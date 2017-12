Poliisi hajotti kovin ottein presidenttiä vastustavia protesteja Kongossa

Ihmisoikeusjärjestön ja uutistoimiston mukaan mielenosoittajia on ammuttu. Presidentti Joseph Kabila on kieltäytynyt luopumasta vallasta.

Poliisi on hajottanut presidenttiä vastustavia protesteja väkivalloin Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Maan keskiosassa sijaitsevassa Kanangan kaupungissa ainakin yksi mielenosoittaja on kuollut sotilaiden ammuttua häntä rintaan, kertoo uutistoimisto AFP. AFP:n toimittaja oli paikalla mielenosoituksessa.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin puolestaan kertoo, että turvallisuusjoukot olisivat ampuneet kaksi mielenosoittajaa maan pääkaupungissa Kinshasassa.

Poliisi on myös ampunut kyynelkaasua useisiin maan katolisiin kirkkoihin.

Poliisi pidätti sunnuntaimessun jälkeen kymmenkunta kuoripoikaa maan pääkaupungissa Kinshasassa mielenosoituksessa, jossa vastustettiin presidentti Joseph Kabilaa.

Katoliset aktivistit olivat kutsuneet kansaa kaduille marssimaan sunnuntain messun jälkeen. Viranomaiset vaiensivat sen jälkeen internet- ja tekstiviestipalvelut. Poliisi kielsi mielenosoitukset ja ilmoitti, että kaikki yli viiden hengen kokoontumiset hajotetaan.

Presidentti takertui valtaan toisen kauden päättyessä

Mielenosoittajat vaativat Kabilaa lupaamaan, ettei hän pyri muuttamaan perustuslakia jatkaakseen valtakauttaan. Perustuslaki sallii presidentille kaksi viisivuotiskautta. Kabila valittiin vaaleissa presidentiksi ensimmäistä kertaa vuonna 2006.

Toisen presidenttikautensa päätyttyä joulukuussa 2016 Kabila kieltäytyi luopumasta vallasta. Kabilan liittouma ja oppositiojohtajat sopivat, että Kabila voi jatkaa, jos uudet vaalit järjestetään vuoden 2017 aikana. Vaalikomission mukaan tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, ja vaalit järjestetään näillä näkymin jouluaatonaattona 2018.

Kongon demokraattinen tasavalta on Belgian entinen siirtomaa. Noin 40 prosenttia maan asukkaista on katolisia, ja kirkolla on vahva asema maassa.

Vuoden 1960 itsenäistymisen jälkeen maassa ei ole nähty rauhanomaista vallanvaihtoa. Joseph Kabila on hallinnut maata vuodesta 2001, siitä lähtien kun edellinen presidentti eli hänen isänsä Laurent Kabila salamurhattiin.

