Kim Jong-un raottaa Pohjois-Korean olympiajoukkueelle ovea Pyeongchangiin

Etelä-Koreassa helmikuussa järjestettävissä talviolympialaisissa saatetaan sittenkin nähdä myös Pohjois-Korean edustajia. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi uudenvuodenpuheessaan harkitsevansa delegaation lähettämistä Pyeongchangiin.

– Pohjois-Korea voisi osallistumalla osoittaa kansallista ylpeyttään. Toivomme, että kisoista tulee menestys. Koreoiden viranomaiset voisivat keskustella asiasta pian, Kim sanoi.

Etelä-Korean presidentinkansliassa ollaan suostuvaisia keskustelemaan asiasta. Presidentin tiedottajan mukaan Etelä-Korea on "aina halukas keskustelemaan Pohjois-Korean kanssa, jos se parantaa Koreoiden välistä suhdetta ja vie kohti rauhaa Korean niemimaalla".

Kisajärjestelyistä vastaavan komitean POCOG:in mukaan pohjoiskorealaiset ovat tervetulleita kisoihin. Komitea aikoo neuvotella asiasta Etelä-Korean hallituksen ja Kansainvälisen olympiakomitean kanssa. POCOG:in johtaja Lee Hee-beom sanoi myös, että järjestelyissä on varauduttu myös pohjoiskorealaisten urheilijoiden tarpeisiin.

Luistelijoita ja jopa jääkiekkojoukkue?

Pohjoiskorealainen taitoluistelupari on hyväksytty kisoihin, mutta Pohjois-Korean olympiakomitea ei ilmoittanut heitä kisoihin määräaikaan mennessä. Lee Hee-beomin mukaan Pohjois-Korea saattaisi lähettää kisoihin taitoluistelijoiden lisäksi pikaluistelijoita, hiihtäjiä ja naisten jääkiekkojoukkueen.

Pohjois-Korea on osallistunut useimpiin talviolympialaisiin, mutta mitalitili on jäänyt vielä ohueksi. Maalla on yksi hopea- ja yksi pronssimitali, molemmat pikaluistelusta.

Pohjois-Korean ohjuskokeet ja uhkailut ovat herättäneet huolta kisojen turvallisuudesta. Olympialaisten kisapaikat ovat alle 100 kilometrin päässä Koreoiden rajasta. Etelä-Korea ja POCOG ovat nimenneet olympialaiset "rauhan kisoiksi" ja toivoneet aiemminkin Pohjois-Korean osallistuvan niihin.

