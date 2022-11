Sillä, että Emil on pelannut U16- ja U17-maajoukkueissa ja tehnyt siellä maaleja, on paljon painoarvoa. Samoin se, että hän on kasvanut hyvässä ympäristössä ja saanut hyviä neuvoja matkan varrella. Lisäksi hän on isokokoinen ja valmis tekemään kovaa työtä.