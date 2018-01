Iranissa protestit jatkuvat presidentin vetoomuksesta huolimatta – Tv-kanava: Yhteensä 12 kuollutta

Iranin protesteissa on kuollut yhteensä 12 ihmistä, raportoi Iranin valtiollinen televisiokanava.

Valtion televisio näytti kuvia palavista rakennuksista ja ambulanssihenkilökunnasta, joka yritti auttaa haavoittunutta ihmistä huutavan väkijoukon keskellä.

Kanavan mukaan kymmenen ihmistä kuoli mielenosoituksissa sunnuntain aikana. Heistä kuusi kuoli Tyuserkanin kaupungissa Länsi-Iranissa ja kolme Keski-Iranin Shahin Shahrin kaupungissa. Kymmenennen uhrin kuolinpaikasta ei ole tietoa.

Kaksi mielenosoittajaa ammuttiin maanantain vastaisena yönä maan lounaisosassa Izehin kaupungissa. Izehiläisen parlamenttiedustajan mukaan ei tiedetä, olivatko laukaukset poliisin vai mielenosoitukseen osallistuneiden ampumia.

Lisäksi lauantaina kaksi mielenosoittajaa kuoli Dorudin kaupungissa läntisessä Iranissa.

Rouhani: "Pysykää rauhallisina"

Iranin presidentti Hassan Rouhani sanoi mielenosoittajien loukkaavan Iranin arvoja. Hän julkaisi verkkosivuillaan lausunnon, jonka mukaan Iranin kansa vastaa lainrikkojille ja mielenosoittajat edustavat vähemmistöä.

Rouhani pyysi sunnuntaina televisiossa iranilaisia pysymään rauhallisina. Rouhani sanoi, että kansalaisilla on oikeus kritisoida hallintoa mutta varoitti viranomaisten puuttuvan omaisuuden vahingoittamiseen ja levottomuuksien lietsomiseen.

Rouhanin pyynnöstä huolimatta sosiaalisessa mediassa kehotettiin ihmisiä kaduille jälleen maanantaina vastustamaan Iranin hallintoa.

Sosiaalisen median käyttöä rajoitettu

Protestit alkoivat Iranin toiseksi suurimmasta kaupungista Mashhadista torstaina, kun ihmiset osoittivat mieltään hintojen nousua vastaan. Laajetessaan mielenosoitukset muuttuivat yleisemmin hallintoa vastustaviksi. Sunnuntaina mielenosoitukset jatkuivat jo neljättä päivää.

Mielenosoitusten laajuudesta on vaikea saada tarkkaa tietoa. Tiedonkulkua hidastaa sekin, että Iran on rajoittanut viestintäyhteyksiä maassa. Esimerkiksi pääsy Iranissa laajalti käytettyihin sosiaalisen median kanaviin Telegramiin ja Instagramiin on ainakin ajoittain estetty.

Lähteet: Reuters, AFP, AP, STT