Suuri yleisö on tuskin kuullutkaan mäkihyppääjä Vilho Palosaaresta – ensi viikonloppuna hän debytoi maailmancupissa 18-vuotiaana

Kuva: Gerhard König/ All Over Press

Vilho Palosaari kuvattuna helmikuussa Oberhofin FIS Cupin kilpailussa. FIS Cup on kolmanneksi korkein kansainvälisen mäkihypyn sarjataso.

Pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupkausi starttaa tulevana viikonloppuna Puolan Wislassa, jossa nais- ja miesmäkihyppääjät kilpailevat pisteistä kahdessa henkilökohtaisessa kilpailussa.

Kun Suomen hiihtoliitto julkisti maanantaina Puolaan matkaavan kuusihenkisen joukkueen, huomio kiinnittyi maailmancupissa tulikasteensa saavaan 18-vuotiaaseen Vilho Palosaareen.

– En minä silleen itse yllättynyt ollut. Olin aika varma, ketkä sinne lähtevät, Palosaari kertoo.

Koska Suomella on järjestettävänään kaksi maailmancupin kisaviikonloppua, Ruka ja Salpausselkä, suomalaiset ovat debytoineet yleensä maailmancupissa niin sanotussa kansallisessa ryhmässä edellä mainituissa kilpailuissa.

Palosaaren tapauksessa näin ei kuitenkaan ole. Syynä on, ettei Palosaarella ollut ennen tätä kesää tilillään edes yhtä pistettä Continental Cupista eli maailmancupia yhtä pykälää alemmasta kilpailusarjasta.

Jotta hyppääjä voi osallistua maailmancupiin, hänellä on oltava Continental Cupista vähintään yksi piste. Palosaari saavutti ensimmäiset pisteensä vasta kuluvan vuoden elokuussa Norjassa. Viime kaudella hyppäämistä haittasi vasemman polven rasitusvamma.

– Meni yli vuosi, että se parantui. Oli harjoiteltu liian kovaa. Polvi ei enää kestänyt, Palosaari kertoo.

Loukkaantumisessa hopeareunus

Palosaari asuu ja harjoittelee nykyisin Kuopiossa, jossa hän opiskelee liiketaloutta paikallisessa ammattikorkeakoulussa.

Tie Kuopioon vei vuosi sitten Kuusamosta, jossa hänen valmennuksestaan vastasivat Antti Koivuranta ja isä Tero Palosaari. Kuopiossa vetovastuun kehityksestä on ottanut A-maajoukkueen entinen päävalmentaja Lauri Hakola, joka on vuoden ajan vetänyt Hiihtoliiton nuorisoprojektia.

Vilho Palosaari (vas.) on kilpaillut kolmissa nuorten MM-kilpailuissa. Henkilökohtaisissa kilpailuissa hän on ollut parhaimmillaan 35:s. Oikealla vieressä vastuun valmennuksesta toissa syksynä ottanut Lauri Hakola. Kuva: Vilho Palosaaren Facebook

Hakolan mukaan vasemman polven kuntoutus on vaikuttanut Palosaaren kehitykseen. Kuntoutuksen vuoksi fysiikkaharjoittelu on jäänyt vähemmälle.

– Hänellä vahva fyysinen tausta. Se on osaltaan mahdollistanut panostamisen tekniikkaan, liikehallintaan ja liikkuvuuteen. Siinä on ollut hyviä puolia, että hän on joutunut harjoittelemaan vähän eri tavalla, Hakola sanoo.

Palosaari allekirjoittaa valmentajansa näkemyksen. Kuntoutuksen ansiosta polvi kestää nyt täysipainoisen harjoittelun.

– Nyt kun polvi on kunnossa, pystyy tekemään täysillä eikä tarvitse varoa mitään.

Opintomatka, jolla saa onnistua

Maajoukkueen päävalmentaja Janne Väätäinen ei aseta Palosaarelle paineita Wislan maailmancupiin. Väätäinen arvioi, että Palosaari kilpaillee tällä kaudella enemmän Continental Cupissa kuin maailmancupissa.

Palosaari sinetöi paikkansa Wislaan matkaavaan joukkueeseen onnistumalla Suomen maajoukkueen leirikilpailussa Slovenian Planicassa. Tätä ennen hän ehti kilpailla kahdessa kesä-GP-sarjan kilpailussa Klingenthalissa ja Hinzenbachissa. Näistä kummassakaan hän ei selvinnyt karsinnasta kilpailuun. Yksittäiset harjoitushypyt viestivät kuitenkin päävalmentajalle potentiaalista, joka pääsee ensi viikonloppuna kunnon testiin.

– Onhan se piristysruiske, että tällaisia mahdollisuuksia tulee, Väätäinen sanoo.

Janne Väätäisen sopimus A-maajoukkueen päävalmentajana kattaa vielä tulevan kauden. Kuva: Tomi Natri / All Over Press

Palosaaren lisäksi Wislassa kilpailevat suomalaismiehistä Antti Aalto, Niko Kytösaho ja Eetu Nousiainen.

– Siinä meillä on selvä kärkikolmikko, ja Vilho kolkuttelee siihen mukaan, Väätäinen sanoo.

Omista mahdollisuuksistaan Wislassa Palosaari puhuu kieli keskellä suuta.

– Koitetaan tehdä hyvät treenihypyt. Katsotaan sitten, mihin se riittää. Ehkä tämä on enemmän opettelureissu. Tosin saahan siellä onnistuakin.

– Hyvillä hypyillä voin olla top 20:ssäkin. En nyt lupaile ihan taivaisiin vielä, Palosaari sanoo.

