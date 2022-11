Kunniatohtorin arvonimi on kova juttu Jarmo Kekäläiselle – NHL-pomo muistaa äidilleen sanotut vähättelevät sanat

Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets kohtaavat kahdessa NHL-ottelussa Tampereen areenassa, perjantaina 4.11. ja lauantaina 5.11. Ottelut suorina lähetyksinä TV2:ssa, Yle Areenassa ja Yle-sovelluksessa. Sekä perjantaina että lauantaina lähetys alkaa kello 19.45.

NHL-pomo Jarmo Kekäläinen vihittiin 13. elokuuta 2022 Tampereen yliopiston kunniatohtoriksi uuden yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa. Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää.

Uusi monitieteinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistyessä.

Ensimmäisessä tohtoripromootiossa yliopisto kutsui kunniatohtoreiksi 14 henkilöä Suomesta ja ulkomailta yliopiston edustamien alojen saavutuksillaan tai muiden erinomaisten tieteellisten, taiteellisten tai yhteiskunnallisten ansioiden perusteella.

– Uuden yliopiston ensimmäisessä promootiossa painottui lisäksi toimiminen tieteenalojen rajapinnoilla, kertoo professori Minna Kellomäki.

– Jarmo Kekäläinen vihittiin kunniatohtoriksi tunnustuksena ansioista kansainvälisessä huippu-urheilun johtamisessa. Kekäläinen on kauppatieteiden maisteri ja toimii NHL-seura Columbus Blue Jacketsin General Managerina. Hän on ensimmäinen eurooppalainen seuran toimitusjohtaja yhdessä maailman kovatasoisimmista urheilujohtamisen organisaatioista, pohjoisamerikkalaisessa NHL:ssä, Tampereen yliopistossa toimiva Kellomäki jatkaa.

Kekäläisen saama arvostus on merkittävä kunnianosoitus suomalaiselle urheilulle, ja lienee ensimmäinen kerta kun kunniatohtorin arvon myöntää urheilujohtamisesta muu kuin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

– Päällimmäisenä tunteena oli varmaankin kiitollisuus. Aika pitkän matkan olen kulkenut jääkiekon parissa, johtotehtävissäkin jo 27 vuotta. Kykyjenetsijän työ ja sen organisaation johtaminen oli välillä yksinäistä puurtamista. Pitkiä matkoja autolla ja lentokoneella ja paljon poissa kotoa, joten tunnustus tehdystä työstä kansainvälisen huippu-urheilun johtamisen parissa tuli minulle taholta, jota arvostan todella korkealle, sanoo Kekäläinen.

Hän jatkaa, että joukkueurheilu on vuoristorataa. Välillä mennään liiankin korkealla ja pohjalla osuu takamus maahan ja lokaa lentää.

– Siksi huomio akateemiselta taholta oli jotain sellaista pysyvää, mistä olen kiitollinen koko loppuelämäni.

Muut kunniatohtoriksi valitut Ana Claudia Arias, sähkötekniikan professori, Kalifornian yliopistosta Berkeleystä, Yhdysvalloista Ban Ki-moon, Ban Ki-Moon -säätiön puheenjohtaja, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri 2007–2016 Chun Wei Choo, professori, informaatiotieteiden tiedekunnasta, Toronton yliopistosta, Kanadasta Bernard Cova, johtava markkinoinnin professori, Kedgen kauppakorkeakoulusta, Ranskasta Klaske Havik, analyyttisten ja luovien menetelmien professori, arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön tiedekunnasta, Delftin teknillisestä yliopistosta, Alankomaista Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja 1995–2019 Timothy Ingold, sosiaaliantropologian emeritusprofessori, Aberdeenin yliopistosta, Iso-Britanniasta Elina Knihtilä, näyttelijä, näyttelijäntaiteen professori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta Risto Käkelä, teollisuusneuvos, Avant Tecno Oy:n perustaja Mari Pantsar, johtaja, kestävyysratkaisut, Sitrasta Ann Phoenix, psykososiaalisen tutkimuksen professori, kasvatustieteen laitos, University College London, Iso-Britanniasta Kimmo Pietiläinen, tietokirjailija, tietokirjallisuuden suomentaja ja kustantaja, Terra Cognita Oy:n perustaja E.M.J. (Sabeth) Verpoorte, professori, farmasian tutkimuslaitokselta, Groningenin yliopistosta, Alankomaista

Kekäläinen on mielissään myös koko urheiluyhteisön puolesta, koska urheilutyötä ei aina osata arvostaa tarpeeksi.

– Usein kuulee vähätteleviä kommentteja siitä, että on urheilutyössä ja urheilujohtamisessa. Joskus äidilleni on jopa sanottu, että koska poikasi menee oikeisiin töihin. Kyllä tämä ihan työstä käy! Tämä on enemmän kuin työ, tämä on elämäntapa, kun tähän lähtee koko sydämellä mukaan, Kekäläinen toteaa.

Tampereen yliopiston hallintotieteen professori ja tänä vuonna vuoden professoriksi Suomessa valittu Jari Stenvall sanoo, että Jarmo Kekäläinen on onnistunut valinta yliopistolta.

– Minusta Kekäläisen saama tunnustus kertoo erinomaisesti siitä, että liikunnan ja urheilun alalla on mahdollista tehdä yhteiskunnan eteen merkittävää työtä samalla tavalla kuin vaikkapa kulttuurin tai tieteen parissa. Tunnustus tuli johtamisen osaajalle, jolla on monipuolinen ura urheilussa. Toivottavasti tämä auttaa myös näkemään liikunnan ja urheilun tarjoamia laajoja uramahdollisuuksia.

Jyväskylässä seuraava vihkiminen 2023 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kunniatohtorin arvon ovat suomalaisista saaneet mm. Urho Kekkonen, Kaarina Kari ja Tahko Pihkala (1969), Martti J. Karvonen, Kalevi Kivistö, Väinö Lahtinen, Helge Nygrén, Liisa Orko, Heikki Savolainen ja Jukka Uunila (1982), Jaakko Lovén (1996), Roger Talermo (2009), Sauli Niinistö (2016) ja Lauri Tarasti (2019). Toukokuussa 2023 Jyväskylässä kunniatohtoreiksi vihitään professori emerita Marja Jylhä, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sekä miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen.

Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets kohtaavat kahdessa NHL-ottelussa Tampereen areenassa, perjantaina 4.11. ja lauantaina 5.11. Ottelut suorina lähetyksinä TV2:ssa, Yle Areenassa ja Yle-sovelluksessa. Sekä perjantaina että lauantaina lähetys alkaa kello 19.45.