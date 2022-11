Kesän shokista huikeaan vireeseen: Lauri Markkanen avasi Ylelle, miten elämä Utahissa nyt rullaa – päävalmentaja Hardylta estottomat kehut

LOS ANGELES. Koripallojen tasainen rummutus kantautuu käytävälle. Rap-musiikki rytmittää Utah Jazzin aamuharjoituksia UCLA-yliopiston liikuntasalissa Westwoodissa. Lauri Markkanen leikittelee kolmen pisteen heitot vaivatta koriin. Suomalaisen otteissa näkyy aiempaa enemmän rentous ja pelaamisen ilo.

– Meillä on hyvä porukka, hyvät pelikaverit ja hyvä valmennustiimi. On ollut mukava pelata. Voittojakin on tullut eli yritetään jatkaa siitä. Fiilis on hyvä, Markkanen kertoo Yle Urheilulle treenien jälkeen.

Muutama kuukausi sitten tilanne oli vielä toinen. Markkanen oli ostanut kesällä talon Clevelandista. Hän aloittaisi pian toisen kauden Cavaliersissa. Sitten putosi pommi: hänet myytiin Utah Jazziin EM-kisojen kynnyksellä. Markkasen pään sisällä myllersi tunteiden vuoristorata.

– Alku oli tietysti shokki. Me oltiin valmistautumassa EM-kisoihin. Kun pääsin pelaamaan kisoissa, sain ajatukset muualle. Sain pikkuhiljaa käännettyä katseen ja rauhoituin, kun suhtauduin tilanteeseen enemmän järjellä.

Joukkueessa oli käynnissä jälleenrakennus. Jazz oli luopunut tähtipelaajistaan Donovan Mitchellista ja Rudy Gobertista. Kuudetta NBA-kauttaan pelaavalle Markkaselle avautui sauma päästä aiempaa suurempaan rooliin.

– Tämä on ihan hyvä mahdollisuus. Meillä on täällä vielä hyviä jätkiä. Olemme näyttäneet alkukaudesta, että pystymme pelaamaan korista ketä vastaan tahansa ja pärjäämään.

Markkanen pomputteli palloa joukkueensa aamuharjoituksissa.

Markkanen pakotti Lakersin polvilleen

Jazz osoitti kykynsä Los Angeles Lakersia vastaan perjantaina voittonumeroin 130–116. Kotijoukkueen supertähdet LeBron James ja Anthony Davis eivät saaneet pideltyä Markkasta kurissa, joka tehtaili ottelussa 27 pistettä. Peliaikaa tuli hulppeat 32,42 minuuttia.

– Ottelu meni niin kuin suunniteltiin, toteaa Markkanen.

Ennen Lakers-ottelua joukkue sai vapaapäivän. Sen Markkanen käytti palautumiseen ja kehonhuoltoon, sillä hän on pelannut keskimäärin 33,8 minuuttia ottelua kohti. Se on eniten Jazzin pelaajista.

– Yritän käyttää vapaapäivätkin niin, että ei mene istumiseksi. Kävin puntilla fysiikkavalmentajan kanssa, otin pienen hieronnan sen jälkeen ja kävin altaassa tekemässä jalkojen heilutuksia ja hölkkäämässä. Pistin vähän jalkoja liikkeelle, Markkanen luettelee.

Monista kansalaisuuksista koostuva Utahin joukkue on hitsautunut yhteen mallikkaasti. Clevelandista siirtyi Markkasen mukana yhdysvaltalainen takamies Collin Sexton, joten porukka ei ollut aivan outo. Italialainen Simone Fontecchio tuo eurooppalaista mentaliteettia joukkueeseen, jossa pelaa myös argentiinalainen Leandro Bolmaro.

– Tulen hyvin toimeen kaikkien, etenkin Sextonin, kanssa. Alan tuntemaan kaikkia koko ajan paremmin, joten kaikki on hyvällä mallilla.

Pelaajat kannustavat toisiaan harjoituksissa ja taputtavat kuuluvasti. Myös pukukopissa kaikki puhaltavat yhteen hiileen toisin kuin viime kaudella.

– Tunnelma on hyvä, ei valittamista. Kaikki jätkät ovat valmiina pelaamaan joka ilta. Meillä on nälkäinen porukka. Kaikilla on jotain todistettavaa. Se on vienyt meitä eteenpäin, tunnustaa Markkanen.

Joukkue pitää tiiviisti yhtä myös vapaalla.

– Käymme paljon yhdessä syömässä etenkin vieraspelipaikoilla. Suurin osa jätkistä on aina mukana.

Markkanen käsitteli koripalloa lämmittelyssä ennen Los Angeles Lakers -ottelua. Kuva: Pekka Rautionmaa / Yle

Huima harppaus kohti terävintä kärkeä

Jazz on ollut alkukauden yllättäjä ottamalla kymmenestä ensimmäisestä ottelustaan seitsemän voittoa. Joukkue, jolle naureskeltiin ennen kautta, on läntisen lohkon kolmantena.

Markkanen on tehnyt alkukaudella keskimäärin 22,2 pistettä ottelua kohti. Hän on myös kahminut entinen levypalloja (9,4) joukkueesta.

Pelaajalla on syystäkin hymy herkässä.

– Nyt menee hyvin, mutta pitää vaan jatkaa kehittymistä pelaajana.

EM-kisoissa näyttäviä suorituksia tehtaillut jyväskyläläinen on illasta toiseen NBA:n kohokohtavideoilla. Hän on ottanut suuren roolin kentällä, ollut mukana ratkaisutilanteissa ja saanut vastuuta enemmän kuin Clevelandissa ja Chicagossa.

– Kyllähän sitä haluaa olla kentällä, kun pelejä ratkotaan. Tuntuu, että luottoa löytyy ja olen saanut pelata. Se ruokkii itseluottamusta molemmissa päissä. Olen kyllä nauttinut vastuun saamisesta.

Lauri Markkanen löi kättä yhteen Los Angeles Lakersin päävalmentaja Darvin Hamin kanssa ennen ottelua. Kuva: Juan Ocampo / NBAE / Getty Images

Markkanen saa estoitta kehuja Utahin päävalmentaja Will Hardylta.

– Hän on ilman muuta ylittänyt odotuksemme. Lauri on osoittanut, että ei ole juuri mitään, mitä hän ei osaa. Hänellä on hyvä pallonhallinta, hän on hyvä kaikkialla, ja hän on näyttänyt osaavansa puolustus- ja hyökkäyspelin, kertoo Hardy Yle Urheilulle.

– Hänellä on ollut todella vaikuttava alkukausi ja turvaudumme häneen mitä suuremmissa määrin.

Hardy, 34, on NBA:n nuorin päävalmentaja, joka painottaa epäitsekästä pelitapaa. Se sopii hyvin Markkaselle, jota on aiemmin syytetty itsekkyyden puutteesta.

– Tulemme hyvin toimeen ja olen tottunut pelaamaan nuoren päävalmentajan kanssa, kuten kesälläkin, viittaa Markkanen Susijengin valmentajaan Lassi Tuoviin (35).

Utah Jazzin päävalmentaja Hardy kehui Markkasta Los Angeles Lakers -ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Salt Lake City – uusi kotikaupunki viehättää

Uuteen osavaltioon muuttaminen on aikaa vievä prosessi ja Markkanen asuu vielä hotellissa perheensä kanssa. Siihen kuuluvat vaimo Verna sekä lapset Alvar (4) ja Elsa (2).

– Toivottavasti pääsemme muuttamaan, kun menemme tämä reissun jälkeen kotiin. Muuten olemme kyllä sopeutuneet, ja kaupunki tuntuu kivalta. Joukkue ja organisaatio ovat myös auttaneet tosin paljon.

Markkanen myöntää, että lapset antavat lisäpotkua pelaamiseen.

– Kyllä se kentällä antaa buustia. Tuntuu siistiltä, että he katsovat pelejä, ja näen heitä kotihallissakin.

Myös koto-Suomessa kaverit ja sukulaiset seuraavat tiiviisti Markkasen otteita. Kannustusviestejä tulee tiuhaan.

– En tiedä, heräävätkö kaverit katsomaan pelejä yöllä vai katsovatko aamulla vain tulokset, mutta yritän pelata parhaani mukaan heille.