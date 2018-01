Herätys: Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia, Iranin mielenosoitukset jatkuvat, luvassa lisää sateita

Suomalaiset yhä huolestuneempia ilmastonmuutoksesta

Ylen Taloustutkimuksella teettämän tuoreen kyselyn mukaan 59 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana. Huoli on kasvanut talouskriisin aikaisista luvuista. Vain kaksi prosenttia tyrmää täysin ihmisen roolin ilmastonmuutoksessa. Pieni yllätys kyselyssä oli, että erityisesti nuorissa oli paljon heitä, jotka eivät ole huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Kohdunpoistojen määrä puolittunut huippuvuosista

Moni suomalaisnainen haluaa eroon kohdustaan, kun se on tehtävänsä tehnyt. Vaihtoehtojakin olisi, sillä hoitomuodot ovat kehittyneet. Suomessa on perinteisesti tehty paljon kohdunpoistoja muihin Euroopan maihin verrattuna. Tämä näkyy yhä asenteissa, vaikka leikkausten määrä on puolittunut 90-luvun huippuvuosista.

Paulus Markkula / Yle

Mikä kouluarvosanaksi Helsingin organisaatiouudistukselle?

Helsingin virastomyllerrys jakaa rajusti työntekijöiden mielipiteitä. Arviot vaihtelevat kouluarvosanoin heikosta kiitettävään. Puoli vuotta sitten Helsinki yhdisti 30 virastoa neljäksi.

Helsingin uusi organisaatio Ronnie Holmberg / Yle

Rynniikö Nuoret Leijonat välieriin jääkkiekon MM-kisoissa?

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kohtaa puolivälieräottelussa Tšekin. Ottelu nähdään TV2:ssa ja Areenassa tiistaina kello 18.55 Suomen aikaa. Kiekko putoaa jäähän kello 19.08. Tšekin ja Suomen puolivälierän voittaja kohtaa välierässä Kanadan tai Sveitsin.

. Emil Hansson / AOP

EU kehottaa Irania sallimaan rauhaomaiset mielenosoitukset

Hallinnon vastaiset protestit jatkuivat Iranissa maanantaina jo viidettä päivää. Mielenosoituksissa on kuollut jo 13 ihmistä. EU kehottaa Irania sallimaan rauhanomaiset mielenosoitukset. Britannian ulkoministeri Boris Johnson on painottanut, että ilmaisun vapautta ja mielenosoitusoikeutta pitää kunnioittaa.

Vettä, räntää ja lunta – pohjoisessa poutaisinta

Päivällä sää on pilvistä. Varsinkin maan itäosasta Koillismaalle yltävällä alueella sataa räntää tai lunta, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Muuallakin tulee vesi- tai lumikuuroja. Lännessä sää poutaantuu päivän aikana ja myös Lapissa sää on tiistaina poutaista.

Yle

