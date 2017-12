Iranissa poikkeukselliset mielenosoitukset jatkuvat kolmatta päivää – Vahvistamattomien tietojen mukaan kahta ammuttu

Taustalla on Iranin vähäosaisten tyytymättömyys: työttömyys on korkealla, korruptio vaivaa ja hallitus käyttää rahaa ulkomaisten ryhmittymien tukemiseen.

Mellakkapoliisien suihkuttama kyynelkaasu peitti lauantaina katuja Teheranin yliopistokorttelissa. Poikkeukselliset hallinnon vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet Iranissa kolmatta päivää.

Uutistoimisto AFP:n mukaan yliopistolle oli saapunut satoja mielenosoittajia ja protesti kesti tunteja. Iranilainen puolivirallinen uutistoimisto Fars on puhunut 70 mielenosoittajasta.

Tilanteen kaoottisuutta lisäsivät hallitusta tukevat vastamielenosoittajat, jotka AFP:n mukaan huusivat iskulauseissaan kuolemaa kansankiihottajille.

Mielenosoitukset alkoivat torstaina Iranin toiseksi suurimmasta kaupungista Mashhadista ja levisivät sieltä ympäri maata.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen vahvistamattomien videoiden perusteella protesteissa on vaadittu muun muassa poliittisten vankien vapautusta ja diktaattorin kuolemaa.

Erään videon mukaan kahta mielenosoittajaa olisi ammuttu Dorudin kaupungissa Iranin länsiosassa. Videolla, jonka aitoutta ei ole voitu vahvistaa, mielenosoittajat kantavat kahta henkilöä. On epäselvää, millaisia vammoja he ovat mahdollisesti saaneet.

Suurimmat protestit sitten vuoden 2009

Mielenosoittajien yhteismääristä ei ole kattavia arvioita, mutta kansainväliset uutistoimistot puhuvat tuhansista. Vaikuttaa siltä, että massiivisen suurista protesteista ei kuitenkaan ole ollut kyse.

Valtioon sidoksissa olevat iranilaismediat ovat kertoneet protesteista niukasti, jos ollenkaan.

Iranissa ei ole nähty yhtä laajalle levinneitä mielenosoituksia sitten vuoden 2009, jolloin vallankumouskaarti tukahdutti kovin ottein niin kutsutun vihreän liikkeen protestit presidentinvaalien jälkeen.

Avoimen poliittiset mielenosoitukset ovat ylipäänsä harvinaisia. Tämänviikkoiset mielenosoituksetkin alkoivat talousvaikeuksien herättämästä kiukusta, mutta nyt ne näyttävät kääntyneen selvemmin hallinnon vastaisiksi.

Osa kaupungeista, joissa on järjestetty mielenosoituksia joulukuun 2017 lopussa. Suurimpia protestit ovat olleet pääkaupunki Teheranissa, Kermanshahissa ja Mashhadissa. Yle Uutisgrafiikka

Sisäministeri varoitti osallistumasta mielenosoituksiin

Iranin sisäministeri on lauantaina varoittanut ihmisiä osallistumasta "laittomiin kokoontumisiin".

– Vastavallankumoukselliset ryhmät ja ulkomainen media jatkavat järjestäytyneitä pyrkimyksiään, joiden tarkoituksena on käyttää väärin ihmisten taloudellisia ongelmia ja heidän oikeutettuja vaatimuksiaan, sanottiin puolestaan valtiontelevision raportissa.

– Tarkoituksena on luoda tilaisuuksia laittomille kokoontumisille ja mahdollisesti kaaokselle.

Presidentti Hasan Rouhanin joukoista on löytynyt myös ymmärrystä mielenosoittajille.

– Maallamme on isoja haasteita työttömyyden, korkeiden hintojen, korruption, veden puutteen, yhteiskuntaluokkien välisen kuilun ja budjetin epätasaisen jakautumisen vuoksi, Rouhanin kulttuuriasioiden neuvonantaja Hesamoddin Ashena kirjoitti Twitterissä.

Ashenan mukaan ihmisillä on oikeus saada äänensä kuulluksi.

Vuonna 2013 presidentiksi nousseeseen Rouhaniin on kohdistunut suuria odotuksia, mutta monen mielestä uudistukset ovat olleet liian hitaita. Työttömyys on pysynyt korkeana ja inflaatio on kiihtynyt taas kymmeneen prosenttiin.

Ylin vallanpitäjä maassa on edelleen hengellinen johtaja suurajatollah Ali Khamenei, joka pystyy halutessaan torppaamaan lakimuutokset.

Teheranin yliopistolla mieltä osoittava opiskelijajoukko otti yhteen mellakkapoliisien kanssa. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella mielenosoittajia pidätettiin. EPA

Hintojen nousu suututtaa

Erityisesti tässä kuussa ilmoitetut tukien leikkaukset ja hintojen nostot ovat suututtaneet iranilaisia.

Uutistoimisto AP:n mukaan monien peruselintarvikkeiden hinta on noussut. Kananmunien ja siipikarjanlihan hinnat nousivat jopa 40 prosentilla, mikä on ilmeisesti ollut yksi protestien syttymiseen vaikuttava kipinä.

Uudistushenkisen Nazar-mediaverkoston päätoimittaja Payam Parhiz arvioi AFP:lle, että tämän viikon protestit keskittyvät enemmän talousvaikeuksiin kuin vuoden 2009 mielenosoitukset, jotka syttyivät vaalivilppiepäilyistä.

– Silloin kyse oli keskiluokasta, ja heidän iskulauseensa ylsivät taloudesta myös kulttuuristen vapauksien kaltaisiin asioihin.

– Nyt huolet ovat taloudellisia. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat menettäneet kaikki säästönsä. He protestoivat, kunnes heidän ongelmansa on ratkaistu.

Hallinnon tukijat saaneet eniten huomiota Iranissa

Iranilaiset mediat ovat lauantaina keskittyneet kertomaan hallintoa tukevista mielenosoituksista.

Vuoden 2009 protestien päättymistä muistetaan vuosittain suurilla kokoontumisilla, jotka osuivat sattumalta samaan aikaan hallinnon vastaisen liikehdinnän kanssa. Ne ovat toimineet nyt kätevänä tapana esitellä hallinnon kannatusta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan kertonut Twitterissä tukevansa mielenosoittajia. Iranin ulkoministeriö kutsui vastauksessaan Trumpin kommentteja "vilpillisiksi ja opportunistisiksi".

Lue lisää Iranista:

Iranissa pidätettiin yli 50 mielenosoittajaa – mieltä osoitettiin surkean taloustilanteen takia

Presidentti Hassan Ruhani voittaa Iranin vaalit

Mitä Iranin presidentinvaalit tarkoittavat Suomelle ja neljä muuta kysymystä Iranin vaaleista?

Lähteet: AP, AFP, Reuters