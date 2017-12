Kainuun sähkökatkot pysäyttivät matkustajajunat Kajaanin ja Iisalmen väliltä

Junat on korvattu bussikuljetuksilla.

Itä-Suomessa rautatieliikenne on keskeytetty joillakin rataosuuksilla liikenteenohjausjärjestelmän vian takia. Häiriö johtuu yleisen sähköverkon sähkökatkoista.

Matkustajajunaliikenne Kajaanin ja Sukevan väliltä on keskeytetty. Junat on korvattu bussikuljetuksilla. Tavaraliikenne puolestaan on poikki Kontiomäen ja Vartiuksen välillä.

VR:n mukaan junat jäävät Kajaanissa ja Sukevalla myöhään aikatauluistaan (siirryt toiseen palveluun).

Liikennepäällikkö Rauno Helander Liikenneviraston rataliikennekeskuksesta kertoo, että arviota vian korjaamisen aikataulusta ei ole toistaiseksi.

– Tämä riippuu siitä, miten yleinen sähköverkko saadaan korjattua Kainuun alueella. Siellä paikallisilta asetinlaitteilta puuttuu sähköt, Helander sanoo.

Helanderin mukaan kauko-ohjattavan asetinlaitteen avulla muun muassa turvataan junien kulkuteitä.

VR:n mukaan asentajat ovat paikalla korjaamassa vikaa.