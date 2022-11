Columbus-luotsi noitui Patrik Laineen jäähyä – Coloradon tähti fiilisteli, miten yleisön huomio kääntyikin Mikko Rantaseen: ”Koko penkki nautti”

Colorado Avalanchen ja Columbus Blue Jacketsin toinen kohtaaminen Tampereen areenassa lauantaina 5.11. klo 20. Suora lähetys TV2:ssa, Yle Areenassa ja Yle-sovelluksessa käyntiin kello 19.45.

Viihdearvoa ei Coloradon ja Columbuksen ensimmäisestä ottelusta Tampereella puuttunut. Hallitseva mestari väänsi Jarmo Kekäläisen suojatit lopulta tatamiin, mutta ei helpolla. Colorado menetti yhdeksän maalia sisältäneessä ottelussa kertaalleen kolmen maalin johdon, mutta kasasi samanlaisen lopulta uudelleen.

Ottelun jälkeen joukkueiden pukuhuoneiden liepeillä sekä lehdistöhuoneen nurkkaan kasatussa haastattelutilassa tunnetilat vaihtelivatkin suuresti.

Parhaiten Columbuksen tunnelmia ilmensi hyvän ottelun pelannut Patrik Laine, jonka tehot ottelusta kirjattiin lukemin 1+1. Tamperelaishyökkääjä pelasi kotiyleisönsä edessä hyvän ottelun, mutta neljäs peräkkäinen tappio näytti korpeavan todella kiukkuisena median eteen ilmestynyttä hyökkääjää.

– Paska maku jäi, Laine tuhahti.

– Nolla pinnaa jäi käteen ja se on ainoa, millä on merkitystä. Se on ihan sama, vaikka tekisin viisi pistettä, jos me hävitään, Laine jatkoi.

Patrik Laine oli ottelun jälkeen vihaisena tappiosta. Kuva: Tomi Hänninen

Eikä Columbus-luotsi Brad Larsenkaan ollut erityisen iloinen. Kuva: Tomi Hänninen

Yhtä kireänä hetken päästä median eteen asteli joukkueen päävalmentaja Brad Larsen, joka ei missään nimessä ole vielä saanut joukkueensa peliä sellaiselle tasolle, mikä mahdollistaisi pelaamisen kevään pudotuspeleissä. Esimerkiksi Lainetta päävalmentaja ei lähtenyt sen enempää kehumaan, vaikka median edustajat tarjosivat siihen pariinkin otteeseen mahdollisuuden.

– Pelasimme hyvin ja hänkin (Laine) oli ihan hyvä, mutta samaan aikaan hänen ottamalla jäähyllä oli kolmannessa erässä huono ajoitus. Ensin emme itse tee ylivoimalla maalia ja kohta hänen jäähynsä aikana Colorado teki voittomaalin. Emme voi ottaa tuollaista määrää jäähyjä, Larsen noitui viittä otettua jäähyä.

Mikko Rantanen tykitti ylivoimalla voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman. Patrik Laine istui jäähyllä huidottuaan Artturi Lehkosta.

Larsen ei ollut halukas myöskään kommentoimaan, miksi kovasta laukauksestaan tunnettu Laine pelasi ylivoimaa paljon oikealla puolella pelintekijänä toisin kuin normaalisti. Yleensä Laineen toimisto on vasemmalla puolella laukaisijan paikalla. Columbus hukkasi ottelussa muun muassa kaksi neljän minuutin ylivoimapeliä.

– En lähde avaamaan syitä, miksi hän siellä pelasi, mutta peluutamme häntä molemmilla puolilla, Larsen tokaisi.

Mikko, Mikko, Mikko!

Coloradon osalta kaikki huomio keskittyi yhteen mieheen: Mikko Rantaseen. Ottelussa kolme maalia ja neljä tehopistettä tililleen kirjannut Rantanen jäi ottelun alussa yleisön huomiossa toiseksi kotiyleisönsä edessä pelaavalle Laineelle, mutta hattutempun jälkeen tilanne oli toinen, kun kotiyleisö alkoi laulaa Mikko Rantasen nimeä kuorossa.

Turkulaiselle siis hurrattiin Tampereella.

– Rakastin sitä laulua, se oli todella makea juttu. Jätkät nauroivat penkillä ja Mikko oli siitä varmasti onnellinen, Colorado-luotsi Jared Bednar hymyili.

Samoilla linjoilla oli Rantasen vierellä tuttuun tapaan operoinut supertähti Nathan MacKinnon.

– Koko penkki nautti siitä jutusta ja jätkät toivoivat Mikolle hattutemppua. Hänellä oli jo aiemmin pari paikkaa ja lopulta se onnistui, olihan se todella siistiä. Olisi kiva joskus itsekin pelata omassa kotikaupungissa yleisön tuolla tavalla osoittaessa suosiotaan, MacKinnon fiilisteli.

Mikko Rantanen iski hattutempun, viimeinen osuma syntyi tyhjään nuottaan.

Coloradon ykkössentteri Nathan MacKinnon fiilisteli ketjukaverinsa Mikko Rantasen hattutemppua Suomen kamaralla. Kuva: NHLI / Getty Images

Ja niin teki myös Avalanchen päävalmentaja Jared Bednar. Kuva: NHLI / Getty Images

Kerran toisessa erässä ja kahdesti kolmannessa erässä onnistuneen Rantasen vahvuus myönnettiin nöyrästi myös vastustajan leiristä.

– Mikko on todella laadukas pelaaja, taitava, fyysinen ja aina vaarallinen. Mutta ei kyse ole pelkästään hänestä, MacKinnon siinä vierellä on ihan hyvä myös. Selvää on, ettemme voi ottaa näitä jätkiä vastaan tällaisia jäähymääriä, Larsen linjasi.

– Ihmisenä ja ystävänä olen tietenkin iloinen Mikon puolesta, mutta en jääkiekkoilijana, Patrik Laine totesi.

Coloradon leiristä hehkutettiin estoitta myös ottelutapahtumaa yleisesti. Loppuunmyyty areena eläytyi peliin hyvin ja intoutui kolmannessa erässä kierrättämään jopa aaltoa hallissa.

– Aivan loistava yleisö ja tapahtuma tämä oli kaikin puolin alkaen kansallishymneistä. Pelin aikana fanit elivät pelissä hienosti mukana ja lopussa saimme vielä Mikko Rantaselle laulua, Bednar myhäili tyytyväisenä.

Ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus nousi kokonaan uusiin korkeuksiin, kun yksi median edustajista tarjosi Rantaselle Laineen rinnalla paikkaa kaikkien aikojen suurimpana suomalaisena jääkiekkotähtenä.

– Sanoisin, että tässä maassa on ollut aika paljon muitakin hyviä pelaajia aikanaan, hämmentynyt Rantanen muotoili.

Mikko Rantanen ei lähtenyt leijumaan hattutempullaan. Kuva: NHLI / Getty Images

Riittävä, ei hyvä

Ei Coloradonkaan puolella silti valtavia voitonjuhlia pystyyn laitettu. Joukkue menetti kolmen maalin johdon jo toisessa ottelussa peräjälkeen eikä sen esitys muutenkaan vahvan avauserän jälkeen ollut erityisen laadukas, vaikka se ottelun edukseen lopulta käänsikin.

Etenkin johtoasemassa pelaaminen puhutti.

– En usko, että se meille sen vaikeampaa on. Pari epäonnekasta peliä ja muutama huono pomppu. Minkäänlaista syytä paniikkiin ei ole, mutta kiekonmenetyksiä siellä vielä on, mitä voimme karsia, MacKinnon kuittasi.

Päävalmentaja Bednar ei päästänyt omiaan pälkähästä, vaikka joukkue voitti.

– Pidin työnteosta, mutta vieläkään emme saaneet kasaan ehjää 60 minuutin esitystä. Annoimme aivan liikaa laadukkaita maalipaikkoja hyvästä sektorista. Meidän kärkipelaajat hoitivat lopulta homman, mutta haluan huomenna nähdä kokonaisen ehjän pelin meiltä.

Rantanen muistutti niin ikään puolustuspelin merkityksestä.

– Se ei ollut niin hyvää kuin sen olisi pitänyt olla. Pystymme parempaan ja jäähyjä meidän pitää karsia. Vaikka niistä ei maaleja tulisikaan, pelin rytmi kärsii, TPS-kasvatti ohjeisti omiaan lauantain toiseen kohtaamiseen.

Katso kaikki Coloradon ja Columbuksen ensimmäisen Tampereen-ottelun maalit. Avalanche voitti 6–3 Mikko Rantasen hattutempun johdolla.