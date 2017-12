Herätys: Maailmalla juhlitaan uuttavuotta, Iranin poikkeukselliset levottomuudet jatkuvat, sähkökatkot riesana Kainuussa

Arviolta puolet maapallon asukkaista siirtyy ensi yönä vuoteen 2018

Suomessakin käytössä oleva gregoriaaninen kalenteri on yleisin ajanlaskun tapa. Maailmassa on kuitenkin käytössä edelleen muitakin merkittäviä kalentereita. Juutalaisessa ajanlaskussa eletään 5700-lukua, ja islamilaisessa kalenterissa on menossa vuosi 1439.

Levottomuudet jatkuvat Iranissa

Iranin opiskelijat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa Teheranin yliopiston alueella hallituksen vastaisen mielenosoituksen johdosta 30. joulukuuta. STR / EPA

Poikkeukselliset levottomuudet jatkuvat Iranissa. Lauantaina hallintoa vastustavat mielenosoitukset yltyivät väkivaltaisiksi, ja vahvistamattomien uutistoimistotietojen mukaan kaksi ihmistä olisi kuollut. Kyseessä ovat laajimmat protestit sitten vuoden 2009.

Kulttuurivieraana näyttelijä Ria Kataja

Nella nuora / Yle

Ria Kataja haluaa auttaa muita ihmisiä. Siksi hän opiskeli saunaterapeutiksi. Perinnehoitoihin perustuva terapia toimii myös toisinpäin. Niitä antava näyttelijä pääsee hetkeksi kiirettä pakoon saunan rauhaan. Katajasta on mahtavaa työskennellä näyttelijänä juuri nyt.

Sähkökatkot jatkuvat Kainuussa

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Sähkökatkot kiusaavat kotitalouksia Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Sunnuntaiaamuna kahdeksaan aikaan sähköttä oli vajaat 5 000 kotitaloutta. Myös Pohjois-Savossa vailla sähköä on noin 300 kotitaloutta. Sähköverkon katkokset ovat aiheuttaneet ongelmia myös rautatieliikenteeseen Kainuussa. Junat Sukevan ja Oulun välillä korvataan aamulla linja-autoilla.

Uudenvuodenaatto on poutapäivä

Yle

Uudenvuodenaatto on pilvipoutainen. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan lähes koko maassa ollaan pakkasen puolella. Suomeen leviää yöllä lumi- ja räntäsateita. Lue lisää Ylen sääsivuilta.