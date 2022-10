Mestaruus maistui kohun keskiössä olleelle Portlandille – jatkosopimuksen solminut Natalia Kuikka kertoo, miksi päätti jäädä seuraan

– Minusta tuntuu, etten ole vieläkään tajunnut kunnolla, että voitimme!

Natalia Kuikka vastaa videopuheluun väsyneenä mutta onnellisena. Yöunet Yhdysvaltain jalkapallomestaruuden jälkeen jäivät lyhyiksi, kun heti aamusta odotti viiden tunnin lento Washingtonista takaisin kotiin Portlandiin.

– Siitä lähtien kun peli päättyi on ollut menossa koko ajan jotakin juhlaa. Heti pelin jälkeen oli joukkueen järjestämät juhlat, jonne sai tulla perheenjäseniä, mutta kovin pitkään emme vielä ehtineet juhlia, kun piti tulla takaisin kotiin. Taustat kertoivat, että tiistaina olisi jotakin juhlaa tulossa, että ainakin yhden päivän saa levätä. On aika iso juttu voittaa mestaruus täällä Jenkeissä, Kuikka juttelee.

Sunnuntain vastaisena yönä Kuikka oli tehnyt suomalaishistoriaa, kun hänestä tuli ensimmäinen NWSL:n voittanut suomalainen.

– Kyllä se tuntuu mukavalta, mutta en ole ajatellut asiaa mitenkään muuten kuin että voitimme, vaatimaton suomalaispuolustaja toteaa.

Finaalissa runkosarjan viidenneksi yltänyt Kansas City kaatui lopulta 2–0. Runkosarjan toiseen sijaan päättänyt Portland ei päästänyt vastustajaa laukomaan kohti maalia kertaakaan.

Kuikka pelasi tuttuun tapaan täyden 90 minuuttisen. Maajoukkueessa hänet on tavattu nähdä topparina, mutta seurajoukkueessa Kuikka pelaa laitapuolustajana. Hänelle kirjattiin ottelussa eniten voitettuja kaksinkamppailuja ja eniten kosketuksia.

– Pelin alku oli kaoottinen. Tuntui, ettei syke ehtinyt laskea ollenkaan ja huiteli koko ensimmäisen puoliajan 200 paikkeilla. Saimme oman pelin pyörimään, maali alkuun auttoi tosi paljon. Oli kiva pitää oma pää puhtaana, sitä olemme paljon treenanneet. Oli mukavaa, että itsellekin tuli onnistumisia, Kuikka kertaa.

Vaikeita kuukausia

Syyskuussa Kuikka kirjoitti jatkosopimuksen Portlandin kanssa. Suomalaispuolustaja aloittaa seurassa jo kolmannen kautensa.

– Olihan sitä kysyntää muuallakin, mutta minulla on täällä tosi hyvä olla. Tässä meidän seurassamme on ollut vähän kaikkea, mutta mitä jalkapalloon tulee, kun katsotaan keitä on joukkuekavereina, millainen taso on treeneissä, miten pystyy kehittymään...

– En halunnut lähteä muuttamaan ja kokeilemaan taas jotain uutta. Portlandista on tullut koti. Tämä liiga on niin kova, aina tulee jotakin uutta ja menee varmaan monta vuotta ennen kuin pystyy olemaan koko ajan paras kentällä.

Natalia Kuikka pelaa Portlandissa nyt toista kauttaan. Kuva: IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

Kuikalla on tosiaan edellytyksiä maailman huipulle. Elokuussa 2021 hänet valittiin kovatasoisen Women's International Champions Cupin parhaaksi pelaajaksi. Kolme vuotta aiemmin hänet oli kruunattu yliopistosarjan parhaaksi pelaajaksi, kun suomalaispuolustajan edustama Florida juhli yliopistosarjan mestaruutta.

Kuikka valittiin parhaaksi puolustajaksi myös 2020 Ruotsissa pelatessaan. Ja kun arvostettu brittiläinen sanomalehti Guardian julkaisi saman vuoden joulukuussa sadan parhaan naispelaajan listauksensa, mahtui mukaan vain yksi suomalaispelaaja: Kuikka. Vajaata viikkoa aiemmin hänet oli valittu Suomen vuoden parhaaksi pelaajaksi.

Portlandissa pelaa Christine Sinclairin ja Becky Sauerbrunnin kaltaisia legendoja. Kuva: Getty Images

Aika Portlandissa ei ole kuitenkaan ollut pelkkää juhlaa. Lokakuussa 2021 käynnistyi tapahtumaketju, joka alkoi The Athleticin julkaisemasta jutusta, jossa useat NWSL:n pelaajat kertoivat kokemistaan vääryyksistä mestarivalmentaja Paul Rileyn, 58, alaisuudessa. Rileya syytettiin muun muassa pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Riley valmensi Portlandia vuosina 2014–2015, jolloin osa hirveyksistä tapahtui.

Portland tutki asian, kun seuran entinen pelaaja teki valmentajasta valituksen kauden 2015 päätteeksi, eikä uusinut valmentajan sopimusta. Tiedotteessa ei kuitenkaan kerrottu syytä valmentajan lähtöön.

Sittemmin Riley jatkoi valmentamista NWSL:ssä aina syksyyn 2021 asti.

Portlandin omistaja Merritt Paulsonia on kritisoitu tapausten piilottamisesta. Hän väistyi aiemmin toimitusjohtajan tehtävästä. Paulson ei ollut myöskään paikan päällä seuraamassa loppuottelua.

Finaalin jälkeen Portland-luotsi Rhian Wilkison ylisti pelaajiaan ja sanoi, että heillä olisi ollut täysi oikeus romahtaa, kun ahdisteluraportti julkaistiin.

Kuikka myöntää, että menneet kuukaudet ovat olleet haastavia.

– Onhan se ollut vaikea keskittyä. Tiesimme, että raportti tulee ulos. Se, mitä meidän joukkueen sisällä on tapahtunut, tapahtui, ennen kuin minä tulin tänne. Mutta onhan se vaikeaa pelata liigassa, missä asiat eivät ole hyvin. Voin sanoa, että on pistänyt miettimään, onko oikea ratkaisu jäädä tänne, Kuikka aloittaa.

– Mutta muutos tulee siitä, että haluamme sitä. En halunnut lähteä karkuun kovaa ja vaikeaa työtä, mitä meillä on edessä tämän liigan muuttamisessa paremmaksi. On ollut vaikeaa, mutta olemme pelanneet peliä ihan itsellemme, emmekä näille henkilöille.

Joukkueen yhteishenkeä vaikeudet ovat vain vahvistaneet.

– Olemme koko vuoden keskittyneet joukkuehenkeen. Pelaajille on todella tärkeää, että on turvallinen ympäristö, missä olla ja pystyy kertomaan omia ajatuksiaan. Sitä kautta tulee myös hyvä flow kentälle. Viime kuukausien tapahtumat ovat vahvistaneet sitä, että olemme vielä yhtenäisempiä kuin aiemmin.

