Mildhin kanssa.

Mihin kisa ratkesi?

Max Verstappen otti mainion lähdön ja piti kärkipaikkansa ensimmäisissä kaarteissa. Ratkaiseva ero nähtiin kuitenkin rengasvalinnoissa, sillä Verstappen starttasi pehmeällä rengasseoksella ja vaihtoi keskikovan rengasseoksen kilpailun loppuun.

Mercedes puolestaan aloitti kilpailun keskikovilla ja vaihtoi loppuun kovan rengasseoksen. Kun Red Bullin ei tarvinnutkaan tulla toista kertaa varikolle, Mercedeksen taktiikka näytti surkealta.

– Red Bull teki paremman rengasvalinnan tässä kilpailussa. Toki se oli autonakin nopeampi, mutta renkaat ratkaisivat aika paljon. Korkean ilmanalan ja erittäin lämpimien olosuhteiden takia jouduttiin pelaamaan aika paljon riskillä ja Red Bull hallitsi tilanteen parhaiten, Mildh kommentoi.

Verstappen tuuletti voittoaan meksikolaisyleisön edessä. Kuva: Getty Images

Mistä puhutaan?

F1-kautta on jäljellä vielä kaksi osakilpailua ja Mercedes voi edelleen nousta valmistajien MM-sarjassa toiselle sijalle. Ferrari on tällä hetkellä 40 pistettä edellä, mutta italialaistallin kurssi on ollut alkukauden jälkeen laskusuunnassa.

– Mersulla on jopa mahdollisuus tulla toiseksi MM-sarjassa. Se on sikäli huvittavaa, kun muistetaan, miten kausi alkoi.

Ennen kauden alkua Ferrarin moottoria pidettiin jopa sarjan parhaana. Nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen. Red Bull on saanut enemmän irti voimalähteestään.

– Tämä kertoo siitä, miten Ferrari ei ole pystynyt kehityksessä mukana. Heillä oli tässäkin kilpailussa merkittäviä ongelmia moottorin kanssa. Kuljettajat valittivat, että autoa ei pysty ajamaan ja voimalähde ei vastaa kaasuun oikealla tavalla. Tämä kuvastaa Ferrarin kautta.

Ferrarin Carlos Sainz ja Charles Leclerc olivat hymyssä suin ennen kilpailun alkua. Kuva: Getty Images

Entä Bottas?

Bottas lähti kuudennesta ruudusta, mutta menetti kaksi sijaa lähtökiihdytyksen jälkeen seuraavissa mutkissa. Bottas jämähti kahdeksanneksi, eikä pystynyt ohittamaan Fernando Alonsoa.

Mildhin mukaan oli kuitenkin hienoa, että Bottas ajoi pitkästä aikaa pisteille.

– Bottas lähti hienosti viivalta. Lähtö onnistui erinomaisen hyvin, mutta auto hyytyi lähtökiihdytyksen jälkeen ja hän tippui pari paikkaa.

Keskikovilla lähtenyt Bottas venytti pysähdystään, minkä takia aiemmin pysähtynyt Esteban Ocon pääsi nastolalaisen kantaan ja lopulta ohitse. Mildhin mukaan pidemmän stintin ajaminen on Alfa Romeolle tyypillistä vastaavista lähtöpaikoista.

– Se oli toisaalta keino, millä he varmistivat yhden MM-pisteen, joka on arvokas tässä vaiheessa. Alfa Romeo käy Aston Martinin kanssa kilpailua ja kaikki on tässä kohtaa kotiin päin.

Näin Jukka Mildh kommentoi Valtteri Bottaksen kilpailua.

Valtteri Bottas ylsi pitkästä aikaa pisteille. Kuva: Getty Images

Lopulta Alonso joutui keskeyttämään. Bottas oli lopulta kymmenes, kun McLarenin Daniel Ricciardo ja Lando Norris pääsivät ohitse.

Mildhin mukaan aika-ajo lupasi paljon, mutta lopulta Alfa Romeolla ei ollut kuitenkaan riittävän nopea auto muihin kilpailijoihin verrattuna.

– Aika-ajo lupasi hirveästi. Jos lähtee kuudentena ja on kymmenes, niin on se sikäli pettymys. Se olisi voinut mennä paremmin lähtöasetelmiin peilaten. Mutta aika paljon ratkesi ensimmäisten kaarteiden aikana, kun hän putosi jo pari pykälää, Mildh tuumasi.

Yllätys

Toiseksi ajanut seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton ei ollut meksikolaisyleisön suosikki. Brittikuljettajalle buuattiin yllättävän rajusti kenttähaastattelun aikana. Se yllätti asiantuntijan.

– Kotiyleisö oli Perézin ja Red Bullin puolella ja varmasti pitävät sitä kansallistallinaan. Hamilton sai kuitenkin aikamoiset buuaukset. Se oli yllättävää.

– Toki Hamiltonilla on oma profiilinsa, mutta ehkä epäurheilijamaista käyttäytymistä yleisöltä, joka oli muuten hyvin mukana. He rupeavat nousemaan jopa tifosien edelle intohimossaan.

Floppi

Meksikon rata ja tylsä kilpailu.

Kilpailuun lähdettiin kovin odotuksin, sillä aika-ajojen perusteella kolme kärkitallia näyttivät olevan hyvin lähellä toisiaan. Lopulta erot kasvoivat hyvin suuriksi.

Verstappen voitti kilpailun 15,1 sekunnin erolla. Ferrarin Carlos Sainz jäi puolestaan lähes minuutin hollantilaisesta.

Carlos Sainz jäi kauaksi Verstappenista. Kuva: XPB Images

Radalla ei nähty paljoakaan ohituksia silloin, kun kuljettajat ajoivat samalla rengasseoksella.

Mildh uskoo, että tallien vähäinen kokemus uusista autoista vaikeissa olosuhteissa vaikutti kilpailuun negatiivisesti.

– Aerodynamiikka on muuttunut niin ratkaisevasti autoissa. Kun oli kuuma, niin jarrut ja moottorilämpötilat joutuivat koville. Ne myös vaikuttivat tämän kilpailun luonteeseen.

– Meksiko on ollut talleille haastava rata ja se johtuu ohuemmasta ilmasta. Kun siihen laitettiin kaikki muut elementit, kilpailu oli aika tylsä. Uskon, että ensi vuonna tiedetään paremmin, miten pitää toimia.