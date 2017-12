Sähkökatkot kiusaavat edelleen Kainuussa

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa oli puolen yön jälkeen yhteensä yli 5 700 taloutta ilman sähköä. Määrä on laskenut yön aikana.

Sähkökatkot kiusaavat edelleen kotitalouksia Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Sunnuntaita vasten yöllä noin puoli yhden aikaan noin 5 755 kotitaloutta oli ilman sähköä. Reilut pari tuntia myöhemmin kello kolmen aikaan yöllä määrä oli laskenut 4 895:een.

Eniten sähköttömiä kotitalouksia on Kainuussa, erityisesti Suomussalmella, Puolangalla ja Hyrynsalmella. Satoja talouksia kärsii sähkön puutteesta myös Kuhmossa ja Ristijärvellä.

Pohjois-Karjalassa vikoja on saatu korjattua. Kyse on parista sadasta tai kymmenistä kotitalouksista vian piirissä olevaa kuntaa kohden. Joissakin kunnissa on enää vain muutamia talouksia vian piirissä.

Kainuun alueelle jouduttiin antamaan lauantaina vaaratiedote, joka on voimassa edelleen. Hätänumeroon 112 soitettaessa saattaa esiintyä häiriöitä Kainuun alueella, varoittaa Hätäkeskuslaitos. Tilanne voi kestää päiviä. Asukkaita kehotetaan hätätilanteessa hakeutumaan häiriöalueen ulkopuolelle tai lähimmälle terveys-, palo- tai poliisiasemalle.

Sähkökatkot ovat jatkuneet nyt viidettä vuorokautta. Huono sää on vaikeuttanut korjaustöitä.

Lue myös:

Kainuussa mahdollisia häiriöitä hätänumeroon soitettaessa – voi koettaa soittaa ilman sim-korttia

Kainuun sähkökatkot pysäyttivät matkustajajunat Kajaanin ja Iisalmen väliltä

Pohjois-Karjalassa sähköjä palautettu, Kainuussa virta poikki yhä yli 5 000 taloudelta

Sähkökatkot jatkuvat neljättä päivää Itä-Suomessa – Noin 11 000 kotitaloutta sähköttä

Pohjois-Karjalan sähkötilanne jatkuu vaikeana