Kommentti: Patrik Laineen seilaaminen ylivoimapelissä lopetettava välittömästi

Se ensimmäinen ylivoimamaali lopulta syntyi Tampereen illassa, mutta yleisellä tasolla sinitakkien ylivoimapelaaminen aiheutti lähinnä migreenioireita. Patrik Laineen ja tänään pelaavaksi maalivahdiksi sairastuvalta palaavan Joonas Korpisalon edustaman Columbuksen pelissä oli perjantaina hyviäkin asioita, mutta ylivoimalla pelaaminen ei toden totta kuulunut niihin.

Vaikean alun jälkeen Columbus nousi 0–3-tappioasemasta tasoihin ja voitti esimerkiksi toisen ja kolmannen erän vaaralliset maalipaikat Natural Stat Trick -sivuston mukaan murskaavasti 14–3! Laukauksetkin Columbus voitti ensimmäisen erän jälkeen 32–20 – voitto oli aidosti tarjottimella, vaikka ottelun alku oli sysimusta.

Mutta ei.

Columbuksen voittohaaveet kariutuivat heikkoon ylivoimapelaamiseen. Se pääsi pelaamaan sekä toisessa että kolmannessa erässä kertaalleen ylivoimalla peräti neljän minuutin ajan, mutta homma tukehtui pahemman kerran. Muutamia yksittäisiä aihioita lukuun ottamatta ylivoimasta ei juuri lapsenlapsille kerrottavaa jäänyt: yksi maali seitsemällä yrittämällä on huono suoritus.

Silti hämmentävämpää kuin lopputulema, oli tapa, jolla Columbus ylivoimaa pelasi.

Jakub Voracek ohjasi Patrik Laineen vedon verkkoon. Se oli Columbuksen kauden ensimmäinen ylivoimaosuma.

Kätisyydet ja rytmi kateissa

Se, että painavasta laukauksestaan tunnettu Patrik Laine pelaa ajoittain niin sanottuna pelintekijänä oikealla puolella, ei ole uusi asia, mutta hämmensi jälleen kerran. Laineen – ja muidenkin – seilaamiseen ympäriinsä kiteytyi sinitakkien ylivoimapelin mahalasku perjantaina.

En kerta kaikkiaan käsitä, miksi Lainetta peluutetaan oikealla puolella.

Erikoista myös oli, ettei päävalmentaja Brad Larsen suostunut ottelun jälkeen avaamaan syitä ratkaisulle. Todennäköisesti tarkoitus on yksinkertaisesti sekoittaa vastustajan pasmat sillä, että ylivoimakoostumuksessa pelaajat vaihtavat paikkoja. Tätä perustelua on vaikea niellä purematta monestakin syystä, eikä vähiten tarjolla olevien tulosten kautta.

Tämä siitäkin huolimatta, että juuri oikealta puolelta Laine perjantaina alusti Columbuksen tekemän ylivoimaosuman.

– En lähde avaamaan syitä, miksi hän siellä pelasi, mutta peluutamme häntä molemmilla puolilla, Larsen tokaisi eilen lehdistötilaisuudessa pelin jälkeen. Kuva: Tomi Hänninen

Laine mielletään usein puhtaaksi maalintekijäksi, mikä ei ole oikein. Laine pystyy tekemään myös peliä, mutta ylivoimapelissä tämän paikka ei ole pelinpyörittäjänä. Tämän ratkaisun negatiiviset kerrannaisvaikutukset jo itsessään ovat hyötyjä suuremmat – kätisyydet ja rytmi muidenkin kuin Laineen osalta ovat tässä mallissa väärin päin, jos ajatellaan suoraan syötöstä laukomista.

Muutenkin se, että Laine läträä kiekon kanssa ylivoimalla käytännössä eniten, on erikoista.

Veteraanilaituri Jakub Voracekin suurin vahvuus on syöttämisessä. Syksyn 2014 jälkeen vain viidellä pelaajalla NHL:ssä on Voracekia enemmän syöttöpisteitä. Johnny Gaudreaulle kirjattiin menneellä kaudella 75 syöttöpistettä, kolmanneksi eniten kaikista pelaajista liigassa.

Kun sitten vielä otetaan huomioon Laineen erikoisosaaminen laukauksen ja maalinteon suhteen, roolit olivat perjantaina täysin väärin.

Tietenkin vastustajat tietävät Laineen laukaisu-uhkan vasemmalla, mutta samalla tavalla tiedossa on Aleksandr Ovetshkinin luoma uhka Washingtonissa – eikä Ovetshkinia olla tähän päivään mennessä saatu kuriin. On Zach Werenskin, Voracekin ja Gaudreaun tehtävä rakentaa ylivoimapeli niin, että Laine pääsee jatkuvasti pommittamaan suoraan syötöstä.

Nyt Columbus siirtää Laineen oikealle ja luopuu suurimmasta yksittäisestä vahvuudestaan ylivoimapelissä, vaikka Laine myös vasemmalla puolella perjantaina ajoittain piipahtikin.

Patrik Laine laukoi kauden toisen osumansa napakalla rannevedolla toisessa erässä ja nosti Columbuksen maalin päähän.

Ilman toimivaa ylivoimapeliä toivoa ei ole

Aihe on aidosti tärkeä, sillä ylivoimapelaamisella on nyky-NHL:ssä valtava merkitys ja etenkin Columbuksen tasoiselle joukkueelle. Sen on kyettävä rakentamaan ylivoimasta itselleen ase, jolla se ratkaisee tiukat maalin pelit. Tässä juuri Laineella, ylivoimapelin erikoismiehenä on todella tärkeä rooli – eikä Laine tule lyömään läpi pelintekijänä.

Larsenin on tehtävä loppu Laineen seilaamiselle ympäriinsä ja komennettava tämä takaisin toimistoonsa.

Ylipäätään Laineen maine ylivoiman erikoismiehenä on perustunut jo tovin enemmän vanhoihin näyttöihin kuin kovaan iskukykyyn nykyhetkessä. Neljällä Winnipegin kaudella Laine teki 9, 20, 15 ja 8 ylivoimamaalia, Columbuksessa 4, 5 ja tällä kaudella toistaiseksi nolla.

Toki Columbuksessa Laineella ei ole ollut ympärillään koneistoa, jonka osana tämä operoi Winnipegissä. Vaikka Laine kykenee tekemään maaleja kauempaakin, on hämmentävää, että vaarallisia maalipaikkoja Laineelle on kirjattu ylivoimapelissä Columbuksessa kolmen kauden aikana ainoastaan yksi. Winnipegissä sama lukema oli neljän kauden aikana 34.

Laineelle on luotu kuluvalla kaudella ylivoimalla henkilökohtaista maaliodottamaa vain 1,64 osuman verran. Sijoitus NHL:ssä viidentoista minuutin rajalla on 107.

Patrik Laineen haastattelu perjantain hävityn matsin jälkeen.

Hyvää on se, että Laine on laukonut pelaamassaan viidessä ottelussa ylivoimalla tiuhempaan tahtiin kuin koskaan NHL-urallaan. Sillä, mistä laukaukset tulevat, on kuitenkin suuri merkitys. Mitä useammin Laine rankaisee vasemmalta puolelta omasta toimistostaan, sitä useammin punalamppu palaa.

Vaikka paniikki Columbuksessa jatkuvan häviämisen kautta kasvaa, peliä tältäkin osin olisi osattava rauhoittaa. Laineen maalintekijäsuutarina pitäisi pysyä lestissään ja malttaa odottaa muiden luomia maalintekopaikkoja. Nyt Laine tuo kiekkoa ylös, tekee peliä, syöttää ja yrittää laukoakin. Lautasella on liikaa ja ylivoimalla homma karkasi perjantaina päättömäksi kuskailuksi.

Columbus ei pelaa itseään viidellä viittä vastaan pudotuspeleihin, joten liigan toistaiseksi huonoimmasta ylivoimapelistä on tultava ryhmälle iso vahvuus ja mieluummin nopeasti. Täyskäännöksen tehdäkseen Columbus tarvitsee Laineesta ylivoimaan nimenomaan maalin-, ei pelintekijän.

Kiekko syöttäjien käsiin ja Laine takaisin toimistoonsa.

Tässä vielä Coloradon ja Columbuksen ensimmäisen Tampereen-ottelun maalikooste. Avalanche voitti 6–3 Mikko Rantasen hattutempun johdolla.

