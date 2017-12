Junaliikenne Sukevan ja Oulun välillä palaamassa normaaliksi

Junaliikenne Sukevan ja Oulun välillä on palautumassa normaaliksi, kertoo VR. Liikenne on ollut aamusta asti poikki sähkökatkojen vuoksi, ja junat on rataosuudella korvattu linja-autoilla.

Ensimmäiset normaalisti liikennöitävät junat ovat S 67 Helsingistä Kajaaniin sekä IC 710 Rovaniemeltä Kuopioon. Ne lähtevät Sukevalta eteenpäin kello 20 ja kello 20.32. Sen sijaan aiemmin illalla kulkeva junavuoro IC 65 korvataan linja-autolla Sukevan ja Oulun välillä.

Sähkökatkot johtuvat tykkylumen aiheuttamista vaurioista. Puita on kaatunut lumen painosta voimalinjoille ja teille.