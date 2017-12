Levottomuudet jatkuvat Iranissa – Kahden mielenosoittajan kerrotaan kuolleen

Iranissa on ollut sekä hallitusta puoltavia että hallitusta vastustavia mielenilmauksia. Iranilaisia suututtavat inflaatio, työttömyys ja korruptio.

Iranissa hallinnon vastaisten mielenosoitusten kerrotaan riistäytyneen väkivaltaisiksi. Mielenosoittajat ovat muun muassa kivittäneet mellakkapoliisia Teheranin yliopistokorttelissa. Hallitusta vastustavia protesteja on ollut Theranissa ja Karajissa, jossa mielenosoittajat ovat rikkoneet ikkunoita valtiollisista rakennuksista ja sytyttäneet tulipaloja kaduille.

Maan länsiosassa Dorudin kaupungissa kuvatun videon mukaan kahta mielenosoittajaa olisi ammuttu ja heidän uskotaan kuolleen. Uutistoimisto Reutersin mukaan heidät olisi tapettu. Videon aitoutta ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa.

Protests hit Tehran, two demonstrators reported killed in Iran town https://t.co/i3oCKmDCUi — Reuters Top News (@Reuters) 30. joulukuuta 2017

Avoimesti poliittiset mielenilmaukset ovat harvinaisia islamin uskoisessa tasavallassa, jossa turvallisuusjoukot ovat kaikkialla läsnä. Viime päivinä mielenosoitukset ovat olleet poikkeuksellisen laajoja, sillä niitä on ollut useilla paikkakunnilla.

Taustalla on maan vähäosaisten tyytymättömyys. Työttömyys on korkealla, maata vaivaa korruptio ja hallitus on käyttänyt rahaa ulkomaisten ryhmittymien tukemiseen.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen vahvistamattomien videoiden perusteella protesteissa on vaadittu muun muassa poliittisten vankien vapautusta ja diktaattorin kuolemaa.

Mielenosoittajien yhteismääristä ei ole kattavia arvioita, mutta kansainväliset uutistoimistot puhuvat tuhansista. Protesteja on ollut eri puolilla maata, muun muassa pääkaupungin lisäksi maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashhadissa, josta kaikki sai alkunsa torstaina. Tiettävästi protesteja pidettiin ainakin yhdeksässä kaupungissa.

Valtiollisen television mukaan hallitusta tukevia mielenilmauksia on ollut noin 1 200 paikkakunnalla.

Iranin hallitusta puoltava mielenilmaus Theranissa. Hamed Malekpour / EPA

Lue myös:

CNN: Iran's government warns against 'illegal' gatherings after protests (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters, AP, AFP