Yhdysvaltain Coloradossa on tapahtunut ampumavälikohtaus, jossa yksi poliisi on kuollut. Lisäksi neljää poliisia ja kahta siviiliä on ammuttu, kertoo Douglasin piirikunnan poliisi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Epäiltyä on ammuttu ja hänen uskotaan olevan kuollut, poliisi kertoo.

Ampuminen tapahtui asuinalueella Highlands Ranchissa Denverin eteläpuolella paikallista aikaa aamulla. Poliisit olivat selvittämässä kotihälytystä.

Lähteet: Reuters