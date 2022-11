Jori Lehterä lanseerasi vuonna 2007 jääkiekon ”El Clasicon” ja pääsi nyt elämään sen uudelleen – Tappara-tähti karsastaa roikkumisia SM-liigassa

Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Pres

Tapparan tähtisentteri Jori Lehterä lanseerasi 15 vuotta sitten jääkiekkoon espanjalaisesta jalkapallosta tutun termin ”El Clasico”. Jalkapallossa sillä tarkoitetaan Real Madridin ja FC Barcelonan jättiseurojen kohtaamista.

Lehterä letkautti vuonna 2007, että jääkiekon ”El Clasico” on SaiPan ja Tapparan marraskuinen kohtaaminen Kisapuistossa. Sellainen nähtiin tiistai-iltana Lappeenrannassa.

Pimeinä marraskuun arki-iltoina väännetyt kiekkomittelöt kun eivät olleet joukkueiden välillä Kisapuistossa yleensä mitään varsinaista ilotulitusta. Ne olivat ikään kuin täysiä vastakohtia alkuperäiselle ”El Clasicoille”.

Lehterän heitto on jäänyt sen jälkeen elämään.

– Hauska juttu tuo minusta on. Voitimme 15 vuotta sitten tiistaipelissä SaiPan 4–2. Vuosi taisi olla 2007 ja päivä 2. lokakuuta. Tein ottelussa maalin, kun (Janne) Grönvall heitti minulle kiekon takatolpalle ja sain siitä putata sisään, muisteli Lehterä.

Lehterä kertoi, että hänelle varoiteltiin etukäteen, että Itä-Suomessa voi olla silloin vähän synkkää.

– Itse olen kaivanut tuosta jutusta enemmän intoa ja haastetta, tykkään tulla näihin peleihin. Bussimatkalla Lappeenrantaan katsoin nytkin sen kyseisen liigapelin YouTubesta, fiilistelin ja vähän herättelin sillä itseäni, paljasti Lehterä.

Aidoista ”El Clasico” -joukkueista Lehterä myöntää olevansa Barcelona-fani ja tykästyneensä aikoinaan La Liga -jättiläisen iloiseen, hyökkäävään pelityyliin.

Syöttöhirmu Lehterältä huikea alustus voittomaaliin

Tappara päihitti tiistain jääkiekon SM-liigakierroksella tuoreimmassa ”El Clasico” -matsissa SaiPan 2–1. Voitto oli kirvesrinnoille jo kymmenes peräkkäinen keskinäisissä kamppailuissa.

Lehterä lähetti ensimmäisessä erässä ylivoimalla maagisen syötön takatolpalle Veli-Matti Savinaiselle, joka sai tällä kertaa putata ottelun voitto-osuman käytännössä tyhjään maaliin takatolpalta.

– Pelasimme kaksi erää hyvin, eikä ollut mitään hätää. Sitten siihen tuli pikkuvirhe (Maksim Matushkinin kiekonmenetys alimpana pelaajana Tapparan ylivoimalla), ja omissa kolisi. Siihen päälle tuli vielä liuta jäähyjä ja jouduimme taistelemaan ihan urakalla. Hyvä että hoidettiin, mutta tehtiin itse tästä jännitysnäytelmä jäähyjen kautta, Lehterä kuvasi.

SaiPa hukkasi tappio-ottelussa muun muassa viiden minuutin ylivoimansa toisessa erässä ja vajaan minuutin kestäneen kahden miehen erikoistilanteensa päätöserässä. SaiPalle tuomittiin kaikkiaan 8 jäähyminuuttia, Tapparalle 33 minuuttia. Waltteri Merelä sai 5+20-minuutin jäähyn rusikoituaan laidan lähellä SaiPa-puolustaja Hugo Rikkilää selkäpuolelta.

Roikkuminen kulmaväännöissä harmittaa Lehterää

Tappara oli hävinnyt kaksi edellistä ottelua 1–2-lukemin TPS:lle ja Jukureille, mutta väänsi tällä kertaa pisteet itsellensä samoin maalinumeroin. SM-liigassa näkee enää harvoin maalijuhlia - ainakaan Tapparan koitoksissa.

Lehterän mielestä SM-liiga on nykyään viimeisen päälle taktinen sarja, jossa puolustetaan fiksusti ja riskittä tasaviisikoin. Kiekkotaiturista on kuitenkin hieman erikoista, että nyky-Liigassa saa roikkua niin paljon.

– Tässä on tullut uusia sääntöuudistuksia, ja tuolla (kaukalossa) saa roikkua aika tavalla. Siellä saa ottaa aikamoisiin ”käsirautoihin” esimerkiksi kulmissa. Viisi vastaan viisi -pelissä on yllättävän vaikeaa tehdä ihmeitä. Sitten liigassa on paljon hyviä peruspuolustajia, jotka osaavat pelata sääntöjen antamilla valtuuksilla, Lehterä perustelee entistä vähämaalisimpia kiekkomatseja.

Pistepörssin kolmantena komeileva Lehterä kantaa Tapparan kultakypärää summattuaan 18 ottelussa pisteet 1+16=17. Peräti kymmenen hänen syöttömerkintää on tullut ylivoimalla.

Sarjassa neljäntenä olevalla Tapparalla ja myös muilta liigajoukkueilla alkaa olla jo kolmannes runkosarjaa takana.

– Joukkueelta ja itseltäni ihan ok alku, mutta parannettavaa on. Pikku hiljaa kohti kevättä. Yritetään rakentaa joukkuetta pala palalta. Yht'äkkiä on vaikea saada hommaa toimimaan, huomauttaa Lehterä.

Maajoukkuekomennus edessä

Tapparasta valittiin Leijonien Turussa pelattavaan EHT-kotiturnaukseen 10.-13. marraskuuta neljä pelaajaa; puolustajat Veli-Matti Vittasmäki ja Mikael Seppälä sekä hyökkääjät Lehterä ja Merelä.

On mahdollista, että päävalmentaja Jukka Jalonen on ajatellut ennakkohahmotuksissaan Lehterä-Merelää myös Leijonien tutkapariksi.

– En osaa sanoa tuohon mitään, emme ole puhuneet mitään asiasta.

Lehterä palaa Leijona-paitaan pelattuaan maajoukkueessa kolme ottelua viimeksi kaudella 2019–2020. Liigajäiltä ylsi Jalosen papereihin peräti 15 pelaajaa (siirryt toiseen palveluun). Joukkueessa on yhdeksän viime kevään maailmanmestaria.

– Hyvä fiilis sinne on lähteä ja katsoa samalla kansainvälinen taso, mutta en ole sitä vielä yhtään tosissani pohtinut, kun edessä on vielä pari liigapeliä, toteaa 34-vuotias Lehterä.

Tappara kohtaa perjantaina Vaasassa Sportin ja lauantaina Raumalla sarjakärki Lukon.

