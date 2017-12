Hurrikaanin murjomasta Puerto Ricosta lähes puolet yhä pimeänä

Yhdysvaltain itsehallintoalueen Puerto Ricon asukkaista yhä lähes puolet on vailla sähköä. Viranomaisten mukaan sähköttä on 55 prosenttia eli lähes 1,5 miljoonaa puertoricolaista. Sähköntuotannon on kerrottu olevan noin 70 prosenttia myrskyä edeltävästä ajasta.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan paikallisten laskujen mukaan teollisuudesta 90 prosentilla ja yrityksistä 75 prosentilla on jo sähköt. Pahin sähköpula koetteleekin siis asuinalueita.

Puertoricolaiset syyttävät Yhdysvaltain hallintoa siitä, että se on reagoinut Marian aiheuttamiin tuhoihin huonosti.

Puerto Ricon kuvernööri ilmoitti perjantaina pyytäneensä, että alueelle lähetettäisiin jopa 1 500 uutta työntekijää korjaustöihin.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan sähköt saadaan koko Puerto Ricoon vasta toukokuussa. Hurrikaani Maria iski Puerto Ricoon syyskuussa luokan neljä hirmumyrskynä.

Lähteet: AP