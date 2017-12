Iran varoittaa panevansa mielenosoittajat maksamaan levottomuuksista

Iran uhkaa puuttuvansa useita päiviä jatkuneisiin mielenosoituksiin kovalla kädellä. Maan sisäministeri sanoi varhain sunnuntaiaamuna valtiollisella televisiokanavalla, että mielenosoittajat "joutuvat maksamaan" levottomuuksista.

– Jotka vahingoittavat julkista omaisuutta, horjuttavat järjestystä ja rikkovat lakia, joutuvat vastuuseen, Iranin sisäministeri Abdolrahman Rahmani Fazli sanoi.

Apulaiskuvernööri: Kaksi ihmistä kuoli lauantaina

Iranin toiseksi suurimmasta kaupungista Mashhadista torstaina alkaneet mielenosoitukset yltyivät lauantaina väkivaltaisiksi. Puolivirallisen iranilaisen uutistoimisto Mehrin mukaan maan länsiosassa sijaitsevan Lorestanin provinssin apulaiskuvernööri Habibollah Khojastehpour on vahvistanut kahden ihmisen kuolleen mielenosoituksissa.

Khojastehpourin mukaan kaksi ihmistä kuoli "laittomassa kokoontumisessa" Dorudin kaupungissa. Khojastehpour ei kertonut kuolinsyytä. Uutistoimisto Reuters kertoi aiemmin, että vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi nuorta miestä olisi ammuttu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Khojastehpour sanoi Iranin valtion televisiolle, että poliisi ja turvallisuusjoukot eivät olleet ampuneet mielenosoittajia kohti. Sen sijaan Khojastehpour syytti väkivaltaisuuksista "ulkomaisia toimijoita".

Tiedot protestien laajuudesta epäselviä

Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan sosiaalisessa mediassa levinneiden videoiden perusteella eri puolilla Irania oli liikkeellä tuhansia ihmisiä liikkeellä. Vahvistettua tietoa on vaikea saada, koska matkustusta on rajoitettu ja Iranin valtiollinen media on kertonut tapahtumista varsin vähän.

Aluksi mielenosoittajat protestoivat Mashhadista erityisesti elinkustannusten nousua ja heikkoa taloustilannetta vastaan. Muualle levittyään protestit ovat muuttuneet yleisemmin hallintoa vastustaviksi.

Yhtä laajoja mielenosoituksia Iranissa on nähty viimeksi vuonna 2009, kun maan edellinen presidentti Mahmud Ahmadinejad valittiin kiistellyissä vaaleissa jatkokaudelle. Lauantaina Iranin pääkaupungissa Teheranissa marssi myös tuhansien ihmisten joukko, joka osoitti tukeaan islamilaisen tasavallan hengelliselle johtajalle Ali Khameneille.

Lähteet: AP, AFP, Reuters