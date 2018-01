Sotilaita läpsineelle teinitytölle luettiin syytteet – Noussut esikuvaksi monelle palestiinalaiselle

Israelilaisia sotilaita läpsineen palestiinalaistytön Ahed Tamimin tapaus etenee israelilaisessa sotilasoikeudessa.

Tamimi nousi joulukuussa kansainvälisiin uutisotsikoihin. Sosiaalisessa mediassa oli levinnyt kulovalkean lailla video, jossa hän läpsi israelilaisia sotilaita ja huusi heille.

Tamimin kotikylässä Nabi Salehissa Länsirannan palestiinalaisalueella oli samana päivänä yhteenottoja sotilaiden ja palestiinalaisten mielenosoittajien välillä.

Kaksi sotilasta oli asettunut asemiin Tamimin kotipihalle. Tamimi huusi ja käski heitä lähtemään. Sitten hän alkoi läpsiä sotilaita.

Myös Yle kertoi Tamimista ja videon tapahtumista tarkemmin joulun alla. Tamimi pidätettiin 19. joulukuuta vain muutamia päiviä välikohtauksen jälkeen.

Syytteet yllyttämisestä ja kivien heittelystä

Tänään uudenvuodenpäivänä Tamimia vastaan nostettiin useita syytteitä. Häntä syytetään muun muassa uhkailusta, pahoinpitelystä ja kivien heittelystä videoon liittymättömässä tilanteessa, Tamimin asianajaja kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Videolla näkyvät myös Ahed Tamimin äiti Nariman ja 20-vuotias serkku Nur. Myös heitä vastaan on nostettu syytteet.

Ahed Tamimia syytetään myös yllyttämisestä eli yrityksestä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen niin, että se voisi vaarantaa yleisen turvallisuuden.

Syyttäjän mukaan Nariman Tamimi oli kuvannut tytärtään Facebookin suoraan lähetykseen läpsimistilanteen jälkeen. Syytteen mukaan Tamimi olisi kehottanut videolla ihmisiä protesteihin Trumpin julistuksen seurauksena.

– He kantavat vastuun jokaisesta mahdollisesta reaktiosta, joka meiltä tulee. Oli kyseessä sitten puukkoisku, itsemurhaisku tai kivien heittely, kaikkien on tehtävä jotain ja yhdistyttävä, jotta viestimme saavuttaisi ne, jotka haluavat vapauttaa Palestiinan, Tamimin kerrotaan sanoneen syytteen mukaan. Asiasta kertoo israelilaislehti Haaretz (siirryt toiseen palveluun).

Yhdyvaltain presidentti Donald Trump julisti 6. joulukuuta tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Myös palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan, joten palestiinalaisalueilla on nähty paljon protesteja julistuksen jälkeen.

Toisille vastarannan symboli, toisille laskelmoiva aktivisti

Ahed Tamimin tapaus on herättänyt valtavasti tunteita sekä israelilaisten että palestiinalaisten keskuudessa. Tamimi ja hänen äitinsä ovat jo toista viikkoa pidätettynä, mikä näyttää vain lietsoneen huomiota.

Palestiinalaisille Tamimi on noussut symboliksi rohkeasta nuoresta, joka uskalsi uhmata aseistautuneita israelilaisia sotilaita. Kuvat kiharapäisestä ja sinisilmäisestä Tamimista koristavat nyt monien palestiinalaisten profiilikuvia ja julkaisuja sosiaalisessa mediassa.

Tamimi on ollut otsikoissa ja lukuisten eri analyysien kohteena pidätyksestään lähtien. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas soitti viime viikolla Ahedin isälle Bassem Tamimille kiittääkseen perhettä heidän aktivismistaan.

Ahed Tamimi on tunnettu aktivisti, josta on levinnyt kuvia maailmalle aiemminkin. Tässä hän protestoi israelilaissotilaita vastaan Nabi Salehissa toukokuussa 2017. Abbas Momani / AFP

Tamimi on saanut paljon hehkutusta myös muissa arabimaissa sekä huomiota suurimpia kansainvälisiä medioita myöten.

Israelilaisten keskuudessa Tamimi on herättänyt taas paljon arvostelua. Monet ovat syyttäneet Tamimia ja hänen perhettään laskelmoinnista.

Israelissa Tamimien uskotaan provosoivan sotilaita tahallaan kameroiden edessä saadakseen siitä propagandamateriaalia.

Kovempaa linjaa edustavat israelilaiset ovat kokeneet tapauksen nöyryyttäväksi armeijalleen. Sotilaat eivät nimittäin vastaa videolla läpsintään. Sotilaiden toimintaa on myös kiitelty Israelissa.

Tamimin kotikylä Nabi Saleh sijaitsee miehitetyllä palestiinalaisalueella Länsirannalla lähellä Halamishin siirtokuntaa.

Kylän maita ja vesilähde on viety siirtokunnan vuoksi, minkä seurauksena Nabi Salehin kylässä on nähty protesteja jo vuosia. Tamimien perhe on ollut protesteissa näkyvässä roolissa.

Myös Ahed Tamimi on herättänyt huomiota aiemminkin kuvissa, joissa hänen on nähty uhmaavan sotilaita.

