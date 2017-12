Uudenvuodenlupausten taustalla ovat taiat ja enteet – niitä tehtiin vuodenvaihteessa, koska silloin pystyi vaikuttamaan tulevaan

Kun maaginen ajattelu pikku hiljaa on hävinnyt, ovat taikojen ja enteiden tilalle tulleet lupaukset.

Mistä on kyse? Uudenvuoden lupaukset ovat nykyaikainen versio entisaikaan vuodenvaihteessa tehdyille taioille ja enteille

Taioilla toivottiin muun muassa hyvää terveyttä tulevalle vuodelle, enteillä selvitettiin, mitä vuoden aikana tulee tapahtumaan

Vieläkin esimerkiksi Venäjällä tehdään uudenvuodentaikoja ja Suomessa taas tinan valaminen on tulevan vuoden ennustamista

Vuoden vaihtuessa moni tekee uudenvuodenlupauksia. Lupausten tekeminen on varsin uusi tapa, mutta juontaa juurensa pitkälle historiaan.

Folkloristiikan yliopistonlehtori Pasi Enges Turun yliopistosta kertoo, että uudenvuodenlupausten taustalla ovat vuodenvaihteeseen liittyneet taiat ja enteet, joilla ennen vanhaan haluttiin varmistaa, että tuleva vuosi olisi onnekas.

– Taioilla varmistettiin terveyttä itselle ja karjalle ja hyvää satoa. Enteillä pyrittiin saamaan selville, mitä seuraavana vuonna tapahtuu, esimerkiksi kuka kuolee, Enges kertoo.

Vuodenvaihdetta pidettiin siirtymävaiheena, jolloin vanha aika loppuu ja uusi aika alkaa. Sen ajateltiin olevan otollinen aika vaikuttaa seuraavaan vuoteen.

Magia on muuttunut viihteeksi

Uudenvuodenlupausten teemat liittyvät usein terveyteen tai parempaan elämään. Luvataan liikkua enemmän, syödä terveellisemmin tai esimerkiksi lopettaa tupakointi.

– On todellinen pyrkimys parantaa elämänlaatua, joten tavallaan on kysymys samasta asiasta kuin talonpoikais- ja maaseutukulttuuriin kuuluvasta taika- ja enneperinteestä, Pasi Enges sanoo.

Enää taustalla ei ole kuitenkaan se, että kyse olisi taikuudesta. Pasi Enges sanookin, että maagisen ajattelun vähentyminen on saattanut johtaa taikojen ja enteiden poistumiseen, ja muuttaa ne uudenvuodenlupauksiksi.

Hyvin harva ottaa näitä asioita tosissaan. Pasi Enges

Toisaalta esimerkiksi tinan valaminen on jäänne vanhasta taikuudesta. Sekin tehdään nykypäivänä kuitenkin leikkimielellä.

– Maaginen ajattelu on muuttunut ainakin tässä kohdassa viihteelliseksi. Hyvin harva ottaa näitä asioita tosissaan, Enges kertoo.

Silti vielä nykypäivänäkin tehdään enteitä ja ennustetaan esimerkiksi säätä. Uudenvuodenyön säästä voidaan päätellä, millainen tulevan vuoden sää on.

Venäjällä taiotaan ja toivotaan

Vanhemmassa maagisessa ajattelussa ajateltiin usein, että se, mitä on päättänyt tehdä, on pidettävä, koska muuten seuraus on päinvastainen. Uudenvuodenlupauksiin tällaista ei liity.

– Ne voidaan antaa kevyesti ja yhtä kevyesti jättää toteuttamatta. Seuraavana vuonna voi antaa samat lupaukset ja ikään kuin toivoa, että ne toteutuisivat, Pasi Enges kertoo.

Toiveita esitetäänkin vuodenvaihteessa esimerkiksi Venäjällä. Siellä tosin myös tehdään uudenvuodentaikoja. Yhdessä taiassa toive kirjoitetaan paperille ja poltetaan, kun kello lyö 12. Tuhka sekoitetaan samppanjaan ja juodaan.