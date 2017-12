Liikenneraivo vei “Mafiaveljien” gangsterin vihdoin kaltereiden taa

New Yorkissa järjestäytynyttä rikollisuutta johtanut Vincent Asaro on tuomittu vankeuteen henkilön jäljittämisestä sekä tuhopolton yrityksestä, kirjoittaa muun muassa The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

82-vuotias Vincent Asaro on kuulunut Bonanna-rikollisperheeseen yli 40 vuoden ajan. Asaroa syytettiin kaksi vuotta sitten vuonna 1978 tehdystä Lufthansa koneen ryöstästä, jonka elokuvaohjaaja Martin Scorcese ikuisti gangsteriklassikkoon Mafiaveljet. Asaro kuitenkin vapautettiin syytteistä, kuten myös murhasyytteistä, jossa häntä syytettiin ilmiantajan kuristamisesta vuonna 1969.

Torstaina Asaro kuitenkin tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankilaan liikenneraivotapauksesta. Syyttäjän mukaan tuomion mittaan vaikuttivat myös Asaron aiemmat rikokset.

Asaron liikenneraivo leimahti vuonna vuonna 2012, kun toinen autoilija kiilasi Asaron edelle liikennevaloissa. Raivostunut Asaro käytti yhteyksiään Gambinon mafiaperheen jäljittääkseen ohittajan henkilöllisyydeen. Tämän jälkeen Asaro oli yhteydessä mafiapäällikko John Gottin sukulaiseen, ja käski tämän valella hänet ohittaneen auton bensalla ja sytyttää sen tuleen.

– Asaron viha on kuin Hollywood-draamasta, mutta toisin kuin valkokankailla Asaron tarina saa nyt toisenlaisen lopun, totesi syyttäjä Bridget Rohde.

– Jos hän ei ole tähän ikään mennessä kasvanut ulos rikoksen tieltä, en jaksa uskoa hänen tekevän niin tulevaisuudessakaan, tuomari totesi tuomiota antaessaan.

Vincent Asaro pyysi oikeudessa tekoaan anteeksi.

– Se oli tyhmä teko jonka tein, olen todella pahoillani, Asaro sanoi.

Lähteet: AP