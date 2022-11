Kommentti: Lauri Markkasen alkukaudesta paljastui mykistäviä faktoja – shokeeraavan seurasiirron jälkeen suomalaiselta on nähty melkoinen show

Kuva: NBAE via Getty Images

Lauri Markkanen on jyrännyt muun muassa Houstonin Jalen Greenin yli alkukaudesta.

Lauri Markkasen kanssa vastaavaan alkukauteen NBA:ssa on kyennyt vain neljä supertähteä. Suomalaisesta on tullut myös liigan kovimpia donkkikoneita. Räiskintäpelin keskellä tulleesta shokista on alkanut huima näytös, kirjoittaa Yle Urheilun Roope Visuri.

Lauri Markkasen tähdittämä Utah kuuluu NBA:n viiteen parhaaseen joukkueseen. Voittosarake on peräti 6–2.

Tuskin kukaan Suomessa tai Pohjois-Amerikassa olisi tällaista unelmastarttia odottanut.

Kelataan vain kaksi kuukautta taaksepäin. Markkanen sai tietää kaupastaan Utah Jazziin EM-kisoja edeltäneenä iltana, kun oli pelaamassa Susijengi-toveriensa kanssa räiskintäpeli Call of Dutya. Kauppa tuli täytenä yllätyksenä Susijengin tähdelle. Se oli suorastaan shokki.

Yahoo Sports kertoi taannoin (siirryt toiseen palveluun), kuinka suomalainen oli päätynyt uutisen jälkeen kävelemään Prahan yöllisillä kaduilla maajoukkuevalmentajansa kanssa. Tilanteessa oli pureskeltavaa.

Markkanen kaupattiin eteenpäin NBA:ssa juuri, kun hän oli tuntenut olonsa kotoisaksi Clevelandissa.

– Uskon, että tulen muistamaan tuon odottamattoman kauppaamisen loppuelämäni, Markkanen sanoi Yahoo Sportsille.

Mediassa puitiin myös Markkasen uuden joukkueen menestysmahdollisuuksia ilman armoa.

Seurajohdon kaikesta tekemisestä huokui, että Utah ei havittele menestystä tällä kaudella ja katsoo ensi kesän varaustilaisuutta ja supertalentti Victor Wembanyamaa.

Tuona edellä mainittuna Prahan yönä Markkanen kaikesta huolimatta kasasi itsensä. Jälki oli jo EM-kisoissa huimaa. Markkanen takoi palloa koriin maailman parhaiden pelaajien tahtiin ja jopa tehokkaamminkin.

Sama meno on jatkunut NBA:ssa. Markkanen ja hänen joukkuekaverinsa ovat tehneet ennen kauden alkua povatusta ristiriidasta totta. He eivät mieti muuta kuin seuraavaa peliä ja sen voittamista. He kaikki haluavat ottaa seuraavan askeleen urallaan.

Tällaisissa tilanteissa voi piillä riskejäkin, mutta erilaisista roolipelaajista kasattu joukkue on muodostunut hämmästyttävän yhtenäiseksi kokonaisuudeksi heti kauden alkumetreillä.

Myös Will Hardy on halunnut jättää heti ensimmäisellä NBA-kaudellaan päävalmentajana puumerkkinsä sarjaan. Pelissä korostuu epäitsekkyys, jota 34-vuotias päävalmentaja ruokkii. Utahissa on nyt poikkeuksellisen monta joukkue ensin -ajattelevaa pelaajaa.

Ei ole ihme, että Hardya kehuttiin jo ennen kauden alkua yhdeksi suurimmista tulevaisuuden valmentajanimistä koko NBA:ssa. Suurimpana tähtenään monipuolisuudellaan häikäissyt Lauri Markkanen. Nyt kaksikon johdolla on tehty NBA:n alkukauden suurin sensaatio.

Vain neljä supertähteä on kyennyt samaan kuin Markkanen

Suomalainen on tykittänyt kahdeksaan otteluun keskimäärin 22,6 pistettä ja napannut 9,3 levypalloa. Pelitilanneheittojen tarkkuus on ollut peräti 50,7 prosenttia.

Kun lyödään nämä kolme mittaria samaan riviin, vastaavia lukemia on nähty vain neljältä muulta pelaajalta koko liigassa. Kaksi heistä on tuttuja nimiä jo EM-kisoista.

NBA:n tämän hetken korikuningas ja lähes kolmessa tilastokategoriassa kaksinumeroisia lukuja kirjaaava Dallasin Luka Doncic sekä kaksi kertaa NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Milwaukeen Giannis Antetokounmpo. Kaksi muuta ovat liigan eliittiin kuuluvat isot pelaajat Philadelphia 76ersin Joel Embiid ja Los Angeles Lakersin Anthony Davis.

Tällä kaudella vähintään 22 pistettä ja 9 levypalloa 50 prosentin tarkkuudella pelitilanneheitoissa

Nimi Pistekeskiarvo Levypallokeskiarvo Pelitilanneheittoprosentti Lauri Markkanen (Utah) 22,6 (koko liigassa 28:s) 9,3 (23.) 50,7 Luka Doncic (Dallas) 36,7 (1.) 9,5 (19.) 50,3 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 33,8 (2.) 12.8 (2.) 58,9 Joel Embiid (Philadelphia) 27,2 (12.) 9,5 (19.) 58,9 Anthony Davis (LA Lakers) 23,8 (21.) 10,6 (9.) 53,3

Otetaan vielä joukkueen menestys päälle. Näiden viiden pelaajan joukkueista vain Antetokounmpon johtama mestariehdokas Milwaukee on aloittanut kauden paremmin kuin Markkasen Jazz.

Kun perataan tilastoja vielä tarkemmin, täytyy muistaa vielä suomalaisen kolmen pisteen heittotarkkuus. Huippuheittäjänä tunnettu Markkanen on pussittanut kolmen pisteen heitot vain 31,5 prosentin tarkkuudella. Se on kuudetta kautta NBA:ssa pelaavan Markkasen uran heikoin lukema.

Siinä mielessä hurjissa numeroissa on siis vielä potentiaalia kasvaa entistä kovemmiksi.

Eleet kertovat muodonmuutoksesta

Kun aamuisin katselee Markkasen ottelujen kohokohtavideoita, muodonmuutos onkin ollut huimaa. Markkanen on päästetty irti, eikä hän ole enää vain kentän kulmassa vuoroaan odottava kolmen pisteen heittäjä. Nyt hän tekee paljon kaikkea muutakin ja osoittanut kykenevänsä myös siihen.

Useampi pelaaja Utahin ex-tähti Rudy Gobertista lähtien on joutunutkin ”julisteeseen”, kun Pohjolan Kuningas on päästetty irti. Markkanen on paahtanut korille ja donkannut pallon voimalla korirenkaan läpi sekä puolustajien yli.

Jos edellä mainittu vertailu neljään supertähteen oli jo järisyttävä, niin löytyipä tilastojen kaivelusta vielä myös toinen käsittämätön fakta.

Suomalainen on donkannut tällä kertaa jo 18 kertaa. Vain kolme pelaajaa koko liigassa on donkannut useammin tällä kaudella. Markkasen muodonmuutosta alleviivaa, että hän on aiemmin parhaimillaan donkannut yhden kokonaisen kauden (!) aikana 63 kertaa. Nyt jo ollaan siis neljäsosassa tuosta tulokaskauden lukemasta.

Markkanen on tehnyt koreja alkukaudesta myös useammin kuin viime kaudella ilman joukkuekaverin suoraa tarjoilua. Markkanen tekee koreja tehokkaammin, lähempää ja enemmän omilla yksilösuorituksillaan.

Eniten donkkeja tällä kaudella NBA:ssa

Nimi Donkkien määrä Nic Claxton (Brooklyn) 23 Aaron Gordon (Denver) 22 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 20 Lauri Markkanen (Utah) 18 Ivica Zubac (Los Angeles Clippers) 18

Ilmiselvästi Markkanen on myös tehnyt kesällä töitä oikeiden asioiden kanssa. Kehitys fysiikkapuolella näkyy nyt parketilla.

Eikä sovi unohtaa myöskään henkisen puolen merkitystä. Markkanen puhui jo EM-kisoissa siitä, kuinka viime kaudella Clevelandissa ilo palasi koripalloon vaikeiden Chicagon aikojen jälkeen. Shokkiuutinen NBA:sta EM-kisojen kynnyksellä ei lopulta horjuttanut.

Huimista EM-otteista jatkumona on nyt nähty vielä loistokkuutta NBA-parketilla. Suomalainen on itsekin kertonut, kuinka kisarupeama kasvatti itseluottamusta omista kyvyistä NBA-kauteen.

Markkasen otteissa kenties parasta ovatkin eleet, kuinka hän haluaa näyttää olevansa kentän kuningas. Markkanen on ollut oikealla tavalla arrogantti kentällä. Hän on ollut joukkuepelaaja, mutta kantanut vastuunsa joukkueen kovimpana korintekijänä.

Lauri Markkasta on hymyilyttänyt Utahin paidassa.

Markkanen on tarpeen mukaan ohjeistanut joukkuekavereitaan ja jopa tuomareitakin, jotta Utah voittaisi. Ja vaikka tässä tekstissä on kehuttu hyökkäyspelaamista, suomalainen paljon parjatussa puolustuspelaamisessakin on ottanut askeleita eteenpäin.

Markkanen on alkukaudella yltynyt ajoittain jopa melkoisiin torjuntajuhliin, kuten neljä kertaa edellisessä pelissä Memphisiä vastaan. Yhtä kaikki donkeilla ja blokeilla mässäilevä suomalaispelaaja on nyt koko liigan mittapuulla äärimmäisen viihdyttävää katsottavaa.

Tähdistöpelipuheissa pitää muistaa maltti

Pohjois-Amerikassa ja Suomessa onkin luonnollisesti heitetty ilmaan Markkasen mahdollisuudet rohmuta henkilökohtaisia palkintoja. Liigan kehittynein pelaaja ja valinta tähdistöpeliin. Etenkin jälkimmäisestä Markkanen on puhunut NBA-uransa aikana jatkuvasti suurena henkilökohtaisena tavoitteenaan.

Tällaisten otteiden jatkuessa se on hyvin mahdollista. Sitä puoltaa myös, että tähdistöottelu pelataan helmikuussa Utahin kotiareenalla Salt Lake Cityssä.

Samaan hengenvetoon täytyy kuitenkin vielä jarrutella puheita. Kahdeksan ottelua on kuitenkin edelleen hyvin pieni otoskoko.

Tähdistövalinnan kanssa pitää myös muistaa malttaa, vaikka nyt näyttää hyvältä. Läntinen konferenssi on täynnä huippupelaajia, eikä sinne 12 pelaajan joukkoon näilläkään otteilla vain kävellä. Tähdistöotteluun on myös vielä aikaa 109 päivää, joten vielä monta asiaa ehtii tapahtua.

Tällaista akrobatiaa on nähty Lauri Markkaselta. Memphisin Steven Adams joutuu tyytymään ihastelijan rooliin.

Ensinnäkin on mielenkiintoista nähdä, miten Utahin seurajohto alkaa suhtautua joukkueensa yllättävän hyvään alkukauteen. Katsotaanko menestyskortti Markkasen johdolla loppuun asti? Vai kaupataanko markkina-arvoaan nostanut Markkanen tai joku muu vielä eteenpäin, jotta asetelmat ensi kesän varaustilaisuuden kärkivuoroihin paranevat?

Etenkin konkaritakamies Mike Conleyn kauppaamisella olisi todennäköisesti iso vaikutus Markkasen otteisiin. Aiemmilla kausilla etenkin Suomessa on kritisoitu sitä, kuinka Markkasen joukkueissa pelintekijät ovat yrittäneet täyttää omia tilastorivejään, eivätkä ole jakaneet palloa tarpeeksi suomalaispelaajalle.

Tästä näkökulmasta katsoen kokenut Conley onkin ollut kenties yksi parhaista ellei parhain pelintekijä Markkaselle.

Lisäksi suomalaisen on totta kai pysyttävä terveenä. Markkasen NBA-uraa ovat varjostaneet runsaat loukkaantumiset.

Kausi on vasta alussa. Suomalainen on urallaan myös aiemmin väläytellyt pienemmissä pätkissä, mutta ei pidempään ja illasta toiseen. Nyt odotetaankin jatkuvuutta. Markkasen pitää jatkossakin näyttää joka ilta parasta versiosta itsestään, jotta tavoite tähdistöpelistä toteutuu.