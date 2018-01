Vahvempien alkoholijuomien myynti lähti verkkaisesti käyntiin ruokakaupoissa – lonkero kiinnosti janoisia

Järjestely näyttää hyvältä, arvioi Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan Prisma Kaaren juomaosaston entistä vahvempia alkoholituotteita ihmettelevä Taina Lindfors.

Taina Lindfors Yle

– Todennäköisesti en osta mitään näistä tuotteista. Mies on tuolla vähän kauempana tutustumassa. Voi olla, että sieltä jotain tarttuu mukaan, Lindfors sanoo.

Hän pitää alkoholiuudistusta erittäin positiivisena asiana. Lindfors kertoo odottelevansa vielä viinienkin pääsyä ruokakauppoihin.

Oluthyllyjen uuteen tarjontaan tutustumaan tullut Antti Haverinen kertoo, että häntä kiinnostaa lähinnä Alkon ja ruokakaupan myymien juomien hintaero.

Antti Haverinen Yle

– En käytä Alkoa enää tänä päivänä. Mutta keskiolut on ruokakaupassa euron ja Alkossa 1,80. Törkeä ero, Haverinen lataa.

Hän sanoo olevansa sitä mieltä, että viinat ja viinit pitäisi saada kauppojen hyllyille.

– Ei mitään yksittäismonopoleja. Jos tarvitsen puolikkaan pullon Suomi-viinaa, niin miksi en voi ostaa täältä?

Valokuvia uudesta valikoimasta

Prisma Kaaren johtaja Ilkka Riiali kertoo, että vahvempien alkoholijuomien myynti on lähtenyt käyntiin rauhallisissa merkeissä. Hän toteaa, että uudenvuodenpäivän aamut ovat perinteisesti hiljaisia.

Riiali on huomannut, että uudet alkoholituotteet kuitenkin kiinnostavat asiakkaita. Moni käy tarkastelemassa valikoimia, ja osa ottaa myös valokuvia alkoholituotehyllyistä.

– Sen, mitä on ehtinyt myyntiä tapahtua, niin lonkerot on ollut suurin tuote. Mutta ehkä tämä on vielä pikkuisen aikainen vaihe arvioida, millaista myynti tulee olemaan minkäkin tuotteen kohdalla, Riiali sanoo.

Hän toteaa, että kaikkia valikoimia ei ole vielä saatu hyllyyn, koska osa uusista tuotteista on vasta matkalla kauppaan.

Vanhat tuotteet joutuvat väistymään

Riialin mukaan 5,5-prosenttinen lonkero maksaa Prisma Kaaressa noin 2,5 euroa, entistä vahvemmat limuviinat vajaat kolme euroa ja vahvemmat oluet kahdesta eurosta ylöspäin.

Prisma Kaaren johtaja kertoo, että vahvempien alkoholijuomien tulo valikoimaan ei ainakaan toistaiseksi ole vaikuttanut vanhojen miedompien juomien hintoihin.

– Valikoimiin se tulee pikkuisen vaikuttamaan, kaventaa joltain osin vanhojen tuotteiden valikoimia, ja joudutaan profiloimaan uudestaan tuoteryhmiä, jotta saadaan tilaa uusille tuotteille.

Lonkero maistuu myös Tampereella

Myös Tampereella K-Citymarket Lielahdessa entistä vahvemmat long drink -juomat ovat olleet suosituimpia uusista alkoholituotteista, kertoo myyjä Raimo Seppänen.

– Toki suurempien panimojen A-oluitakin menee. Erikoisoluita ja pienempien panimoiden tuotteita emme ole vielä ehtineet hyllyttää pienen miehityksen takia, Seppänen sanoo.

Seppäsen mukaan K-Citymarket Lielahdessa A. Le Coqin Long Drink maksaa 2,22 euroa ja Hartwallin Original Long Drink 2,53 euroa. Karhun A-olut puolestaan maksaa 1,99 euroa, Olvin nelosolut 1,66 euroa ja Sandels 1,99 euroa. Kyseessä ovat 0,33 litran tölkit ja pantit kuuluvat hintaan.

Seppänen arvelee, että vahvojen juomien tulo valikoimaan ei vaikuta entisten miedompien juomien hintoihin.

Alkossa A. Le Coqin Long Drink maksaa 2,21 euroa ja Hartwallin Original Long Drink 2,53 euroa. Karhun A-olut maksaa 2,16 euroa, Olvin nelosolut 1,60 euroa ja Sandels 2,03 euroa.