Tuhannet värjöttelevät valmiina New Yorkin Times Square'n 2018 -juhlaan

New Yorkissa tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa on kerääntynyt Times Squarelle seuraamaan vuodenvaihteen juhlistamista, kertoo uutistoimisto AP. Kimaltelevan kristallipallon laskeminen alas merkitsee vuoden 2018 alkua ja keskiyön ilotulitusta.

Sää on tänä vuonna yksi kylmimmistä vuodenvaihteista New Yorkissa.

Turvallisuustoimet ovat kaikkien aikojen tiukimmat. Poliisi arvioi, että tapahtuman turvallisuustoimet maksavat noin 7,5 miljoonaa dollaria.

Tuhansia viranomaisia partioi kaduilla. Tutkijoita on sijoitettu turvallisuusviranomaisten kanssa hotelleihin iskujen estämiseksi.

Alueen autotallit tyhjennetään autoista ja suljetaan kokonaan. Betoniesteet rajoittavat ajoneuvojen pääsemisen alueelle, jonne katsojat kerääntyvät. Myös osallistujien on läpäistävä useita tarkistuspisteistä ennen kuin he pääsevät etenemään päätapahtumapaikalle.

Times Squaren kuuluisaa kristallipalloa asennettiin joulun jälkeen välipäivinä New Yorkissa. Alba Vigaray / EPA

Vuodenvaihteen näyttävin hetki New Yorkissa on perinteisen Waterford Crystal -pallon laskeminen alas. Tänä vuonna pallo on halkaisijaltaan 3,5 metriä ja painaa 11 875 kiloa. Se on koottu 2 688 kolmiosta, jotka vaihtavat väriä kuten kaleidoskooppi. Pallo on valaistu 32 256 led-valolla.

Kun ensimmäinen pallo pudotettiin vuonna 1907, se oli tehty raudasta ja puusta ja koristeltu sadalla 25 watin hehkulampulla. Ensimmäinen juhla alueella järjestettiin jo vuonna 1904, samana vuonna kun kaupungin ensimmäinen metrolinja alkoi toimia.

Vain muutama minuutti keskiyön jälkeen juhlijat poistuvat alueelta ikään kuin jättimäisen altaan tulppa olisi vedetty ylös. Alueella alkaa siivous, josta huolehtii satoja kaupungin työntekijöitä ja kymmeniä poliiseja.

