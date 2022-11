Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen lehdistötilaisuus sai jo levottomia piirteitä – Patrik Laine täydellinen vastakohta: ”Ei jäänyt mitään käteen”

TAMPERE. Tampereen uuden areenan uumenissa tunnetilat vain korostuivat perjantaista, kun NHL-tapahtuma lauantaina paketoitiin. Colorado voitti perjantaina (6–3) ja uudelleen lauantaina (5–1), joten suut olivat luonnollisesti joukkueen pukuhuoneen liepeillä messingillä – myös suomalaisilla.

Mikko Rantanen iski perjantaina hattutempun ja lauantaina nimensä maalitilastoihin sai myös Artturi Lehkonen.

Kaksikko paketoi viikonloppua ottelun jälkeen lehdistöhuoneen haastattelupöydän takana.

– Onhan se aina kivaa tehdä maali, mutta tärkeintä oli voittaa. Kai tätä reissua jonkinlaisena onnistumisena voi pitää, kun kahdesta pelistä saatiin mukaan neljä pistettä, Lehkonen totesi.

Media muisteli hetken päästä perjantaita, jolloin tamperelaisyleisö lauloi Mikko Rantasen nimeä.

– Minähän olin siinä chantissa mukana, Lehkonen letkautti.

Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen lehdistötilaisuus toisen Tampereen-voiton jälkeen sai ehkä hieman levottomiakin piirteitä.

Colorado oli siinä määrin vastustajaansa parempi – jopa odotetusti – että suomalaiskaksikolle tarjottiin ajatusta Columbuksesta heikoimpana joukkueena, jota vastaan nämä ovat pelanneet. Rantanen ampui ajatuksen välittömästi alas.

– Ei todellakaan ole huonoin joukkue. Kaikille joukkueille tulee huonoja iltoja ja ehkä heillä ei itseluottamus juuri nyt ole korkealla, mutta hyvä porukka heillä on kasassa.

Kuvassa Boone Jenneriä harhauttava Mikko Rantanen keräsi Tampereen otteluista tehot 3+2. Puolustaja Cale Makarin tehot olivat 1+4 ja ykkössentteri Nathan MacKinnonin peräti 0+7. Kuva: NHLI / Getty Images

Columbuksen pelaajat tapasivat mediaa toisin kuin Coloradon suomalaiset, oman pukuhuoneensa edustalla. Ensimmäisenä paikalle ehti pitkältä toipumisjaksolta tositoimiin palannut suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo. Korpisalo sanoi nauttineensa pelaamisesta, mutta viiden päästetyn osuman jälkeen tunnelmat olivat synkät.

– V****taa todella paljon, Korpisalo paalutti.

– Mutta oli ihan kiva pelata pitkästä aikaa ja pystyin ihan nauttimaan siitä. Ei tässä silti viiden päästetyn maalin ja selkeän tappion jälkeen hymyilemään aleta.

Korpisalo joutui rehellisyyden nimissä sijaiskärsijäksi heikosti pelanneen joukkueen takana. Pelkästään viidellä viittä vastaan Colorado vei vaaralliset maalipaikat nimiinsä 18–5, eikä vielä ole puhuttu mitään jatkuvasta ylivoimahyökkäysten virrasta kohti Korpisalon vartioimaa maalia.

Lue lisää: Kommentti: Tappioitakin huolestuttavampaa on Columbuksen luokaton jääkiekko – paine Jarmo Kekäläisen suuntaan kasvaa

Helsinkiläisvahti teki kaikkensa, mutta ei voinut lopputulemalle mitään, koska Columbuksen pelistä puuttuu rakenne. Se, millaisia pelillisiä ongelmia tai miksi niitä joukkueen pelissä on, Korpisalo ei osannut tai halunnut antaa vastausta.

– Jätkät studiosta, jotka ymmärtävät peliä, voivat niistä kertoa. Mä olen vain maalivahti, Korpisalo heitti.

Joonas Korpisalon kommentteja Tampereen tappiollisen NHL-illan jälkeen.

Laine syvissä vesissä

Korpisalon jälkeen paikalle ilmestyi Patrik Laine, joka joutui ensin pohjoisamerikkalaismedian käsittelyyn. Laine ilmoittikin käytännössä heti alkuun englanniksi, että reissun Suomeen olisi voinut jättää kokonaan tekemättä. Siirryttyään Suomi-median eteen Laine sai ensimmäiseksi vastata kysymykseen puutteista pelin rakenteessa.

– Ei nyt aleta syyttelemään ketään, mutta ylivoimahyökkäykset omiin ovat yhtä lailla puolustajien ja hyökkääjien vastuulla. Pakit eivät voi ajaa vastaan, jos hyökkääjät eivät ole tulossa vastaan, ja meillä hyökkääjät eivät olleet tulossa vastaan. Se oli vähän niin kuin rikkinäistä puhelinta molemmin puolin, Laine avasi.

Seuraavaan hengenvetoon Laine puolusti vieressään edelleen mediaa palvellutta Korpisaloa. Esimerkiksi Laineen oma ketju, joukkueen niin sanottu kärkiketju, katseli lauantaina kolmea Coloradon osumaa lähietäisyydeltä.

– Sääliksi käy ”Korppia”. Hienoa nähdä, miten kovan työn kautta mies on taistellut itsensä takaisin NHL-kiekkoon, ja sitten meiltä ei tule yhtään jeesiä.

Laine vajosi lopulta melko synkkiin vesiin koko Tampere-tapahtuman osalta.

– Töihin tänne tultiin ja niitä ei saatu tehtyä, joten melko sama, tultiinko me tänne ollenkaan. Ei siinä paljon lämmitä, tehtiinkö me jään ulkopuolella kivoja juttuja. Ei tästä nyt mitään käteen jäänyt, Laine puhisi.

"En tiedä, olisiko tänne tarvinut tulla.” Videolla pätkä Laineen medialle antamia kommentteja lauantai-illan tappion jälkeen.

Lopuksi Laine vitsaili viikon mittaisesta mediamankelista Suomessa. Jatkuvassa mediamylläkässä oleminen on varmasti syönyt etenkin suomalaisten voimavaroja, eikä Laine lähtenyt kahden tappion jälkeen senkään suhteen totuutta kiertelemään.

– On kyllä hyvä päästä hetkeksi piiloon jenkkikotiin. Ei jaksa koko ajan, Laine veisteli jo pieni hymynkare suupielissään.

– No, ei vaan, ihan kivaa tämä on ollut. Kuitenkin meillä on täällä velvollisuuksia, jotka pitää hoitaa, koska porukkaa kiinnostaa. Tällaisen pelin jälkeen ei kyllä kauheasti olisi kiinnostanut tänne tulla, mutta se kuuluu tähän juttuun, tamperelaishyökkääjä jatkoi.

Coloradon veljetkin vitsailivat kotiin lähdöstä

– (Andrew) Cogliano on jo viikon rutissut, että koska lähdetään kotiin, Rantanen naureskeli.

– Kyllähän me nyt ”Arsin” (Lehkonen) kanssa jäisimme tänne vaikka koko kaudeksi. No, joo, vakavasti ottaen ihan kiva päästä kotiin ja arkeen kiinni. Olemme aika kauan olleet tässä reissussa.

Artturi Lehkosen jutut naurattivat Mikko Rantasta (kuvassa) lauantai-illan lehdistötilaisuudessa. Kuva: NHLI / Getty Images

Artturi Lehkonen ei pystynyt vastaamaan kysymykseen viivelähdöille buuaamisesta. Kuva: NHLI / Getty Images

Kaiken päätteeksi kuultiin todennäköisesti suomalaisen NHL-historian aikaisin kysymys liittyen MM-kisoihin. Tämä osoitettiin Laineelle.

– Kyllähän ne kiinnostavat, mutta me ollaan pelattu tässä yksitoista peliä, että…, Laine heitti.

Mikäli Columbuksen kurssi ei pian käänny, loppukauden ainoa jännityskohde Blue Jacketsin suhteen saattaa todella olla, tuleeko Laine Tampereen MM-jäille.

Alla vielä sekä perjantain että lauantain kohtaamisten maalikoosteet sekä lauantain jälkimmäisen kohtaamisen tilastoja.

Katso kaikki Coloradon ja Columbuksen ensimmäisen Tampereen-ottelun maalit. Avalanche voitti 6–3 Mikko Rantasen hattutempun johdolla.