Suomelle jälleen ringeten MM-kultaa! Vakavasta sairaudesta toipunut Katariina Kurikko osui finaalissa: ”Uskomatonta, että saan olla tässä”

Suomi on voittanut Espoossa kahdeksannen peräkkäisen maailmanmestaruutensa ringetessä. Pasi Katajan valmentama Suomi kaatoi kaksiosaisessa finaalissa Kanadan. Maat pääsivät suoraan finaaliin.

Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkiaan kymmenes.

Näin Suomen joukkue juhli maailmanmestaruutta Espoon areenan jäällä.

Sunnuntai-iltana pelatun toisen finaaliottelun Suomi voitti murskalukemin 13–3. Ensimmäisen finaalin perjantaina Suomi voitti niin ikään selvästi 8–2.

Jääkiekkoilijanakin tunnettu Susanna Tapani teki ottelussa peräti viisi maalia ja Maija Väyrynen kolme. Jo seitsemännen maailmanmestaruutensa voittanut Anne Pohjola teki finaalissa kaksi maalia, vaikka joutui kolmannessa erässä poistumaan jäältä loukattuaan jalkaansa kanadalaispelaajan taklauksessa. Myös Roosa Salonen vietti kahden maalin iltaa.

Vain puoli vuotta sitten aivoleikkauksessa käynyt Katariina Kurikko taituroi 11–2-osuman, kun Suomi äityi viimeisessä erässä peräti kuuden maalin vireeseen.

– Jos mennään puoli vuotta taaksepäin, tämä oli aika kaukainen kuvitelma. Uskomatonta, että saan olla tässä. Nöyräksi vetää. Olen kiitollinen, Kurikko kertoo.

Maailmanmestaruus on Kurikolle jo uran neljäs.

– Nyt on kyllä takki tyhjä. Ihan uskomaton fiilis. Täällä on käsittämätön tunnelma ja meillä on käsittämätön jengi. Nyt vain nautitaan.

Susanna Tapani valittiin MM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Hän teki kahdessa ottelussa yhteensä kahdeksan maalia.

– Se on hieno palkinto. Meistä kenet vain olisi voitu valita. Minkälaisia paikkoja koko ajan tulee, siinä ei voi kuin nauttia ja laittaa rinkulaa maaliin, Tapani sanoo.